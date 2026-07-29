Nem vész el, csak átalakul: visszatér a kék kormányzati üzenet
A MÁV is besegített.
Az eset mutatja, hogy a Tisza-szavazók mennyire érzékenyek arra, ami a NER-re emlékezteti őket.
„A KÉK KÉT ÁRNYALATA: MAGYAR PÉTER MEGVÉDTE AZ ÚJFAJTA KÉK KORMÁNYZATI PLAKÁTOKAT. Az eset mutatja, hogy a Tisza-szavazók mennyire érzékenyek arra, ami a NER-re emlékezteti őket.
1. KÉK KORMÁNYZATI PLAKÁTOK JELENTEK MEG. »100 ezer forint iskolakezdési támogatás a rászoruló gyermekeknek« hirdeti Magyarország kormánya, miután a parlament megszavazta az erről szóló javaslatot. A dolog érdekessége, hogy ugyanolyan színvilágú kék plakátok jelentek meg az intézkedésről a kormányablakokban és a MÁV-állomásokon, mint amilyeneket az Orbán-kormányok alatt láttunk.
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A MÁV is besegített.
2. MAGYAR A RÉGI KÉK PLAKÁTOKAT TÁMADTA. A »kék plakátos kormányzati propaganda« a kampány egyik visszatérő eleme volt, Magyar Péter hevesen támadta ezeket a plakátokat, amelyeket drágának és gyűlöletkeltőnek nevezett. A Tisza egyik első döntése volt a plakátok szabályozása, és a »gyűlöletplakátok« eltüntetése.
3. A KÉK KÉT ÁRNYALATA. A mostani hirdetés nem a háborúról szól, és nem is egy nyugati vezetőt ábrázol vicsorogva, hanem egy pozitív kormányzati intézkedésről. Ám a kék színvilága emlékeztet a régebbi kormányzati plakátokra, ezt a közösségi médiában több, magát tiszásnak nevező kommentelő is kritizálta.
4. MAGYAR MEGVÉDTE. Magyar Péter a Redditen éjjel megvédte a plakátokat, és jelezte, hogy a kormány a számára ingyenes felületeken tájékoztat, a »kisméretű plakátokat pedig a Miniszterelnökség nyomdagépén nyomtattuk 2-300 ezer forintért«. Magyar felhívta a figyelmet, hogy »nem kéne átesni a ló túloldalára«, és nem lehet ezt összehasonlítani az előző kormány »közpénzmilliárdokból finanszírozott gyűlöletkampányával«.
5. A TISZA-TÁBOR ÉRZÉKENYSÉGE. Valóban szó sincs arról, hogy a Tisza-kormány átvette volna a Rogán-Balásy-féle plakátos modellt. Azonban az eset rávilágít a Tisza-szavazók azon elvárására, hogy a jelenlegi kormány külsőségekben, szimbólumokban is látványosan másképp viselkedjen, mint a NER. Vagyis például a hirdetéseit ne hasonló kék színbe ágyazza.”
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