Remény a Hormuzi-szorosban: Tárgyalások indultak Irán és Omán között

Tárgyalások indultak Irán és Omán között a Hormuzi-szoros időleges újranyitásáról – értesült az iráni külügyminisztériumtól a New York Times.

Eszmail Bagai, az iráni külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor elmondta azt is, hogy az Egyesült Államok és a síita állam között jelenleg nincsenek tárgyalások, az Ománnal folytatott megbeszélések során pedig igyekeznek egy új útvonalban megállapodni a szoroson áthaladni kívánó hajók számára.

E tárgyalások részeként Irán és Omán térképeket adtak át egymásnak a lehetséges útvonalról. „Az Ománnal folytatott tárgyalások fókusza ezen az ügyön lesz, míg az Iránhoz és az Egyesült Államokhoz kapcsolódó ügyeket későbbi időpontban kell áttekinteni” – fogalmazott Bagai.