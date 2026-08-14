Visszakapta, de nem helyezheti újra üzembe szervereit a Fidesz – reagált a párt

Az eljáró ügyészség pénteken visszaszállította a Fidesz szervereit a szolgáltató telephelyére, úgymond „megőrzésre”, azonban a Fidesz nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét – közölte a párt kommunikációs igazgatója az MTI-vel.

Havasi Bertalan azt írta: ezzel a lépéssel az eljáró ügyészi szerv nyíltan szembemegy a Legfőbb Ügyészség minapi határozatával, amely törvénytelennek nevezte a lefoglalást, többek között amiatt, hogy „a szervergazda számára aránytalan hátránnyal jár a teljes adatpark lefoglalása, mivel nem folytathatja bűncselekményhez egyébként semmiben sem köthető tevékenységét”.