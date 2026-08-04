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embercsempész hálózat spanyolország marokkó

Marokkó szerint ők előre figyelmeztették Spanyolországot, mi várható Ceutában

2026. augusztus 04. 12:57

Embercsempész-hálózatok körében kezdtek terjedni a téves értelmezések.

2026. augusztus 04. 12:57
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Marokkó előre figyelmeztette Spanyolországot arra, hogy tömeges illegális határátlépési kísérleteket válthat ki a spanyol legfelsőbb bíróság döntése a tengeren érkező bevándorlókról – közölte egy neve elhallgatását kérő magas rangú marokkói tisztségviselő kedden.

Elmondása szerint Rabat július 22-23. körül kezdett egyeztetni a spanyol hatóságokkal, amikor a közösségi médiában és az embercsempész-hálózatok körében terjedni kezdtek a bírósági döntés félrevezető értelmezései. A marokkói fél arra figyelmeztette Madridot, hogy az ítélet problémát fog okozni, ami később be is következett – tette hozzá.

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A múlt héten legalább 50 ezer, többségében marokkói állampolgár jutott be a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába. A legtöbben a közeli Fnideqből indultak útnak, és gyalog vagy a tengeren átúszva érték el az enklávét.

Nyitókép: MTI/AP/Antonio Sempere

 

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
elfújta az ellenszél
2026. augusztus 04. 13:44
Álprobléma, válaszolta a spanyol szocialista kormány Kunhalmi Ágicára hivatkozva. A valódi problémát azok a csapóajtók jelentik, amiknek most kikapcsolták a fotocellás automatikáját áramtakarékosságra hivatkozva. Nehéz helyzetbe kerültek ezzel a plázacica-Ágicák.
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0
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johannluipigus
•••
2026. augusztus 04. 13:18 Szerkesztve
Nincs több kérdés. Spanyolországban is a lipsi bíróságok fújják a passzátszelet, ahogy nálunk is. Ezeket kéne már egyszer jól elpicsázni de úgy demokratikusan, hogy a koponyájukon kívül minden törjön.
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4
0
astracf
2026. augusztus 04. 13:15
Nem értem mit problémáznak ennyit. Egyszerűen védeni kell a határt a férgektől, lőni rájuk!
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2
0
Gubbio
2026. augusztus 04. 13:02
Sanchez azt mondja, hogy ezt az orbitális akciót embercsempészek szervezték. Csak úgy, semmi perc alatt 60000 embert átcsempésztek a határon... A marokkói embercsempészek felettes embercsempészei ott ülnek Sanchez fejében, a spanyol "Legfelsőbb" Bíróságban, a spanyol kormányban, a spanyol választókban - megtalpalva Gyuri bá'val és brüsszeli csatlósaival.
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2
0
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