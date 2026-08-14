Abszolút duplázás: Tisza-közeli cég közvetítette az alakuló ülést a parlament megbízására

Gond egy szál se: hiába lett a „dokumentumfilmes” Magyar Péter kabinetfőnöke, a film folytatása attól még készül
Közben egy országgyűlési képviselő szerint a parlamentben forgatják a „dokumentumfilmet”.
Pedig az Országgyűlésnek saját közvetítési infrastruktúrája van. A Magyar Hang bukkant rá a szerződésre.
Különös szerződésre derült fény az országgyűlési szerződéslisták legújabb frissítéséből. A Tisza Párt kampányát finoman szólva sem hátráltató Magyar Hang beszámolója szerint a parlament május 9-i ünnepélyes alakuló ülésének élő közvetítését
egy frissen alapított, a kormánypárthoz szorosan köthető vállalkozás, a Pink Túzok Kft. végezte nettó 9,5 millió – bruttó 12 millió – forintért,
annak ellenére, hogy a hivatal maga is rendelkezik saját közvetítési infrastruktúrával.
A megbízás azért is keltett feltűnést, mert az Országgyűlés Hivatala a saját YouTube-csatornáján keresztül rendszeresen és közvetlenül közvetíti az üléseket, az alakuló ülést is 92 ezren követték élőben a hivatalos online felületen. A külsős megbízást elnyerő Pink Túzok Kft.-t 2025 márciusában alapították,
a cég tulajdonosa pedig az a Berkes Bence, aki egy személyben a Tisza Párt tulajdonában álló, a párt hivatalos webshopját és merch-termékeit forgalmazó Árad a Tisza Kft. ügyvezető igazgatója is.
Bár Berkes korábban úgy nyilatkozott, a cég független a párttól, és filmkészítő barátaival dokumentumfilmek gyártására hozták létre, a vállalkozás rendkívül gyors és kiugró pénzügyi sikereket ért el. Az Opten cégnyilvántartása szerint a Pink Túzok Kft. mindössze kilenc hónapos működés után 222 millió forintos nettó árbevételt és közel 14 millió forintos adózott nyereséget könyvelhetett el, amivel gazdaságilag még a sikeresen működő párt-webshop forgalmát is túlszárnyalta – írja a Magyar Hang.
A lap megkeresésére Berkes elmondta, cége az elmúlt időszakban több nagy érdeklődésre számot tartó tömegrendezvény technikai lebonyolítását végezte. A parlamenti megbízást azzal indokolta, hogy a közvetítés olyan komplex külső és belső rendszerek kiépítését és technikai újításokat igényelt, amelyekhez az Országgyűlés Hivatala nem rendelkezett a megfelelő eszközökkel.
A beszámolóból ugyanakkor kiderül: ezekkel a drága eszközökkel maga a Pink Túzok Kft. sem rendelkezett.
A tulajdonos ugyanis elismerte,
a forgatás költségeinek túlnyomó részét a technikai eszközök – köztük a közvetítőkocsi, 14 kamera, keverőpultok, tápegységek és a műholdas Starlink-kapcsolat – bérleti díjai, valamint a három napon át dolgozó, több mint 35 fős stáb munkadíja tette ki.
A lap megkereste az Országgyűlés Hivatalát is, hogy megtudják, milyen szakmai szempontok alapján választották ki a frissen alapított céget, és a döntésnél figyelembe vették-e a tulajdonos Tisza Párthoz fűződő közvetlen kapcsolatát, a hivatal azonban a cikk megjelenéséig nem válaszolt a feltett kérdésekre.
Felmerül a kérdés, szerepet játszott-e az, hogy elkezdték forgatni a Tavaszi szél folytatását – miközben a Tavaszi szél producere lett Magyar Péter kabinetfőnöke.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
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Közben egy országgyűlési képviselő szerint a parlamentben forgatják a „dokumentumfilmet”.