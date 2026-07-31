Nagyon lassan lehet majd újraindítani a paksi atomerőművet

Az újraindítási procedúra azonnal viszont még nem kezdhető el akkor sem, amennyiben a Duna vízgyűjtő területén a vízállás jelentős növekedésével járó jelentős csapadék hullik, ugyanis a blokk energetikailag csakis akkor indítható, ha az erőmű mellett is megfelelő a vízállás, azaz rendelkezésre áll már a hűtővíz. Ennek hiányában el sem kezdhető a berendezések felfűtése - húzta alá.

Nagy László a következő napokkal kapcsolatban közölte: a négyből most működő két blokk egyikének - a teljesítmény fokozatos csökkentésével járó - teljes leállítását a mostani vízállás-előrejelzések szerint már vasárnap este meg kell kezdeni.

Hétfőtől a meglévő egyetlen is várhatóan csak névleges teljesítménye alatt fog működni, amikor az atomerőmű számára a Dunából hűtővizet szállító nyolcból csak egy szivattyú működik majd. Ezt követően csökkentik az utolsó blokk teljesítményét, s állítják le a mostani prognózisok szerint annak termelését várhatóan a hét közepén – mondta.