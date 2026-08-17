Uniós ügyészség: Vitézy Dávid nagyon érdekes dolgot mondott

A Tűzfalcsoport emlékeztetett, hogy eddig az Európai Ügyészséghez való csatlakozást úgy mutatták be, mint a Tisza egyik saját kampányígéretének teljesítését, amely az nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatal felállításával együtt szavatolja a közélet „kifehérítését”.

Mint írták, a bizottság új magyar helyreállítási tervről készített értékelésében valóban megjelent az EPPO-tagság folyamatának megkezdése a korrupcióellenes intézkedések között. A dokumentum külön kiemeli, hogy Magyarország részvétele az Európai Ügyészségben erősíti az uniós pénzügyi érdekek védelmét.