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havasi bertalan nka legfőbb ügyészség fidesz ügyészség

Visszakapta, de nem helyezheti újra üzembe szervereit a Fidesz – reagált a párt

2026. augusztus 14. 16:35

Havasi Bertalan azt írta: ezzel a lépéssel az eljáró ügyészi szerv nyíltan szembemegy a Legfőbb Ügyészség minapi határozatával, amely törvénytelennek nevezte a lefoglalást.

2026. augusztus 14. 16:35
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Az eljáró ügyészség pénteken visszaszállította a Fidesz szervereit a szolgáltató telephelyére, úgymond „megőrzésre”, azonban a Fidesz nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét – közölte a párt kommunikációs igazgatója az MTI-vel.

Havasi Bertalan azt írta: ezzel a lépéssel az eljáró ügyészi szerv nyíltan szembemegy a Legfőbb Ügyészség minapi határozatával, amely törvénytelennek nevezte a lefoglalást, többek között amiatt, hogy „a szervergazda számára aránytalan hátránnyal jár a teljes adatpark lefoglalása, mivel nem folytathatja bűncselekményhez egyébként semmiben sem köthető tevékenységét”.

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A Fidesz követeli, hogy azonnal, minden korlátozás nélkül állítsák vissza szerverei működését – emelte ki.

„Egyben megfontoljuk a szükséges büntetőjogi lépések megtételét a felháborító hatalmi visszaélés ügyében” – fogalmazott a kommunikációs igazgató.

A Legfőbb Ügyészség szerdán azt közölte az MTI-vel: szakfőosztálya elutasította a Fidesznek – mint vagyoni érdekelt és kényszerintézkedéssel érintettnek – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kutatást elrendelő határozatai elleni panaszait. Ugyanakkor helyt adott a párt lefoglalást elrendelő főügyészségi határozatok elleni panaszainak, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel a nyomozást folytató főügyészséget.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője, Bodó Marianna július 21-én erősítette meg az MTI megkeresésére, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytattak nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban. A nyomozás érdekeire hivatkozva többet nem kívántak közölni.

Havasi Bertalan akkor azt mondta,

az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.

A főügyészség június 25-én közölte, hogy a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indított nyomozást az ügyben.

A megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott.

A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat embert őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A Kecskeméti Törvényszék akkor hat gyanúsítottat letartóztatott harminc napra. Közöttük volt Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselő, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnöke, Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatója, valamint az NKTK kabinetvezetője és az ideiglenes kollégium két, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium által delegált tagja.

Nyitókép: Facebook

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Összesen 77 komment

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Sorrend:
elfújta az ellenszél
2026. augusztus 15. 09:28
Azért nem veheti használatba a szervert a Fidesz, mert ott van benne az 1 dolláros bankjegy amit elrejtettek a nyomozók, hogy a következő házkutatásnál megtalálják.
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0
lynx
2026. augusztus 15. 08:19
Nem sokat adnak az adatbiztonságra. Minden adatról legalább két másolat kell legyen két különböző fizikai adathordozón, folyamatos mentésekkel, amikből az egyik egy másik épületben van lehetőleg jó messze a másiktól. Lehet tűz, földrengés, a rendszer akkor is visszaállítható kell legyen pár óra alatt. Vigyék a szervert csak, nézegessék kívülről, viszont ha bekapcsolják személyiségi jogokat sértenek. Nemcsak Fidesz tagok személyes adatai lehetnek ott, amik rossz kezekben célzott kéretlen üzenetek, támadások alapja lehet. Az élet nem állhat meg, mert elvisznek egy adathordozót. Az informatikai rendszereket ért támadás BTK alá esik. A szervereken talált adatok meg fenntartással kezelendők, mivel azok lehetnek munkaköziek, hibásak is, akár utólag létrehozottak is, ahogy lehetnek törlések is a kívánt eredmény elérése végett.
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1
0
gondolkodo58
2026. augusztus 15. 08:08
Ha üzembe helyeznék, valószínű, hogy ki tudnák mutatni a teljes adatmásolás tényét!
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3
0
monicaisback
2026. augusztus 15. 05:54
Ez csak erősíteni fogja a konzervatív jobboldali embereket. Hosszútávon mindenképpen.
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7
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