Brüsszel figyel: ülésezne a Bizottság a paksi atomerőmű leállítása miatt

Magyarországon a Duna alacsony vízállása miatt teljesen lekapcsolják a paksi erőművet, Romániában pedig két reaktort állítottak le hasonló okokból – írja az Euronews.

Az Európai Bizottság kész összehívni a Villamosenergia-koordinációs Csoport rendkívüli ülését a paksi és a romániai atomerőművek leállítása miatt. Brüsszel szerint ugyanakkor nincs ok azonnali aggodalomra az áramellátás kapcsán. „Bár az üzemeltető rendelkezik a nukleáris biztonság garantálására szolgáló vészhelyzeti intézkedésekkel, egy ilyen esemény tovább ronthatja a regionális villamosenergia-egyensúlyt. A Bizottság készen áll a Villamosenergia-koordinációs Csoport eseti ülésének összehívására”, mondta Anna-Kaisa Itkonen bizottsági szóvivő.