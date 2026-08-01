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antónio guterres wmo rekord El Nino 2026 hőség

El Niño: nem elég a nyarat kibírni, rekordhőség jöhet ősszel is

2026. augusztus 01. 07:55

Forró nyárvége és ősz várható az északi féltekén az El Niño időjárási jelenség alakulása miatt – figyelmeztetett az ENSZ-főtitkár a Meteorológiai Világszervezet (WMO) apokaliptikus előrejelzésére hivatkozva.

2026. augusztus 01. 07:55
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António Guterres New Yorkban kijelentette, hogy az „El Niño már nem a küszöbön, de a házban van, és fűteni kezd. (...) Egyre erősödik, további olajat öntve a tűzre a bolygón a perzselően forró házakkal, az apokaliptikus erdőtüzekkel és a hőségrekordokkal.”

A WMO előrejelzésének értelmében a már most is magas óceáni hőmérsékletekkel és az Indiai-óceánon meglévő más éghajlati jelenségekkel együtt az El Niño aláássa a globális időjárási normákat az év második felében. 

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A rendellenességek a WMO szerint novemberben tetőznek majd. 

Ha nem lépünk fel – az emberek védelmében és a válság okának megszüntetéséért –, a veszélyek egyre halálosabbak lesznek” – hívta fel még a figyelmet António Guterres, aki bírálta a részrehajló hallgatást a kiváltó okról, a fosszilis üzemanyagok terjedéséről, és felszólított annak leállítására. 

Az El Niño általában két és hét év közötti időszakonként alakul ki a Csendes-óceán középső és keleti medencéjében, az Egyenlítő közelében a vízfelszín felmelegedése miatt, megváltoztatva a szeleket és az óceán hullámzását. Közvetlen hatásai Európában mérsékeltek, de délebbre jóval hangsúlyosabbak. A WMO besorolása szerint a jelenség lehet gyenge, mérsékelt, erős vagy nagyon erős. 

A mostani előrejelzésében a második legmagasabb fokozat, az „erős” szerepel. 

Miután a legnagyobb hatásai rendszerint a naptári év vége felé érezhetőek, gyakran olyan év követi, amelyben rekordok dőlnek meg. Ez történt 2024-ben is, amely eddig a legmelegebb esztendő volt, a globális átlaghőmérséklet 1,55 Celsius-fokkal haladta meg az emberiség által az ipari forradalommal okozott felmelegedés előtti sokéves átlagot. 

A rekordévet az El Niño előzte meg 2023-ban. A legutóbbi éghajlati modellek szerint 

az El Niño nagy valószínűséggel átlag feletti hőmérsékleteket fog előidézni szinte mindegyik földrészen 

– közölte a WMO. 

A világszervezet elsősorban Afrikát, Dél-Európát, az Arab-félszigetet, az indiai szubkontinenst, Kelet-Ázsiát, Közép-Amerikát, a Karib-tenger térségét, Dél-Afrikát, valamint Dél-Amerika, Ausztrália és Új-Zéland jelentős részét nevezte meg. 

Az átlagosnál több csapadék várható Afrika szarva térségében, Közép-Ázsia egyes tájain, Dél-Európában, Észak-Amerika nyugati felén és Dél-Amerika délkeleti részén. Az átlagosnál szárazabb időjárás valószínű azonban az indiai szubkontinensen, Ausztrália déli és keleti tájain, Közép-Amerika déli részén és a Karib-tenger térségének egyes tájain, valamint Dél-Amerika északnyugati részén és Észak-Európában. 

A WMO a tervek szerint szeptember elején teszi közzé az El Niñóra vonatkozó következő jelentését.

(MTI)



Nyitókép: YouTube/képernyőfotó

 

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Összesen 15 komment

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massivement7
2026. augusztus 01. 11:45
A fideszesek jobban tudják, hogy nincs klímaváltozás, ez csak egy zsidó zöld kamu, amivel az ártatlan és fenséges magasztos magyarkára törnek, direkt, mindenki csak minket bánt, oá, oá, oá...
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sanya55-2
2026. augusztus 01. 11:33
Majd hordok le a pincébe, egy kis télre valót, ebben jobban bízom, mint Peti fa áfájában és programjában
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0
1
tikkadt-szocske
2026. augusztus 01. 10:46
Pöti felszólította az agyatlan híveit, hogy öntsenek egy pohár vizet a Dunába, de csak Paks előtt, nehogy árvíz legyen.
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4
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Bitrex®
2026. augusztus 01. 10:19
HAARP?
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