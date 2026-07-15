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schengeni övezet spanyolország egyesült királyság pedro sánchez Európai Unió

Lebontották a kerítést a két egykori birodalom között

2026. július 15. 20:22

Lebontották a határkerítést Spanyolország és a Nagy-Britanniához tartozó Gibraltár között, miután a város szerdán de facto a schengeni övezet részévé vált.

2026. július 15. 20:22
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A brit The Guardian arról ír, tíz évvel a Brexit-népszavazás után az Európai Unió és az Egyesült Királyság megállapodott a Gibraltár és Spanyolország közötti szárazföldi határellenőrzés megszüntetéséről.

A kedden Brüsszelben aláírt megállapodás értelmében szerda éjféltől jelentősen egyszerűbbé vált a határátlépés a naponta ingázó több ezer spanyol munkavállaló és a turisták számára. A négy évig tartó tárgyalások eredményeként Spanyolország veszi át a határellenőrzés felelősségét, így a Gibraltárra a Brit-szigetekről érkező utasok repülőtéri ellenőrzését is spanyol határőrök végzik.

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Gibraltár 1713 óta brit fennhatóság alatt áll, lakossága mintegy 40 ezer fő. A területet 1908 óta határkerítés választotta el Spanyolországtól.

A történelmi jelentőségű változás alkalmából Pedro Sánchez ellátogatott a Gibraltárral szomszédos La Línea de la Concepción településre, ahol megtekintette a határkerítés utolsó szakaszának lebontását. A spanyol kormányfő az eseményt egy „nyílt seb begyógyulásának” nevezte.

Fabian Picardo szerint a korábban megosztó határ mostantól az együttműködés és a közös lehetőségek szimbóluma lesz. Hangsúlyozta, hogy a megállapodás megkönnyíti az emberek mindennapjait, növeli a gazdasági biztonságot, és stabil jogi keretet biztosít Gibraltár jövője számára.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 1 komment

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krisz09
2026. július 15. 21:00
Csak nem migránsok tömegétől akarnak így megszabadulni a britek? A libsi spanyol kormány pik-pak legalizálja őket milliószámra. Európa legnagyobb sz@rkavarói.
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