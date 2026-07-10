Kilúgozták az Oroszország elleni legutóbbi EU-s szankciókat

Kijev sem tudott róla: a britek csendben mentességet adtak az orosz olajra vonatkozó szankciók alól
Kiderült, hogy az engedély május 20-án lépett életbe, határozatlan időre szól, de bármikor visszavonható vagy felfüggeszthető.
Az uniós országok pénteken jóváhagyhatják az Európai Bizottság kiüresített javaslatát.
Fokoznák a nyomást Oroszországra a legújabb európai uniós szankciótervekkel, a katonák utazási tilalmával és az LNG-re kivetett szankciókkal kapcsolatos viták közepette. A nemzeti küldöttek most megpróbálnak megállapodásra jutni, miután nagyrészt kiürítették a javasolt, immár 21. szankciós csomagot az oroszok ellen – írja az Euractiv.
„A cél a csomag lezárása” – mondta egy magas rangú EU-diplomata, hozzátéve, hogy a tárgyalások folyamatban vannak.
Franciaország, Olaszország és Görögország enyhítenék a balti országok által javasolt, az orosz katonák EU-s belépését korlátozni akaró javaslatot.
Azon országok nyomására, amelyek gazdasága profitál az orosz turistákból, a tárgyalt javaslat eltávolodott az automatikus vízumtilalomtól. Egy diplomáciai forrás szerint a tilalom hatályát a rövid távú vízumokra szűkítették, és a kritériumokat a háborúban való általános részvételtől a harcban való aktív részvételig vagy a katonai műveletekhez való hozzájárulásig korlátozták.
2025-ben 10,2 százalékkal nőtt az orosz állampolgároknak kiadott vízumok száma 2024-hez képest. A legtöbb vízumot kiadó országok Franciaország, Olaszország és Spanyolország voltak.
A nagykövetek emellett egy újabb zavaros kompromisszumot fontolgatnak Oroszország jövedelmező energiaágazatának szankcionálásával kapcsolatban. A csomag valószínűleg tartalmazni fog egy javaslatot az EU jelenlegi olajár-plafonjának befagyasztására az orosz nyersolajra vonatkozóan. Az elmúlt hat hónap olajárain alapuló árplafon viszont július 15-én több mint 60 dollárra ugrik hordónként – ez meghaladja az Ural nyersolaj, Oroszország fő exportkeverékének árát.
A hajózástól függő országok, köztük Görögország, egy rövidebb, három hónapos befagyasztást szorgalmaznak. A javasolt befagyasztás támogatásáért cserébe
Görögország engedményt követelt, amely lehetővé teszi számára, hogy továbbra is szállítson orosz cseppfolyósított földgázt nem EU-tagállamokba.
Eközben az orosz halexportra vonatkozó korlátozásokat is fellazították a tagállamok. Németország valószínűleg némi engedményt kap a tőkehal további felvásárlására, míg Lengyelország és Portugália mentességet kap a tőkehalra vonatkozó, korábban bejelentett tilalom alól.
Bulgária ellenállása Kirill pátriárka, a moszkvai ortodox egyház fejének ügyében azt jelenti, hogy az orosz főpapot leveszik a szankciós listáról.
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Kiderült, hogy az engedély május 20-án lépett életbe, határozatlan időre szól, de bármikor visszavonható vagy felfüggeszthető.
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP