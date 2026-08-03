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Magyar Nemzet nyomtatott sajtó Cser-Palkovics András népszava Fejér Megyei Hírlap vélemény újságírás

Életünk egy értéke veszik el éppen

2026. augusztus 03. 20:34

Persze, a világ halad, a kor változik, lassan (sajnos) minden az online térbe költözik, a papír meg a nyomda drága, de akkor is...

2026. augusztus 03. 20:34
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Cser-Palkovics András
Cser-Palkovics András
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„Az első nap, hogy nem jelent meg reggel a Fejér Megyei Hírlap, mint napilap. De említhetnénk a Magyar Nemzet, vagy a Népszava hiányát is.
Persze, a világ halad, a kor változik, lassan (sajnos) minden az online térbe költözik, a papír meg a nyomda drága, de akkor is ... életünk egy értéke veszik el éppen.
Nehéz ilyenkor nem felidézni például a nagyszüleink vagy a szüleink napi rituáléját, amikor a kávé illatába vegyült a friss újság tintájának szaga, és a papír semmivel sem összetéveszthető zörgése.
A nosztalgia pedig nemcsak a hétköznapoknak szól, hanem annak a fajta klasszikus és minőségi újságírásnak is, amit a napilapok hoztak létre és éltettek évtizedeken át. Nem csak a konkrét, nyomtatott sajtótermékek, de egy egész műfaj végét jelenti ez most.
Világnézettől, a szerkesztőségek álláspontjaitól függetlenül azt gondolom, hogy sok értéket tudtak hordozni a közéleti napilapok. Magam megértem, de mégis sajnálom, hogy valami, ami emberi mivoltunk szerves része, most a végéhez közeledik. Meglátjuk, hogy az online tér akár minőségben, akár felelősségben képes lesz-e felnőni ehhez a hagyatékhoz.”

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Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
tisza2026
2026. augusztus 03. 21:21
Úgy a jó, senki nem Olvassa.
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Estragon
2026. augusztus 03. 20:59
Éppenséggel nem "veszik el", max csak elvész. Mit szépítsem, folyamatosan csúszunk. Ezért (is) vész el . . .
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