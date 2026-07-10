Kilúgozták az Oroszország elleni legutóbbi EU-s szankciókat

Azon országok nyomására, amelyek gazdasága profitál az orosz turistákból, a tárgyalt javaslat eltávolodott az automatikus vízumtilalomtól. Egy diplomáciai forrás szerint a tilalom hatályát a rövid távú vízumokra szűkítették, és a kritériumokat a háborúban való általános részvételtől a harcban való aktív részvételig vagy a katonai műveletekhez való hozzájárulásig korlátozták.

2025-ben 10,2 százalékkal nőtt az orosz állampolgároknak kiadott vízumok száma 2024-hez képest. A legtöbb vízumot kiadó országok Franciaország, Olaszország és Spanyolország voltak.

A nagykövetek emellett egy újabb zavaros kompromisszumot fontolgatnak Oroszország jövedelmező energiaágazatának szankcionálásával kapcsolatban. A csomag valószínűleg tartalmazni fog egy javaslatot az EU jelenlegi olajár-plafonjának befagyasztására az orosz nyersolajra vonatkozóan. Az elmúlt hat hónap olajárain alapuló árplafon viszont július 15-én több mint 60 dollárra ugrik hordónként – ez meghaladja az Ural nyersolaj, Oroszország fő exportkeverékének árát.