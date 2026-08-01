El Niño: nem elég a nyarat kibírni, rekordhőség jöhet ősszel is

António Guterres New Yorkban kijelentette, hogy az „El Niño már nem a küszöbön, de a házban van, és fűteni kezd. (...) Egyre erősödik, további olajat öntve a tűzre a bolygón a perzselően forró házakkal, az apokaliptikus erdőtüzekkel és a hőségrekordokkal.”

A WMO előrejelzésének értelmében a már most is magas óceáni hőmérsékletekkel és az Indiai-óceánon meglévő más éghajlati jelenségekkel együtt az El Niño aláássa a globális időjárási normákat az év második felében.