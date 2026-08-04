Marokkó szerint ők előre figyelmeztették Spanyolországot, mi várható Ceutában

Marokkó előre figyelmeztette Spanyolországot arra, hogy tömeges illegális határátlépési kísérleteket válthat ki a spanyol legfelsőbb bíróság döntése a tengeren érkező bevándorlókról – közölte egy neve elhallgatását kérő magas rangú marokkói tisztségviselő kedden.

Elmondása szerint Rabat július 22-23. körül kezdett egyeztetni a spanyol hatóságokkal, amikor a közösségi médiában és az embercsempész-hálózatok körében terjedni kezdtek a bírósági döntés félrevezető értelmezései. A marokkói fél arra figyelmeztette Madridot, hogy az ítélet problémát fog okozni, ami később be is következett – tette hozzá.