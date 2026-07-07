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samsung electronics 2026 eredmények növekedés mesterséges intelligencia

Tovább pörög a mesterséges intelligencia – egyre nő az AI iránti kereslet, a profit pedig szárnyal

2026. július 07. 09:50

Ezt támasztja alá a Samsung negyedéves jelentése is: a vállalat üzemi eredménye a memóriachipek iránti növekvő keresletnek köszönhetően rekordmértékben emelkedett.

2026. július 07. 09:50
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A Samsung Electronics friss beszámolója szerint a második negyedévben az óriáscég üzemi eredménye több mint 1800 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Ennek fő oka a mesterségesintelligencia-infrastruktúra iránti egyre erősödő kereslet, 

ami még jobban felpörgette a memóriachipek eladásait.

A dél-koreai vállalat szakembereinek hozzávetőleges számításai szerint a Samsung üzemi eredménye 89 400 milliárd won (58,44 milliárd dollár) volt a június végén lezárt három hónapban az egy évvel korábbi 4700 milliárd wonhoz képest – ez meghaladja a tavalyi egész évi üzemi eredmény kétszeresét, bőven felülmúlva az előzetes elemzői várakozásokat. A negyedéves bevétel szempontjából is növekedést prognosztizálnak, a becslés nagyjából 129 százalékos, 171 ezer milliárd wonra való ugrásról szól.

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(MTI/dpa/Reuters)
 

Címlapfotó: Unsplash

 

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
Gyula bá
2026. július 07. 10:12
A tech világlobby marketinghúzása bejött, jól látni hogy egyre nagyobb hullámokat ver, miközben a lényeg misztikus ködbe burkolózik (inkább burkolják - Harrarival kezdve és végezve). Amikor egy kutatási területet előléptetnek megvalósított, eladható termékké, megszemélyesített dologgá - akkor sok minden megtörténhet. A számítógépes alkalmazások szint lépéséről beszélünk. Az Oracle féle megoldás gyárak helyett megjelennek a feladat meghatározó (!) és megoldó szoftverek. Modellek, ügynökök, ilyenek-olyanok, az emberiségnek pedig kötelező az ámulatba esés, esetleg ajvékolás...
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ördöngös pepecselés
2026. július 07. 10:08
ez nem a MI profitja hanem MI platformot gyártók profitja
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