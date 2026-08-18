Bosszúból gyilkolhatták meg Tupac Shakurt az ügyészség szerint

Közel harminc évvel a legendás rapper halála után hétfőn megkezdődtek az első tárgyalási napok Tupac Shakur meggyilkolásának ügyében. Az ügyészség a 63 éves egykori bandavezért, Duane „Keffe D” Davist vádolja azzal, hogy ő tervelte ki a „drive-by” lövöldözést. Davis ártatlannak vallotta magát a bíróság előtt – írja a BBC.

A vád szerint a gyilkosság közvetlen megtorlás volt egy korábbi incidensért. Néhány órával a lövöldözés előtt Tupac Shakur és kísérete Las Vegasban bántalmazta Davis unokaöccsét, Orlando Andersont. Az ügyészség állítása szerint a vádlott nem hagyhatta válasz nélkül a támadást.