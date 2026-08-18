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bbc las vegas tupac shakur ügyészség

Bosszúból gyilkolhatták meg Tupac Shakurt az ügyészség szerint

2026. augusztus 18. 07:50

Hétfőn megkezdődött a tárgyalás Las Vegasban Tupac Shakur 1996-os meggyilkolásának ügyében.

2026. augusztus 18. 07:50
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Közel harminc évvel a legendás rapper halála után hétfőn megkezdődtek az első tárgyalási napok Tupac Shakur meggyilkolásának ügyében. Az ügyészség a 63 éves egykori bandavezért, Duane „Keffe D” Davist vádolja azzal, hogy ő tervelte ki a „drive-by” lövöldözést. Davis ártatlannak vallotta magát a bíróság előtt – írja a BBC.

A vád szerint a gyilkosság közvetlen megtorlás volt egy korábbi incidensért. Néhány órával a lövöldözés előtt Tupac Shakur és kísérete Las Vegasban bántalmazta Davis unokaöccsét, Orlando Andersont. Az ügyészség állítása szerint a vádlott nem hagyhatta válasz nélkül a támadást.

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Bár nem ő húzta meg a ravaszt, ő szerezte meg a fegyvert és koordinálta azt a fehér Cadillac-et, amelyből végül tüzet nyitottak a rapper autójára.

A védelem ezzel szemben azzal érvel, hogy a vádak egy harminc évvel ezelőtti, hiányos és elhibázott nyomozáson alapulnak. Davis ügyvédei szerint a hatóságok nem rendelkeznek kézzelfogható bizonyítékokkal, csupán megbízhatatlan, büntetett előéletű tanúkra támaszkodnak, akiket a médiafigyelem, a pénzszerzési lehetőségek vagy a nyomozók által átadott információk befolyásoltak. Kiemelték azt is, hogy Davis 2019-es emlékirata – amelyben részletesen írt az esetről – csupán fikció. Szerintük a könyv egyes részeit csak azért színezték ki, hogy növeljék az eladásokat.

A per első napján megszólalt az első tanú is, egy egykori rendőrtiszt, aki a mentőautóban kísérte a meglőtt rappert. Elmondása szerint a mindössze 25 éves Tupac a kórházba menet teljesen elutasította az együttműködést a rendőrséggel.

Arra a kérdésre, hogy ki lőtt rá, csak annyit válaszolt: „majd mi elintézzük”.

A hatóságok szerint az akkori bandaháborúk világában uralkodó hallgatási törvény vezetett oda, hogy az ügy évtizedekig megoldatlan maradt.

Nyitókép: STEVE MARCUS / POOL / AFP

 

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Összesen 13 komment

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zrx8
2026. augusztus 18. 13:33
Niggerek, mindig háborúznak.. amúgy ha nem ölték volna meg, a kutya sem tudná, ki ez.
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2
0
lagal56
2026. augusztus 18. 12:53
Kit érdekel egy feka!
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2
0
astracf
2026. augusztus 18. 12:35
Hulladék fekaszar kinyírta a másik hulladék fekaszart. Sajnos maradt belőlük elég...
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6
0
rasdi1
2026. augusztus 18. 12:00
Tulajdonkép egyikért se kár. A legjobb, ha egymás között intézik el a dolgaikat. Ameddig külső ártatlan nem esik áldozatul. Egyébként jellemző az amerikai "jogállamiságra", hogy ennyi "handa-banda" bizonyíték alapján majd dönt egy olyan esküdtszék, amelynek csupa laikus tagja van. Inkább hangulati elemek, mint bizonyítékok alapján itélkeznek, és képtelenek felmérni az egyes harmincéves távlatból adott tanuvallomások valóságtartalmát.
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