Uniós ügyészség: Vitézy Dávid nagyon érdekes dolgot mondott

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Egészen más megvilágításba helyezi Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez (EPPO), amit Vitézy Dávid mondott az augusztus 14-i kormányzati sajtótájékoztatón.
A Tűzfalcsoport írta meg, hogy egészen más megvilágításba helyezi Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez (EPPO), amit Vitézy Dávid mondott az augusztus 14-i kormányzati sajtótájékoztatón. Az oknyomozó portál megjegyezte, hogy a közlekedési és beruházási miniszter az uniós helyreállítási pénzek kapcsán azt magyarázta, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások során néhány olyan korábbi mérföldkövet, amelyet az új kormány szerint már lehetetlen lett volt teljesíteni, mert lejárt a hozzájuk tartozó határidő, új mérföldkövekre cseréltek.
Vitézy úgy fogalmazott:
Ilyen új mérföldkő egyébként az Európai Ügyészséghez való csatlakozás is, ami a korábbi tervben nem szerepelt, most bekerült mérföldkőként.
A Tűzfalcsoport emlékeztetett, hogy eddig az Európai Ügyészséghez való csatlakozást úgy mutatták be, mint a Tisza egyik saját kampányígéretének teljesítését, amely az nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatal felállításával együtt szavatolja a közélet „kifehérítését”.
Mint írták, a bizottság új magyar helyreállítási tervről készített értékelésében valóban megjelent az EPPO-tagság folyamatának megkezdése a korrupcióellenes intézkedések között. A dokumentum külön kiemeli, hogy Magyarország részvétele az Európai Ügyészségben erősíti az uniós pénzügyi érdekek védelmét.
Csakhogy Magyarországnak nem volt kötelessége csatlakozni az Európai Ügyészséghez. Ezt korábban maga az Európai Bizottság is egyértelműen leírta egy 2022-es uniós dokumentumban. Az EPPO-tagság ugyanis önkéntes, függetlenül attól, hogy Ursula von der Leyenék valamiért minden tagországot be szeretnének terelni az égisze alá
– tudatta a portál.
A Tűzfalcsoport szerint a bizottság tette világossá a háttértárgyalásokon: a támogatásért cserébe elvárja az EPPO-csatlakozást. Ez egy meglehetősen botrányos forgatókönyvnek nevezték, hiszen Brüsszel ebben az esetben súlyosan átlépett egy uniós határvonalat. A lépést pedig nehéz összeegyeztetni azzal a korábbi történettel, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozás egyszerűen a Tisza saját, Brüsszeltől független korrupcióellenes kampányígéretének végrehajtása volt.
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI