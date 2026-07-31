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Brüsszel figyel: ülésezne a Bizottság a paksi atomerőmű leállítása miatt

2026. július 31. 14:45

Az Európai Bizottság szorosan figyelemmel kíséri az elektromos áram ellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon.

2026. július 31. 14:45
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Magyarországon a Duna alacsony vízállása miatt teljesen lekapcsolják a paksi erőművet, Romániában pedig két reaktort állítottak le hasonló okokból – írja az Euronews.

Az Európai Bizottság kész összehívni a Villamosenergia-koordinációs Csoport rendkívüli ülését a paksi és a romániai atomerőművek leállítása miatt. Brüsszel szerint ugyanakkor nincs ok azonnali aggodalomra az áramellátás kapcsán. „Bár az üzemeltető rendelkezik a nukleáris biztonság garantálására szolgáló vészhelyzeti intézkedésekkel, egy ilyen esemény tovább ronthatja a regionális villamosenergia-egyensúlyt. A Bizottság készen áll a Villamosenergia-koordinációs Csoport eseti ülésének összehívására”, mondta Anna-Kaisa Itkonen bizottsági szóvivő.

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A szóvivő hozzátette, szorosan figyelemmel kísérik az elektromos áram ellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon is. 

Jelenleg azonban nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok. A Bizottság szerint a Villamosenergia-koordinációs Csoportot a leginkább érintett régió országai között hívhatják össze, a célja pedig az lesz, hogy megkönnyítsék az információcserét és koordinálják a következő lépéseket.

A magyar hatóságok korábban azt közölték, hogy a paksi leállás miatt kieső energiamennyiséget importból fedeznék, egyúttal felszólították az ipari termelőket és a lakosságot, hogy az esti csúcsidőszakban próbálják visszafogni a fogyasztást.

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Fotó: Jánossy Gergely

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Összesen 28 komment

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massivement7
2026. július 31. 15:28
Mit is vakerált a dilettáns csuthy szarzsák: "Az ország semmilyen vízhiányban nem szenved... A Duna vízhozama 5 másodperc alatt többet hoz, mint egy akkumulátor gyár egész éves szökséglete." A csuthy 5D sakkozó matekzseni szerint egy akkugyár tehát napi 10 köbméter vizet használ... És ezek vezették az országot, ezek terveznek, tesznek becsléseket a jövőre...
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1
4
Palmoilfree
2026. július 31. 15:27
Val vezeti világtalant.
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0
0
lofejazagyban-2
2026. július 31. 15:26
ahogyan az M1-t csak lezárni tudták, de beindítani nem, elég vészjósló. Nem túl hatékony csapat ez a forradalmár csürhe, ha egy országot kell működtetni. Paks is hetekig fogja adni a Lindát áram helyett?
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2
0
Szarvasbika
2026. július 31. 15:24
Mert a tisztelt kormány önállóan nem tudja megoldani? Spongya Bob brigádja sem fogja.
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0
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