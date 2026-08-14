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Hetilap
mészáros csoport paksi atomerőmű vállalat közlemény Magyar Péter

Mészárosék válaszoltak Magyar Péternek: „Vállalatunk a kezdetek óta jelen van Pakson”

2026. augusztus 14. 13:37

„Örömmel tapasztaljuk, hogy az oly sokat kifogásolt magyar nagyvállalkozások szakértelmére a kormánynak szüksége van!” – írja közleményében a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó vállalat.

2026. augusztus 14. 13:37
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„A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó D.C. THERM Üzemi Szolgáltató Kft. már a nyilvános felhívást megelőzően, a haváriahelyzet kezdete óta segíti az Országos Vízügyi Főigazgatóság munkáját” – reagált a cég Magyar Péter nyilatkozatára, miszerint a nemzeti tőkésosztály nem támogatja a paksi beruházást.

Közleményül szerint a vállalat a Paksi Atomerőmű hidegvizes csatornáján dolgozik, többek között algamentesítési feladatokat végez, közreműködik az uszadékfafogó nyitásában és zárásában, valamint saját hajóival, szakembereivel támogatja a helyzet mielőbbi megoldását. „A kialakult helyzetre való tekintettel a D.C. THERM Üzemi Szolgáltató Kft. folyamatosan egyeztet a szakértőkkel, és az Országos Vízügyi Főigazgatóság által meghatározott feladatokban rendelkezésre áll.”

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„A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó vállalatok számos rendkívüli helyzetben bizonyították már, hogy a közösségi és társadalmi felelősségvállalást nem kommunikációs kérdésnek, hanem cselekvési kötelezettségnek tekintik” – írják.

Hangsúlyozzák: a tartós hőségre és az ország több pontján kialakult ivóvízellátási nehézségekre való tekintettel a cégcsoport érdekeltségébe tartozó Aqua Lorenzo Kft. az elsők között, felhívás nélkül ajánlott fel 450.000 liter szénsavmentes Aqua Minera ásványvizet a szükségben lévők támogatására.

„A segítségnyújtást nem köszönet vagy nyilvános elismerés reményében kezdeményeztük, hanem azért, mert a kialakult helyzetben ezt tartottuk a felelős és szükséges lépésnek, azonban az illetékes hatóságok részéről meg sem lett említve. Ettől függetlenül a felajánlás megtörtént, a vállalat pedig a maga részéről tette a dolgát.”

Természetesen a jövőben is készek vagyunk minden olyan együttműködésre, amely nem a közösségi médiában történik, hanem valós szakmai párbeszéd formájában, szakértői és rendszerszintű egyeztetés keretein belül a helyzet megoldását szolgálja.

Hozzáteszik: „amennyiben erre vonatkozóan hivatalos megkeresés érkezik, erőforrásainkhoz és eszközeinkhez mérten haladéktalanul rendelkezésre állunk.”

Örömmel tapasztaljuk, hogy az oly sokat kifogásolt magyar nagyvállalkozások szakértelmére a kormánynak szüksége van!

– zárják a közleményt.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

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Összesen 108 komment

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Magyarorszag-elveszett
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2026. augusztus 15. 06:15 Szerkesztve
A Mészáros Csoport hivatalos közlése szerint évente közel 20 milliárd forint támogatást nyújt a társadalmi felelősségvállalás (CSR) jegyében. A cégcsoport és Mészáros Lőrinc magánadományai, valamint alapítványai révén megvalósult jótékonysági összegek az elmúlt évekből pontosan követhetők a nyilvános beszámolók alapján Mészárosék mindig is jelentős összeget adományoztak. De ugye ezt a bugris tiszás sajtó soha nem írt és írja meg.
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6
1
pisapeter
2026. augusztus 14. 20:39
Poloska Peti aki több száz 1-00000000 huffot vett fel munka nélkül.
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3
1
brokenwoodi4
2026. augusztus 14. 17:38
Látszik, a szivattyútelep árát vissza lehet csengetni.
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1
6
elcapo-3
2026. augusztus 14. 17:35
A Wáberer , meg aaz ásványvízes szentkirályis köcsög hol van ilyenkor?
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16
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