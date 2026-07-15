Lebontották a kerítést a két egykori birodalom között

A brit The Guardian arról ír, tíz évvel a Brexit-népszavazás után az Európai Unió és az Egyesült Királyság megállapodott a Gibraltár és Spanyolország közötti szárazföldi határellenőrzés megszüntetéséről.

A kedden Brüsszelben aláírt megállapodás értelmében szerda éjféltől jelentősen egyszerűbbé vált a határátlépés a naponta ingázó több ezer spanyol munkavállaló és a turisták számára. A négy évig tartó tárgyalások eredményeként Spanyolország veszi át a határellenőrzés felelősségét, így a Gibraltárra a Brit-szigetekről érkező utasok repülőtéri ellenőrzését is spanyol határőrök végzik.