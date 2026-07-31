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erőmű folyamat atomerőmű duna

Nagyon lassan lehet majd újraindítani a paksi atomerőművet

2026. július 31. 21:14

Ilyenkor az erőmű lehűlt állapotba kerül, nincs segédgőz a szomszédos blokkokról és emiatt nagyon bonyolult és hosszú folyamat az újraindítás.

2026. július 31. 21:14
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Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik, nem működő reaktor híján egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata – közölte az erőmű műszaki vezérigazgató-helyettese az MTI érdeklődésére.

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Nagy László azt mondta, a Duna rekord alacsony vízállása miatt várhatóan jövő héten időlegesen – a péntek délutáni sajtótájékoztatón elhangzottak szerint várhatóan hetekre – leálló létesítmény újraindítása bonyolult és hosszú időt, akár egy hetet is igénybe vehet.

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Kifejtette: a blokkok leállítása és újraindítása viszonylag gyakori, hiszen az atomerőműben működő négy blokk mindegyikét leállítják nagyjából évente, de arra eddig nem volt példa, hogy ezt egyidejűleg tegyék meg.

A blokkok leállítására a rendszeres karbantartások, fűtőanyag-utánpótlás érdekében van szükség, ilyenkor azonban a fennmaradó, működő blokkok segítségével történik az újraindítás - magyarázta.

Ez esetben a lehűlt állapotban lévő blokknál először fel kell fűteni a berendezéseket - mondta, hozzátéve, hogy a felfűtési folyamat alapvetően egy másik működő blokkról, gőz szállításával történik. Jellemzően egy-két napot vesz igénybe, amíg elkezdődik a reaktor fizikai indítása, majd újabb egy-két nap múlva egy így újraindított blokk már teljes kapacitással tud termelni - mondta.

Amennyiben azonban az erőmű összes blokkja áll, lehűlt állapotba kerül, nincs segédgőz a szomszédos blokkokról, akkor az első blokk indítása sokkal nehezebb és hosszabb, lassabb folyamat - jelentette ki.

Amikor megépült az erőmű, még a blokk mellé épített kazánokkal indították be az első blokkot, idézte fel, hozzátéve: a várható leállítás utáni újraindításkor az erőmű saját, meglévő gépeivel, külső villamosenergia felhasználásával melegíti majd fel a blokkot a kívánt hőmérsékletre.

Onnantól, hogy meleg állapotban van és indítható a reaktor, a normál indítási procedúra fog bekövetkezni – mondta, az MTI kérdésére megjegyezve, hogy a teljes folyamat összesen akár egy hétig is eltarthat.

Az újraindítási procedúra azonnal viszont még nem kezdhető el akkor sem, amennyiben a Duna vízgyűjtő területén a vízállás jelentős növekedésével járó jelentős csapadék hullik, ugyanis a blokk energetikailag csakis akkor indítható, ha az erőmű mellett is megfelelő a vízállás, azaz rendelkezésre áll már a hűtővíz. Ennek hiányában el sem kezdhető a berendezések felfűtése - húzta alá.

Nagy László a következő napokkal kapcsolatban közölte: a négyből most működő két blokk egyikének - a teljesítmény fokozatos csökkentésével járó - teljes leállítását a mostani vízállás-előrejelzések szerint már vasárnap este meg kell kezdeni.

Hétfőtől a meglévő egyetlen is várhatóan csak névleges teljesítménye alatt fog működni, amikor az atomerőmű számára a Dunából hűtővizet szállító nyolcból csak egy szivattyú működik majd. Ezt követően csökkentik az utolsó blokk teljesítményét, s állítják le a mostani prognózisok szerint annak termelését várhatóan a hét közepén – mondta.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
falcatus-2
2026. július 31. 23:25
AI-alapú áttekintés " A Paksi Atomerőmű hűtővíz-igénye névleges teljesítményen percenként nagyjából 6 000 000 liter (6 000 köbméter), ami másodpercenként 100 köbméter vizet jelent..... A Duna vízhozama Paksnál a jelenlegi extrém aszályos időszakban körülbelül 900 köbméter másodpercenként (m³/s). Tehát a jelenlegi vízhozam valamivel több, mint egy tizede biztosíthatná a névleges beépített 2 000 MW/h árammennyiség termelését. Ha csak félterheléssel menne, akkor a jelenlegi vízhozam huszada. Valami bűzlik Dániában .
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GrumpyGerald
2026. július 31. 23:21
Megintcsak köszönjük kedves elsőszavazó lúzerek, hogy ilyen dilettáns idiótákat szabadítottatok a nyakunkra. Ápr.22-ig minden volt, zavartalanul. Ma már nem csak attol kell félni, hogy nem fogsz tudni világítani, tankolni vagy fűteni, de már az atombaleset sem kizárható! Köszönjük mégegyszer tapasztalatlan, jútúbon csövesedett, családtalan-gyermektelen lúzereknek (és a többi tiszakárosultnak is természetesen)!
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pandalala
2026. július 31. 23:15
nem gond, majd petya jól leereszti a segédgőzét, átadja, s a reaktor begyorsul ....
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kvantum2026
2026. július 31. 22:36
Remélhetőleg senki nem fogja megnyomni a SCRAM-gombot....
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