A nap balfácánja: kétszer is megbukott a forgalmi vizsgán a más helyett csalni próbáló autós oktató

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Az oktató komikus csalási kísérletei annyira abszurdra sikeredtek, hogy a vádhatóság még egy mesterséges intelligenciával generált képregényt is közzétett a történetéből.
A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy olyan gépjárművezető oktató ellen, akinek komikus csalási kísérletei annyira abszurdra sikeredtek, hogy a vádhatóság még egy mesterséges intelligenciával generált képregényt is közzétett a történetéből.
A hivatásos oktató a vád szerint egy hamis ideiglenes személyi igazolvánnyal próbált meg levizsgázni a lusta tanítványa helyett, ám a vizsgabiztosok előtt mindkét alkalommal csúfosan megbukott.
A történet még a koronavírus-járvány idején, 2020-ban kezdődött, amikor egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei férfi elhatározta, hogy minimális erőfeszítéssel szerez jogosítványt. A pandémiás korlátozásokra hivatkozva a kötelező elméleti és gyakorlati órákat teljesen kihagyta, a KRESZ-vizsgát pedig egy ismeretlen személlyel tetette le maga helyett.
A kényelmes diák ezt követően azzal a merész ötlettel kereste meg a gyakorlati oktatását végző vádlottat, hogy a kenőpénzért cserébe fusson neki a forgalmi vizsgának is az ő nevében.
A hivatásos oktató kötélnek állt, és egy hamisított ideiglenes személyi igazolványt készíttetett, amelyen a saját arcképe szerepelt, de a lusta megrendelő személyes adatai álltak rajta. Az oktató 2020 decemberében kétszer is beült a kormány mögé Kecskeméten, hogy eljátssza a vizsgázó szerepét, ám hivatásos jogosítványa és szakmája ellenére mindkét alkalommal elbukott a forgalmi vizsgán. A kínos kudarcok után a megszégyenült oktató kénytelen volt érvényesíteni a „pénzvisszafizetési garanciát”, és részletekben visszautalta a hoppon maradt diáknak a csalásért kapott összeget.
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség 2024-ben első körben méltányosnak mutatkozott, és feltételes ügyészi felfüggesztéssel két évre megkímélte a büntetéstől a két ügyeskedőt.
A történet főszereplője azonban igazi javíthatatlan balfácánnak bizonyult: az oktató a próbaidő alatt újabb szándékos bűncselekményt követett el, így a hatóságok azonnal megszüntették a felfüggesztését, és újraindították az eljárást.
A Kecskeméti Járási Ügyészség a napokban hivatalosan is vádat emelt a visszaeső oktató ellen közokirat-hamisítás bűntette miatt, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Arról, hogy a saját vizsgáján kétszer is megbukó autós oktatónak bevonják-e a szakmai engedélyét, a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.
Nyitókép: Ügyészség Instagram-oldala