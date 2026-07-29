2. MAGYAR A RÉGI KÉK PLAKÁTOKAT TÁMADTA. A »kék plakátos kormányzati propaganda« a kampány egyik visszatérő eleme volt, Magyar Péter hevesen támadta ezeket a plakátokat, amelyeket drágának és gyűlöletkeltőnek nevezett. A Tisza egyik első döntése volt a plakátok szabályozása, és a »gyűlöletplakátok« eltüntetése.

3. A KÉK KÉT ÁRNYALATA. A mostani hirdetés nem a háborúról szól, és nem is egy nyugati vezetőt ábrázol vicsorogva, hanem egy pozitív kormányzati intézkedésről. Ám a kék színvilága emlékeztet a régebbi kormányzati plakátokra, ezt a közösségi médiában több, magát tiszásnak nevező kommentelő is kritizálta.

4. MAGYAR MEGVÉDTE. Magyar Péter a Redditen éjjel megvédte a plakátokat, és jelezte, hogy a kormány a számára ingyenes felületeken tájékoztat, a »kisméretű plakátokat pedig a Miniszterelnökség nyomdagépén nyomtattuk 2-300 ezer forintért«. Magyar felhívta a figyelmet, hogy »nem kéne átesni a ló túloldalára«, és nem lehet ezt összehasonlítani az előző kormány »közpénzmilliárdokból finanszírozott gyűlöletkampányával«.