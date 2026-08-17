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európai ügyészség vitézy dávid ügyészség

Uniós ügyészség: Vitézy Dávid nagyon érdekes dolgot mondott

2026. augusztus 17. 09:44

Egészen más megvilágításba helyezi Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez (EPPO), amit Vitézy Dávid mondott az augusztus 14-i kormányzati sajtótájékoztatón.

2026. augusztus 17. 09:44
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A Tűzfalcsoport írta meg, hogy egészen más megvilágításba helyezi Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez (EPPO), amit Vitézy Dávid mondott az augusztus 14-i kormányzati sajtótájékoztatón. Az oknyomozó portál megjegyezte, hogy a közlekedési és beruházási miniszter az uniós helyreállítási pénzek kapcsán azt magyarázta, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások során néhány olyan korábbi mérföldkövet, amelyet az új kormány szerint már lehetetlen lett volt teljesíteni, mert lejárt a hozzájuk tartozó határidő, új mérföldkövekre cseréltek.

Vitézy úgy fogalmazott:

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Ilyen új mérföldkő egyébként az Európai Ügyészséghez való csatlakozás is, ami a korábbi tervben nem szerepelt, most bekerült mérföldkőként.

A Tűzfalcsoport emlékeztetett, hogy eddig az Európai Ügyészséghez való csatlakozást úgy mutatták be, mint a Tisza egyik saját kampányígéretének teljesítését, amely az nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatal felállításával együtt szavatolja a közélet „kifehérítését”.

Mint írták, a bizottság új magyar helyreállítási tervről készített értékelésében valóban megjelent az EPPO-tagság folyamatának megkezdése a korrupcióellenes intézkedések között. A dokumentum külön kiemeli, hogy Magyarország részvétele az Európai Ügyészségben erősíti az uniós pénzügyi érdekek védelmét.

Csakhogy Magyarországnak nem volt kötelessége csatlakozni az Európai Ügyészséghez. Ezt korábban maga az Európai Bizottság is egyértelműen leírta egy 2022-es uniós dokumentumban. Az EPPO-tagság ugyanis önkéntes, függetlenül attól, hogy Ursula von der Leyenék valamiért minden tagországot be szeretnének terelni az égisze alá

– tudatta a portál.

A Tűzfalcsoport szerint a bizottság tette világossá a háttértárgyalásokon: a támogatásért cserébe elvárja az EPPO-csatlakozást. Ez egy meglehetősen botrányos forgatókönyvnek nevezték, hiszen Brüsszel ebben az esetben súlyosan átlépett egy uniós határvonalat. A lépést pedig nehéz összeegyeztetni azzal a korábbi történettel, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozás egyszerűen a Tisza saját, Brüsszeltől független korrupcióellenes kampányígéretének végrehajtása volt.

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI

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Összesen 23 komment

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pollip
2026. augusztus 17. 10:49
Azt is mondta Vitézy, hogy 124 mérföldkövet kell teljesíteni az uniós pénzekért. Én még ekkora számot nem hallottam korábban. Érdekel, hogy mik ezek?
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trd127
2026. augusztus 17. 10:48
Egyszerű a helyzet. A bukott illibernyák Orbán bácsi kezdeményezzen egy népszavazást az EU-ból való kilépésre. Meglátjuk, mi lesz az eredmény. Utána viszont csönd legyen.
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masikhozzaszolo
2026. augusztus 17. 10:46
/Az ország becsicskítása, hogy soha többé ilyen nemzeti ötletei ne legyenek/ Érdekes a német, francia nemzeti ötletek prímák. Pl. az egyik, magyarország csicskáztatása jogállamiságból. Jogállam van, mert demokratikusan a bárkit is le lehetett váltani. Már akkor ezt a jogállam dolgot el lehet felejteni.
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dupree
2026. augusztus 17. 10:42
Ezek a globalista zsarolások nem teszik szimpatikussá az EU-t. Nemhogy az eurót nem akarom, már az EU-t sem !!! Csak függetlenül szeretnék élni, saját országom érdekeinek önálló döntései alapján.
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