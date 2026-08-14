Mészárosék válaszoltak Magyar Péternek: „Vállalatunk a kezdetek óta jelen van Pakson”

„A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó D.C. THERM Üzemi Szolgáltató Kft. már a nyilvános felhívást megelőzően, a haváriahelyzet kezdete óta segíti az Országos Vízügyi Főigazgatóság munkáját” – reagált a cég Magyar Péter nyilatkozatára, miszerint a nemzeti tőkésosztály nem támogatja a paksi beruházást.

Közleményül szerint a vállalat a Paksi Atomerőmű hidegvizes csatornáján dolgozik, többek között algamentesítési feladatokat végez, közreműködik az uszadékfafogó nyitásában és zárásában, valamint saját hajóival, szakembereivel támogatja a helyzet mielőbbi megoldását. „A kialakult helyzetre való tekintettel a D.C. THERM Üzemi Szolgáltató Kft. folyamatosan egyeztet a szakértőkkel, és az Országos Vízügyi Főigazgatóság által meghatározott feladatokban rendelkezésre áll.”