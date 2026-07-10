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szankciós politika Oroszország Európai Unió

Kilúgozták az Oroszország elleni legutóbbi EU-s szankciókat

2026. július 10. 15:17

Az uniós országok pénteken jóváhagyhatják az Európai Bizottság kiüresített javaslatát.

2026. július 10. 15:17
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Fokoznák a nyomást Oroszországra a legújabb európai uniós szankciótervekkel, a katonák utazási tilalmával és az LNG-re kivetett szankciókkal kapcsolatos viták közepette. A nemzeti küldöttek most megpróbálnak megállapodásra jutni, miután nagyrészt kiürítették a javasolt, immár 21. szankciós csomagot az oroszok ellen – írja az Euractiv.

„A cél a csomag lezárása” – mondta egy magas rangú EU-diplomata, hozzátéve, hogy a tárgyalások folyamatban vannak.

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Franciaország, Olaszország és Görögország enyhítenék a balti országok által javasolt, az orosz katonák EU-s belépését korlátozni akaró javaslatot.

Azon országok nyomására, amelyek gazdasága profitál az orosz turistákból, a tárgyalt javaslat eltávolodott az automatikus vízumtilalomtól. Egy diplomáciai forrás szerint a tilalom hatályát a rövid távú vízumokra szűkítették, és a kritériumokat a háborúban való általános részvételtől a harcban való aktív részvételig vagy a katonai műveletekhez való hozzájárulásig korlátozták.

2025-ben 10,2 százalékkal nőtt az orosz állampolgároknak kiadott vízumok száma 2024-hez képest. A legtöbb vízumot kiadó országok Franciaország, Olaszország és Spanyolország voltak.

A nagykövetek emellett egy újabb zavaros kompromisszumot fontolgatnak Oroszország jövedelmező energiaágazatának szankcionálásával kapcsolatban. A csomag valószínűleg tartalmazni fog egy javaslatot az EU jelenlegi olajár-plafonjának befagyasztására az orosz nyersolajra vonatkozóan. Az elmúlt hat hónap olajárain alapuló árplafon viszont július 15-én több mint 60 dollárra ugrik hordónként – ez meghaladja az Ural nyersolaj, Oroszország fő exportkeverékének árát.

A hajózástól függő országok, köztük Görögország, egy rövidebb, három hónapos befagyasztást szorgalmaznak. A javasolt befagyasztás támogatásáért cserébe 

Görögország engedményt követelt, amely lehetővé teszi számára, hogy továbbra is szállítson orosz cseppfolyósított földgázt nem EU-tagállamokba.

Eközben az orosz halexportra vonatkozó korlátozásokat is fellazították a tagállamok. Németország valószínűleg némi engedményt kap a tőkehal további felvásárlására, míg Lengyelország és Portugália mentességet kap a tőkehalra vonatkozó, korábban bejelentett tilalom alól.

Bulgária ellenállása Kirill pátriárka, a moszkvai ortodox egyház fejének ügyében azt jelenti, hogy az orosz főpapot leveszik a szankciós listáról.

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Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

 


 

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Összesen 13 komment

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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 10. 16:58
sanya55-2Beszartak-a-fideszesek 2026. július 10. 16:55 Reménykedj benne, hogy nem most fogja befejezni, mert akkor nekünk is kakukk, Petikéd elintézte, hogy ne nézzen semmit Putyin Putyin Orbán uradra is magasról szart.
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1
Beszartak-a-fideszesek
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2026. július 10. 16:27 Szerkesztve
Tökmindegy. Üzemanyaghiány van, döglenek a ruszki katonák, Moszkvát támadják drónokkal. Ez egy vesztett helyzet, bármekkora is az ország és bármekkorák is a készletei. Minden véges. Ha négy év alatt nem sikerült befejezni a háborút, nem is fogják tudni.
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2
3
johannluipigus
2026. július 10. 16:00
Az a helyzet, hogy gyakorlatilag mindenkinek tele van a töke a ruszkik elleni szankciókkal, csak nem mernek pofázni.
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7
1
nemecsek-3
2026. július 10. 15:59
Mi az, hogy "kiürítették" hülye barom, magyar nyelvet ugató mandiner. Abban, hogy kiüresítették a javaslatcsomagot nem lehet a kiüresítettet kiürítèsre cserélni mert nem azt jelenti bazmeg manndiner. A papagájom értelmesebben tud magyarul fogalmazni!!!!!
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2
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