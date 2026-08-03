„Az első nap, hogy nem jelent meg reggel a Fejér Megyei Hírlap, mint napilap. De említhetnénk a Magyar Nemzet, vagy a Népszava hiányát is.

Persze, a világ halad, a kor változik, lassan (sajnos) minden az online térbe költözik, a papír meg a nyomda drága, de akkor is ... életünk egy értéke veszik el éppen.

Nehéz ilyenkor nem felidézni például a nagyszüleink vagy a szüleink napi rituáléját, amikor a kávé illatába vegyült a friss újság tintájának szaga, és a papír semmivel sem összetéveszthető zörgése.

A nosztalgia pedig nemcsak a hétköznapoknak szól, hanem annak a fajta klasszikus és minőségi újságírásnak is, amit a napilapok hoztak létre és éltettek évtizedeken át. Nem csak a konkrét, nyomtatott sajtótermékek, de egy egész műfaj végét jelenti ez most.

Világnézettől, a szerkesztőségek álláspontjaitól függetlenül azt gondolom, hogy sok értéket tudtak hordozni a közéleti napilapok. Magam megértem, de mégis sajnálom, hogy valami, ami emberi mivoltunk szerves része, most a végéhez közeledik. Meglátjuk, hogy az online tér akár minőségben, akár felelősségben képes lesz-e felnőni ehhez a hagyatékhoz.”