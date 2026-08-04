Marokkó szerint ők előre figyelmeztették Spanyolországot, mi várható Ceutában

Újra fókuszban az illegális bevándorlás: uniós belügyminiszterek tárgyalnak a ceutai migránsrohamról
Madrid számos kritikát kapott a történtek miatt, de sokaknak az egymillió bevándorló legalizálását jelentő tervük sem tetszik.
Embercsempész-hálózatok körében kezdtek terjedni a téves értelmezések.
Marokkó előre figyelmeztette Spanyolországot arra, hogy tömeges illegális határátlépési kísérleteket válthat ki a spanyol legfelsőbb bíróság döntése a tengeren érkező bevándorlókról – közölte egy neve elhallgatását kérő magas rangú marokkói tisztségviselő kedden.
Elmondása szerint Rabat július 22-23. körül kezdett egyeztetni a spanyol hatóságokkal, amikor a közösségi médiában és az embercsempész-hálózatok körében terjedni kezdtek a bírósági döntés félrevezető értelmezései. A marokkói fél arra figyelmeztette Madridot, hogy az ítélet problémát fog okozni, ami később be is következett – tette hozzá.
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Madrid számos kritikát kapott a történtek miatt, de sokaknak az egymillió bevándorló legalizálását jelentő tervük sem tetszik.
A múlt héten legalább 50 ezer, többségében marokkói állampolgár jutott be a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába. A legtöbben a közeli Fnideqből indultak útnak, és gyalog vagy a tengeren átúszva érték el az enklávét.
Nyitókép: MTI/AP/Antonio Sempere