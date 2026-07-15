Lebontották a kerítést a két egykori birodalom között

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Lebontották a határkerítést Spanyolország és a Nagy-Britanniához tartozó Gibraltár között, miután a város szerdán de facto a schengeni övezet részévé vált.
A brit The Guardian arról ír, tíz évvel a Brexit-népszavazás után az Európai Unió és az Egyesült Királyság megállapodott a Gibraltár és Spanyolország közötti szárazföldi határellenőrzés megszüntetéséről.
A kedden Brüsszelben aláírt megállapodás értelmében szerda éjféltől jelentősen egyszerűbbé vált a határátlépés a naponta ingázó több ezer spanyol munkavállaló és a turisták számára. A négy évig tartó tárgyalások eredményeként Spanyolország veszi át a határellenőrzés felelősségét, így a Gibraltárra a Brit-szigetekről érkező utasok repülőtéri ellenőrzését is spanyol határőrök végzik.
Gibraltár 1713 óta brit fennhatóság alatt áll, lakossága mintegy 40 ezer fő. A területet 1908 óta határkerítés választotta el Spanyolországtól.
A történelmi jelentőségű változás alkalmából Pedro Sánchez ellátogatott a Gibraltárral szomszédos La Línea de la Concepción településre, ahol megtekintette a határkerítés utolsó szakaszának lebontását. A spanyol kormányfő az eseményt egy „nyílt seb begyógyulásának” nevezte.
Fabian Picardo szerint a korábban megosztó határ mostantól az együttműködés és a közös lehetőségek szimbóluma lesz. Hangsúlyozta, hogy a megállapodás megkönnyíti az emberek mindennapjait, növeli a gazdasági biztonságot, és stabil jogi keretet biztosít Gibraltár jövője számára.
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