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omán irán amerikai elnök egyesült államok donald trump

Remény a Hormuzi-szorosban: Tárgyalások indultak Irán és Omán között

2026. augusztus 03. 19:51

Az USA és Irán ugyanakkor nem tárgyalnak az irániak szerint.

2026. augusztus 03. 19:51
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Tárgyalások indultak Irán és Omán között a Hormuzi-szoros időleges újranyitásáról – értesült az iráni külügyminisztériumtól a New York Times.

Eszmail Bagai, az iráni külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor elmondta azt is, hogy az Egyesült Államok és a síita állam között jelenleg nincsenek tárgyalások, az Ománnal folytatott megbeszélések során pedig igyekeznek egy új útvonalban megállapodni a szoroson áthaladni kívánó hajók számára.

E tárgyalások részeként Irán és Omán térképeket adtak át egymásnak a lehetséges útvonalról. „Az Ománnal folytatott tárgyalások fókusza ezen az ügyön lesz, míg az Iránhoz és az Egyesült Államokhoz kapcsolódó ügyeket későbbi időpontban kell áttekinteni” – fogalmazott Bagai.

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Donald Trump amerikai elnök hétfőn förmedt rá az iráni kormányra, vezetőit „hihetetlenül kétszínűnek” nevezve – ugyanakkor utalva arra, hogy tárgyalnak az irániakkal.

Ha ezek a tárgyalások sikerrel járnak, az megnyithatja az utat az USA és Irán közötti tűzszünethez, miután a júliusi megállapodás nem állta ki az idő próbáját.

Trump elnök a hétvégén visszakozott az Iránnal szembeni támadás tervétől. Úgy fogalmazott: esélyt lát a szoros újranyitására, emellett a régióban az amerikai szövetségesek is békét kértek tőle. „Azért kérték, mert úgy gondolják, hogy a Hormuz ügyében lehetséges a megállapodás” – mondta az amerikai elnök szombaton. Trump ugyanakkor az elmúlt hónapokban már többször jelezte, hogy áttörés előtt áll az irániakkal való tárgyalásban, s ez az áttörés eleddig egyetlen alkalommal sem történt meg, a háború lezárása továbbra is ködbe vész.

Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui

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