Ft
Ft
32°C
18°C
Ft
Ft
32°C
18°C
08. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt országgyűlés magyar hang

Abszolút duplázás: Tisza-közeli cég közvetítette az alakuló ülést a parlament megbízására

2026. augusztus 14. 08:57

Pedig az Országgyűlésnek saját közvetítési infrastruktúrája van. A Magyar Hang bukkant rá a szerződésre.

2026. augusztus 14. 08:57
null

Különös szerződésre derült fény az országgyűlési szerződéslisták legújabb frissítéséből. A Tisza Párt kampányát finoman szólva sem hátráltató Magyar Hang beszámolója szerint a parlament május 9-i ünnepélyes alakuló ülésének élő közvetítését 

egy frissen alapított, a kormánypárthoz szorosan köthető vállalkozás, a Pink Túzok Kft. végezte nettó 9,5 millió – bruttó 12 millió – forintért,

annak ellenére, hogy a hivatal maga is rendelkezik saját közvetítési infrastruktúrával.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A megbízás azért is keltett feltűnést, mert az Országgyűlés Hivatala a saját YouTube-csatornáján keresztül rendszeresen és közvetlenül közvetíti az üléseket, az alakuló ülést is 92 ezren követték élőben a hivatalos online felületen. A külsős megbízást elnyerő Pink Túzok Kft.-t 2025 márciusában alapították, 

a cég tulajdonosa pedig az a Berkes Bence, aki egy személyben a Tisza Párt tulajdonában álló, a párt hivatalos webshopját és merch-termékeit forgalmazó Árad a Tisza Kft. ügyvezető igazgatója is.

Bár Berkes korábban úgy nyilatkozott, a cég független a párttól, és filmkészítő barátaival dokumentumfilmek gyártására hozták létre, a vállalkozás rendkívül gyors és kiugró pénzügyi sikereket ért el. Az Opten cégnyilvántartása szerint a Pink Túzok Kft. mindössze kilenc hónapos működés után 222 millió forintos nettó árbevételt és közel 14 millió forintos adózott nyereséget könyvelhetett el, amivel gazdaságilag még a sikeresen működő párt-webshop forgalmát is túlszárnyalta – írja a Magyar Hang.

A lap megkeresésére Berkes elmondta, cége az elmúlt időszakban több nagy érdeklődésre számot tartó tömegrendezvény technikai lebonyolítását végezte. A parlamenti megbízást azzal indokolta, hogy a közvetítés olyan komplex külső és belső rendszerek kiépítését és technikai újításokat igényelt, amelyekhez az Országgyűlés Hivatala nem rendelkezett a megfelelő eszközökkel.

A beszámolóból ugyanakkor kiderül: ezekkel a drága eszközökkel maga a Pink Túzok Kft. sem rendelkezett. 

A tulajdonos ugyanis elismerte,

a forgatás költségeinek túlnyomó részét a technikai eszközök – köztük a közvetítőkocsi, 14 kamera, keverőpultok, tápegységek és a műholdas Starlink-kapcsolat – bérleti díjai, valamint a három napon át dolgozó, több mint 35 fős stáb munkadíja tette ki.

A lap megkereste az Országgyűlés Hivatalát is, hogy megtudják, milyen szakmai szempontok alapján választották ki a frissen alapított céget, és a döntésnél figyelembe vették-e a tulajdonos Tisza Párthoz fűződő közvetlen kapcsolatát, a hivatal azonban a cikk megjelenéséig nem válaszolt a feltett kérdésekre.

Felmerül a kérdés, szerepet játszott-e az, hogy elkezdték forgatni a Tavaszi szél folytatását – miközben a Tavaszi szél producere lett Magyar Péter kabinetfőnöke

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 59 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
aacius
•••
2026. augusztus 14. 10:17 Szerkesztve
EML = Embeséges és Működő Lopás. Egyenlőre csak 10 milla, de még nagyon figyel mindenki főleg az óbaloldal, ezért még szerények az elvtársak.
Válasz erre
0
0
zabszem
2026. augusztus 14. 10:15
Ebben az a legdurvább, hogy mindemellett sok milliárdért nem működik a közmédia. Nincsenek hírek, filmeket vetítenek.... Ugye, de csodás?
Válasz erre
2
0
piramis-2
2026. augusztus 14. 10:12
"Hazudott Gajdos László, a vízügyi államtitkár nem Ausztriába ment, hanem szabadságra" Valójában a TISZA csürhe a szavazókat büdös szájú agyhalottnak nézi.
Válasz erre
1
0
bannedop03-2
2026. augusztus 14. 10:10
@fitymafake Ez a kezdet, semmi több. Így kezdi mindenki. De ne hasonlíts egy pár hónapos rezsimet egy 16 éveshez. A lényeg ugyanaz: mindenki lop és ebben a Tsza sem hozott változást. Ha pedig a jelenlegi hatalom szellemi Holdudvarát elnézem ez a lopás idővel sokkal brutálisabb lesz. HA lenne esetleg 16 évük (amitől azér a Fenvvaló óvjon minket), akkor leheten összevetni az eltulajdonlás mértékét az előző rendszerrel. Tehát a lényeg, megismételve: ez csak a kezdet. NA persze, a politikai tolvajlás papíron mindig rendben van és úgy látszik a fiuk erre is vigyáznak.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!