Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
07. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
dull szabolcs propaganda magyarország MÁV Magyar Péter vélemény

Magyar Péter megvédte az újfajta kék kormányzati plakátokat

2026. július 29. 09:50

Az eset mutatja, hogy a Tisza-szavazók mennyire érzékenyek arra, ami a NER-re emlékezteti őket.

2026. július 29. 09:50
null
Dull Szabolcs
Dull Szabolcs
Facebook

„A KÉK KÉT ÁRNYALATA: MAGYAR PÉTER MEGVÉDTE AZ ÚJFAJTA KÉK KORMÁNYZATI PLAKÁTOKAT. Az eset mutatja, hogy a Tisza-szavazók mennyire érzékenyek arra, ami a NER-re emlékezteti őket. 

1. KÉK KORMÁNYZATI PLAKÁTOK JELENTEK MEG. »100 ezer forint iskolakezdési támogatás a rászoruló gyermekeknek« hirdeti Magyarország kormánya, miután a parlament megszavazta az erről szóló javaslatot. A dolog érdekessége, hogy ugyanolyan színvilágú kék plakátok jelentek meg az intézkedésről a kormányablakokban és a MÁV-állomásokon, mint amilyeneket az Orbán-kormányok alatt láttunk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

2. MAGYAR A RÉGI KÉK PLAKÁTOKAT TÁMADTA. A »kék plakátos kormányzati propaganda« a kampány egyik visszatérő eleme volt, Magyar Péter hevesen támadta ezeket a plakátokat, amelyeket drágának és gyűlöletkeltőnek nevezett. A Tisza egyik első döntése volt a plakátok szabályozása, és a »gyűlöletplakátok« eltüntetése. 

3. A KÉK KÉT ÁRNYALATA. A mostani hirdetés nem a háborúról szól, és nem is egy nyugati vezetőt ábrázol vicsorogva, hanem egy pozitív kormányzati intézkedésről. Ám a kék színvilága emlékeztet a régebbi kormányzati plakátokra, ezt a közösségi médiában több, magát tiszásnak nevező kommentelő is kritizálta. 

4.  MAGYAR MEGVÉDTE. Magyar Péter a Redditen éjjel megvédte a plakátokat, és jelezte, hogy a kormány a számára ingyenes felületeken tájékoztat, a »kisméretű plakátokat pedig a Miniszterelnökség nyomdagépén nyomtattuk 2-300 ezer forintért«. Magyar felhívta a figyelmet, hogy »nem kéne átesni a ló túloldalára«, és nem lehet ezt összehasonlítani az előző kormány »közpénzmilliárdokból finanszírozott gyűlöletkampányával«.

5. A TISZA-TÁBOR ÉRZÉKENYSÉGE. Valóban szó sincs arról, hogy a Tisza-kormány átvette volna a Rogán-Balásy-féle plakátos modellt. Azonban az eset rávilágít a Tisza-szavazók azon elvárására, hogy a jelenlegi kormány külsőségekben, szimbólumokban is látványosan másképp viselkedjen, mint a NER. Vagyis például a hirdetéseit ne hasonló kék színbe ágyazza.”

Nyitókép forrása: Mandiner

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Galerida
2026. július 29. 11:16
Szabolcs ezzel a lelkesedéssel segítsen augusztus végén a várt 100000 helyett 50000 forintokat kézbesíteni péter törzsszavazóinál! Aztán megnéznék róla egy fotót....
Válasz erre
1
0
fogas paduc
•••
2026. július 29. 11:09 Szerkesztve
Mi lenne, ha a plakátokra költött pénzt is a gyerekre költenék? Illetve azt a pénzt is, amit a plakáthelyek kiadásáért kaptak volna?
Válasz erre
2
0
Horst_Tappert
•••
2026. július 29. 11:05 Szerkesztve
Hazugságkampány. Konkrétan nem igaz, ami a plakáton szerepel. De ez kell a birkáknak. Áraggyon a nyáj. Beteheti nektek Pöti szárazon? Beeeeee...
Válasz erre
5
0
Irgum-burgum
2026. július 29. 11:00
A különbség az, hogy ezúttal nem propagandauszításra és félelmkeltésre használják az óriásplakátokat, mint Orbánék, hanem tényszerű információközlésre.
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!