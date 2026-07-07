Tovább pörög a mesterséges intelligencia – egyre nő az AI iránti kereslet, a profit pedig szárnyal

A Samsung Electronics friss beszámolója szerint a második negyedévben az óriáscég üzemi eredménye több mint 1800 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Ennek fő oka a mesterségesintelligencia-infrastruktúra iránti egyre erősödő kereslet,

ami még jobban felpörgette a memóriachipek eladásait.

A dél-koreai vállalat szakembereinek hozzávetőleges számításai szerint a Samsung üzemi eredménye 89 400 milliárd won (58,44 milliárd dollár) volt a június végén lezárt három hónapban az egy évvel korábbi 4700 milliárd wonhoz képest – ez meghaladja a tavalyi egész évi üzemi eredmény kétszeresét, bőven felülmúlva az előzetes elemzői várakozásokat. A negyedéves bevétel szempontjából is növekedést prognosztizálnak, a becslés nagyjából 129 százalékos, 171 ezer milliárd wonra való ugrásról szól.