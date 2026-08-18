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oktató forgalmi történet instagram ügyészség

A nap balfácánja: kétszer is megbukott a forgalmi vizsgán a más helyett csalni próbáló autós oktató

2026. augusztus 18. 16:45

Az oktató komikus csalási kísérletei annyira abszurdra sikeredtek, hogy a vádhatóság még egy mesterséges intelligenciával generált képregényt is közzétett a történetéből.

2026. augusztus 18. 16:45
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A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy olyan gépjárművezető oktató ellen, akinek komikus csalási kísérletei annyira abszurdra sikeredtek, hogy a vádhatóság még egy mesterséges intelligenciával generált képregényt is közzétett a történetéből. 

A hivatásos oktató a vád szerint egy hamis ideiglenes személyi igazolvánnyal próbált meg levizsgázni a lusta tanítványa helyett, ám a vizsgabiztosok előtt mindkét alkalommal csúfosan megbukott.

A történet még a koronavírus-járvány idején, 2020-ban kezdődött, amikor egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei férfi elhatározta, hogy minimális erőfeszítéssel szerez jogosítványt. A pandémiás korlátozásokra hivatkozva a kötelező elméleti és gyakorlati órákat teljesen kihagyta, a KRESZ-vizsgát pedig egy ismeretlen személlyel tetette le maga helyett. 

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A kényelmes diák ezt követően azzal a merész ötlettel kereste meg a gyakorlati oktatását végző vádlottat, hogy a kenőpénzért cserébe fusson neki a forgalmi vizsgának is az ő nevében.

A hivatásos oktató kötélnek állt, és egy hamisított ideiglenes személyi igazolványt készíttetett, amelyen a saját arcképe szerepelt, de a lusta megrendelő személyes adatai álltak rajta. Az oktató 2020 decemberében kétszer is beült a kormány mögé Kecskeméten, hogy eljátssza a vizsgázó szerepét, ám hivatásos jogosítványa és szakmája ellenére mindkét alkalommal elbukott a forgalmi vizsgán. A kínos kudarcok után a megszégyenült oktató kénytelen volt érvényesíteni a „pénzvisszafizetési garanciát”, és részletekben visszautalta a hoppon maradt diáknak a csalásért kapott összeget.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség 2024-ben első körben méltányosnak mutatkozott, és feltételes ügyészi felfüggesztéssel két évre megkímélte a büntetéstől a két ügyeskedőt. 

A történet főszereplője azonban igazi javíthatatlan balfácánnak bizonyult: az oktató a próbaidő alatt újabb szándékos bűncselekményt követett el, így a hatóságok azonnal megszüntették a felfüggesztését, és újraindították az eljárást.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a napokban hivatalosan is vádat emelt a visszaeső oktató ellen közokirat-hamisítás bűntette miatt, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Arról, hogy a saját vizsgáján kétszer is megbukó autós oktatónak bevonják-e a szakmai engedélyét, a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

Nyitókép: Ügyészség Instagram-oldala

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Összesen 10 komment

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2026. augusztus 18. 19:23 Szerkesztve
A jelenlegi vizsgáztatási rendszer csak a korrupciót erősíti! Ha a vizsgáztató olyan, mindenbe beleköthet, tökéletes ember nincs. Kiváncsi lennék, ha a vizsgáztatók vizsgáznának….de ők csak a vizsgáztatásból vizsgáznak. Pl. Ha valaki, akit apuci nem engedett vezetni szabálytalanul már tizen-egy-két évesen, és nem vezetett már feketén 5-600 órát, egy párhuzamos tolatós beállásnál már el is bukik. . Elég a nagy izgalomban mondjuk a korrekciónál elfelejteni egy indexelést, miközben látod, hogy a környéken sincs senki, már megbuktál. Az esetek többségében szinte kizárt, hogy valaki a mai vizsgakövetelményeknek 0-ról 30 óra alatt meg tud felelni! 100 alatt se! Főleg döntési helyzetben! Ahhoz gyakorlat kell. Ezért jobb helyeken, ha látják, hogy el tudja vezetni a kocsit, kap jogosítványt, azzal a feltétellel, hogy egy évig csak úgy vezethet, ha mellette egy teljesértékű, tehát nem hasonlóan kezdő, jogosítvánnyal rendelkező személy ül. (Pl.Olaszország) Igaziból akkor tanul meg vezetni!
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the-purge
2026. augusztus 18. 17:59
Bede Zsolti testi-lelki jó barátja Tóth Roland, azaz NarancsKommandó fideszes influenszer Grande Cesar néven pénzért árulta magát férfiaknak. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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4
ittésmost
2026. augusztus 18. 17:43
Nem vicces, mert utána ilyen alakok mennek az utakon. : ( (
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Reszelő Aladár
2026. augusztus 18. 17:05
Szóval az oktató kétszer sem tudott átmenni a forgalmi vizsgán. Tényleg igaz, aki tudja csinálja, aki nem tudja oktatja.
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