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Anthropic OpenAI AI tech mesterséges intelligencia

Újabb AI-modell szabadult el az interneten

2026. július 31. 14:37

Az Anthropic AI-fejlesztő cég azt állítja, hogy tesztelés során egyes modelljeik hozzáfértek az internethez, és három másik szervezet rendszerébe is bejutottak.

2026. július 31. 14:37
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Az Anthropic közölte, hogy megkezdte saját rendszereinek felülvizsgálatát, miután az OpenAI a múlt héten nyilvánosságra hozta, hogy egy kiberbiztonsági teszt során egyes modelljeik kijutottak a tesztelési környezetükből, hozzáfértek a nyílt internethez, és bejutottak a Hugging Face mesterséges intelligencia platform rendszereibe.

A CNN most arról számolt be: az OpenAI-rivális Anthropic három olyan esetet talált, amikor az ő AI-modelljeiknek nem lett volna szabad hozzáférniük a nyílt internethez, de ez történt, és 

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„jogosulatlanul hozzáfértek három különböző szervezet termelési infrastruktúrájához”. 

A vállalat azt mondta, hogy az OpenAI nyilvánosságra hozatalát követően több mint 140 ezer eset áttekintése során fedezték fel az incidenseket.

A három esetben az Anthropic modelljei egy „capture the flag” kihívást kaptak: azt mondták nekik, hogy a „zászló” egy másik gépen van elrejtve a hálózaton, és a kitűzött céljuk a betörés és annak visszaszerzése lett. Az OpenAI esetével ellentétben az Anthropic azt állította, hogy egyik modelljük sem próbált szándékosan kijutni a tesztkörnyezetből. Ehelyett az történt, hogy a modelleknek nem kellett volna hozzáférniük a nyílt internethez, de az Anthropic és értékelő partnere közötti félreértés miatt mégis sikerült nekik – áll a vállalat közleményében.

A három meg nem nevezett szervezetbe való betöréshez a modellek olyan alapvető technikákat alkalmaztak, mint a „gyenge jelszavak kihasználása” és olyan rendszerpontok keresése, amelyek nem igényelnek bejelentkezést vagy tokeneket – közölte az Anthropic. 

A modellek legfejlettebb verziója valamikor felismerte, hogy a nyílt interneten van és megállította magát – közölte a vállalat.

Az Anthropic elismerte, hogy „mélyrehatóbb” intézkedéseket is hozhatott volna a kiberbiztonsági incidensek megelőzése érdekében.

Az OpenAI Hugging Face-t feltörő modelljeinek nyilvánosságra hozatala megrendítette a kiberbiztonsági és mesterséges intelligenciát fejlesztő köröket, mivel ez volt az első valós példa arra, amire a szakértők már régóta figyelmeztettek: fejlett kiberbiztonsági készségekkel rendelkező MI-ügynökök szöknek meg a tesztelési környezetekből, és valós károkat okoznak.

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Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

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Összesen 2 komment

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GrumpyGerald
2026. július 31. 15:32
Nagy a baj, de ne csüggedjetek: ennél csak sokkal nagyobb szar lesz... A progresszívek összehozták!
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GrumpyGerald
2026. július 31. 15:30
"A Skynet maga a vírus!!!" :'(((
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