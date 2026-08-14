Abszolút duplázás: Tisza-közeli cég közvetítette az alakuló ülést a parlament megbízására

A megbízás azért is keltett feltűnést, mert az Országgyűlés Hivatala a saját YouTube-csatornáján keresztül rendszeresen és közvetlenül közvetíti az üléseket, az alakuló ülést is 92 ezren követték élőben a hivatalos online felületen. A külsős megbízást elnyerő Pink Túzok Kft.-t 2025 márciusában alapították,

a cég tulajdonosa pedig az a Berkes Bence, aki egy személyben a Tisza Párt tulajdonában álló, a párt hivatalos webshopját és merch-termékeit forgalmazó Árad a Tisza Kft. ügyvezető igazgatója is.

Bár Berkes korábban úgy nyilatkozott, a cég független a párttól, és filmkészítő barátaival dokumentumfilmek gyártására hozták létre, a vállalkozás rendkívül gyors és kiugró pénzügyi sikereket ért el. Az Opten cégnyilvántartása szerint a Pink Túzok Kft. mindössze kilenc hónapos működés után 222 millió forintos nettó árbevételt és közel 14 millió forintos adózott nyereséget könyvelhetett el, amivel gazdaságilag még a sikeresen működő párt-webshop forgalmát is túlszárnyalta – írja a Magyar Hang.