Visszakapta, de nem helyezheti újra üzembe szervereit a Fidesz – reagált a párt

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Havasi Bertalan azt írta: ezzel a lépéssel az eljáró ügyészi szerv nyíltan szembemegy a Legfőbb Ügyészség minapi határozatával, amely törvénytelennek nevezte a lefoglalást.
Az eljáró ügyészség pénteken visszaszállította a Fidesz szervereit a szolgáltató telephelyére, úgymond „megőrzésre”, azonban a Fidesz nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét – közölte a párt kommunikációs igazgatója az MTI-vel.
Havasi Bertalan azt írta: ezzel a lépéssel az eljáró ügyészi szerv nyíltan szembemegy a Legfőbb Ügyészség minapi határozatával, amely törvénytelennek nevezte a lefoglalást, többek között amiatt, hogy „a szervergazda számára aránytalan hátránnyal jár a teljes adatpark lefoglalása, mivel nem folytathatja bűncselekményhez egyébként semmiben sem köthető tevékenységét”.
A Fidesz követeli, hogy azonnal, minden korlátozás nélkül állítsák vissza szerverei működését – emelte ki.
„Egyben megfontoljuk a szükséges büntetőjogi lépések megtételét a felháborító hatalmi visszaélés ügyében” – fogalmazott a kommunikációs igazgató.
A Legfőbb Ügyészség szerdán azt közölte az MTI-vel: szakfőosztálya elutasította a Fidesznek – mint vagyoni érdekelt és kényszerintézkedéssel érintettnek – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kutatást elrendelő határozatai elleni panaszait. Ugyanakkor helyt adott a párt lefoglalást elrendelő főügyészségi határozatok elleni panaszainak, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel a nyomozást folytató főügyészséget.
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője, Bodó Marianna július 21-én erősítette meg az MTI megkeresésére, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytattak nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban. A nyomozás érdekeire hivatkozva többet nem kívántak közölni.
Havasi Bertalan akkor azt mondta,
az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.
A főügyészség június 25-én közölte, hogy a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indított nyomozást az ügyben.
A megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott.
A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat embert őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
A Kecskeméti Törvényszék akkor hat gyanúsítottat letartóztatott harminc napra. Közöttük volt Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselő, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnöke, Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatója, valamint az NKTK kabinetvezetője és az ideiglenes kollégium két, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium által delegált tagja.
Nyitókép: Facebook