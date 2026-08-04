A harmincas években A magyar Hüperion címmel írt egy könyvet, amelyből életében csak rövid részletek jelentek meg. Ebben a műben még az látszik, hogy a hübrisz nagyon erősen dolgozott benne. Sértett volt, dühös és elégedetlen. Ostorozta a közeget, a társadalmat, amely nem érti meg. Ebből a hübriszből az ötvenes évekre alig valami maradt. A második világháború és a Rákosi-féle diktatúra kiirtotta belőle. A nagy reményekből, nekibuzdulásokból, tervekből az lett, hogy a palkonyai erőműben hordta a maltert, vagy szerszámokat lajstromozott a raktárban. Ez azért nem akármilyen változás. Ebbe könnyen bele lehet őrülni, ettől könnyen össze lehet roppanni. Vagy könnyen sértetté lehet válni. Vagy mindhármat egyszerre. Vagy akár könnyen bele is lehet halni. Budapest ostromakor mindenét elvesztette, pár évre rá pedig a társadalom peremére került.

Azt írtam, búcsútárcához jobb háttér nem kell a tiszapalkonyai kéményeknél. Ezek a kémények egy hiteles életút mélypontjának erős szimbólumai. Annak a szimbólumai, hogy ha komolyan vesz valamit az ember, annak elvégzése végső soron nem függ a külső körülményektől. Igaz, hogy nem így terveztem, de ha így alakult, akkor a Patmosz esszéit a raktárban írom meg munkaidő után. Mert meg kell írni, nem lehet másként. Ha itt és így, akkor itt és így. Az egy dolog, hogy miként képzelek el valamit; az pedig egy másik, hogy mi lesz. Aki ezzel nincs tisztában, az ne is vágjon bele semmi komolyabb dologba. Semmi nincs megígérve, semmi nincs előre biztosítva. Elvégre ki ígért itt nekünk bármit születésünkkor? Ki ígérte azt, hogy majd minden úgy lesz, ahogy azt mi szépen elterveztük? Tudtommal senki.

Ez a tárca azért búcsútárca, mert legjobb tudomásom szerint ez a Mandiner hetilap utolsó száma.