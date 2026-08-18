A nap balfácánja: kétszer is megbukott a forgalmi vizsgán a más helyett csalni próbáló autós oktató

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy olyan gépjárművezető oktató ellen, akinek komikus csalási kísérletei annyira abszurdra sikeredtek, hogy a vádhatóság még egy mesterséges intelligenciával generált képregényt is közzétett a történetéből.

A hivatásos oktató a vád szerint egy hamis ideiglenes személyi igazolvánnyal próbált meg levizsgázni a lusta tanítványa helyett, ám a vizsgabiztosok előtt mindkét alkalommal csúfosan megbukott.

A történet még a koronavírus-járvány idején, 2020-ban kezdődött, amikor egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei férfi elhatározta, hogy minimális erőfeszítéssel szerez jogosítványt. A pandémiás korlátozásokra hivatkozva a kötelező elméleti és gyakorlati órákat teljesen kihagyta, a KRESZ-vizsgát pedig egy ismeretlen személlyel tetette le maga helyett.