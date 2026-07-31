Távozik a Magyar Külügyi Intézet vezetője, Gladden J. Pappin

„A mai nappal elfogadtam Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének lemondását. Ezúton szeretnék köszönetet mondani neki az elmúlt években végzett munkájáért” – közölte Orbán Anita külügyminiszter pénteken. Hozzátette: az intézet az előző kormány alatt a Miniszterelnökség irányítása alá tartozott, annak napi szakpolitikai munkáját is támogatta. A Tisza-kormány megalakulásával azonban visszasorolták a Külügyminisztérium alá. Mint a miniszter írta:

„Ebben a szervezeti keretben elsődleges feladata a külpolitikai döntéshozatal támogatása magas színvonalú kutatásokkal, elemzésekkel és előrejelzésekkel.”

A külügyminiszter végül megköszönte Gladden J. Pappin munkáját és sok sikert kívánt neki, majd közölte: hétfőn mondják el, ki veszi át a helyét az intézet élén.