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Gladden Pappin Orbán Anita Magyar Külügyi Intézet diplomácia

Távozik a Magyar Külügyi Intézet vezetője, Gladden J. Pappin

2026. július 31. 16:57

Az intézet a Miniszterelnökségről visszakerül a Külügyminisztérium alá.

2026. július 31. 16:57
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„A mai nappal elfogadtam Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének lemondását. Ezúton szeretnék köszönetet mondani neki az elmúlt években végzett munkájáért” – közölte Orbán Anita külügyminiszter pénteken. Hozzátette: az intézet az előző kormány alatt a Miniszterelnökség irányítása alá tartozott, annak napi szakpolitikai munkáját is támogatta. A Tisza-kormány megalakulásával azonban visszasorolták a Külügyminisztérium alá. Mint a miniszter írta:

„Ebben a szervezeti keretben elsődleges feladata a külpolitikai döntéshozatal támogatása magas színvonalú kutatásokkal, elemzésekkel és előrejelzésekkel.”

A külügyminiszter végül megköszönte Gladden J. Pappin munkáját és sok sikert kívánt neki, majd közölte: hétfőn mondják el, ki veszi át a helyét az intézet élén.

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Pappin a Harvard Egyetemen doktorált, majd a Dallasi Egyetemen oktatott, emellett évek óta a Mathias Corvinus Collegium vendégoktatója; magyar és amerikai állampolgársággal rendelkezik.

Távozása kapcsán Orbán Balázs, a korábbi kormányfő, Orbán Viktor politikai igazgatója is megszólalt:

„Szeretnék köszönetet mondani Gladden J. Pappinnek, a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének az elmúlt három év közös munkájáért! Vezetésével az Intézet megújult, megerősödött, nemzetközi elismertségre és valódi láthatóságra tett szert, valamint a magyar stratégiai gondolkodás fontos műhelyévé vált. A leginkább azonban azért vagyok hálás neki, hogy 

segített bebizonyítani: egy olyan csodálatos, ugyanakkor kis ország is, mint Magyarország, képes szuverén, realista, a nemzeti érdekekre és a hagyományos értékekre épülő külpolitikát folytatni. 

Olyan külpolitikát, amely a konnektivitás jegyében a világ valamennyi erőközpontjával törekszik valódi, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatok kialakítására és fenntartására. Kívánok neki sok sikert az előtte álló komoly feladatokhoz!”

 

Fotó: Orbán Anita Fb

 

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Összesen 15 komment

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Sorrend:
google-2
2026. július 31. 18:16
Elena Ceausescu is ilyen szép volt.
Válasz erre
2
1
bagoly-29
•••
2026. július 31. 18:05 Szerkesztve
Éljen tovább a Jeszenszky-Kovács-Martonyi-Göncz Kinga-Balázs Péter-féle vonal, a semmittevés diplomáciája! Most az aszály miatt, a Duna miatt is kezét-lábát töri a minisztérium megoldás találása közben!
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7
1
csulak
2026. július 31. 18:00
kirugtak mert politikailag nem volt megfelelo
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5
0
nyugalom
2026. július 31. 17:37
Anitácskat honnan szalasjztottak? Nő ez vagy ruff rokona?
Válasz erre
9
1
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