Brüsszel figyel: ülésezne a Bizottság a paksi atomerőmű leállítása miatt

44 év óta nem történt ilyen – leállították a teljes paksi atomerőművet
Az ok a Duna alacsony vízállása, hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet.
Az Európai Bizottság szorosan figyelemmel kíséri az elektromos áram ellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon.
Magyarországon a Duna alacsony vízállása miatt teljesen lekapcsolják a paksi erőművet, Romániában pedig két reaktort állítottak le hasonló okokból – írja az Euronews.
Az Európai Bizottság kész összehívni a Villamosenergia-koordinációs Csoport rendkívüli ülését a paksi és a romániai atomerőművek leállítása miatt. Brüsszel szerint ugyanakkor nincs ok azonnali aggodalomra az áramellátás kapcsán. „Bár az üzemeltető rendelkezik a nukleáris biztonság garantálására szolgáló vészhelyzeti intézkedésekkel, egy ilyen esemény tovább ronthatja a regionális villamosenergia-egyensúlyt. A Bizottság készen áll a Villamosenergia-koordinációs Csoport eseti ülésének összehívására”, mondta Anna-Kaisa Itkonen bizottsági szóvivő.
A szóvivő hozzátette, szorosan figyelemmel kísérik az elektromos áram ellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon is.
Jelenleg azonban nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok. A Bizottság szerint a Villamosenergia-koordinációs Csoportot a leginkább érintett régió országai között hívhatják össze, a célja pedig az lesz, hogy megkönnyítsék az információcserét és koordinálják a következő lépéseket.
A magyar hatóságok korábban azt közölték, hogy a paksi leállás miatt kieső energiamennyiséget importból fedeznék, egyúttal felszólították az ipari termelőket és a lakosságot, hogy az esti csúcsidőszakban próbálják visszafogni a fogyasztást.
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Az ok a Duna alacsony vízállása, hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet.
Fotó: Jánossy Gergely