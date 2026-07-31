Távozik a Magyar Külügyi Intézet vezetője, Gladden J. Pappin

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Az intézet a Miniszterelnökségről visszakerül a Külügyminisztérium alá.
„A mai nappal elfogadtam Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének lemondását. Ezúton szeretnék köszönetet mondani neki az elmúlt években végzett munkájáért” – közölte Orbán Anita külügyminiszter pénteken. Hozzátette: az intézet az előző kormány alatt a Miniszterelnökség irányítása alá tartozott, annak napi szakpolitikai munkáját is támogatta. A Tisza-kormány megalakulásával azonban visszasorolták a Külügyminisztérium alá. Mint a miniszter írta:
„Ebben a szervezeti keretben elsődleges feladata a külpolitikai döntéshozatal támogatása magas színvonalú kutatásokkal, elemzésekkel és előrejelzésekkel.”
A külügyminiszter végül megköszönte Gladden J. Pappin munkáját és sok sikert kívánt neki, majd közölte: hétfőn mondják el, ki veszi át a helyét az intézet élén.
Pappin a Harvard Egyetemen doktorált, majd a Dallasi Egyetemen oktatott, emellett évek óta a Mathias Corvinus Collegium vendégoktatója; magyar és amerikai állampolgársággal rendelkezik.
Távozása kapcsán Orbán Balázs, a korábbi kormányfő, Orbán Viktor politikai igazgatója is megszólalt:
„Szeretnék köszönetet mondani Gladden J. Pappinnek, a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének az elmúlt három év közös munkájáért! Vezetésével az Intézet megújult, megerősödött, nemzetközi elismertségre és valódi láthatóságra tett szert, valamint a magyar stratégiai gondolkodás fontos műhelyévé vált. A leginkább azonban azért vagyok hálás neki, hogy
segített bebizonyítani: egy olyan csodálatos, ugyanakkor kis ország is, mint Magyarország, képes szuverén, realista, a nemzeti érdekekre és a hagyományos értékekre épülő külpolitikát folytatni.
Olyan külpolitikát, amely a konnektivitás jegyében a világ valamennyi erőközpontjával törekszik valódi, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatok kialakítására és fenntartására. Kívánok neki sok sikert az előtte álló komoly feladatokhoz!”
Fotó: Orbán Anita Fb