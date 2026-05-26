A Tavaszi szél producere lett Magyar Péter kabinetfőnöke

Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
Emlékezetes, hogy Sümeghy Claudia és férje márciusban „Nem tudom, hogy nekünk kell-e bizonygatni, hogy ez nem egy propagandafilm” címmel adott interjút a Telexnek, melyben arról beszéltek, hogy a Tavaszi szél egy szabadon és függetlenül készült alkotás, ezt ráadásul a stáblista előtti feliratban is jelzik a film készítői.
Sümeghy Claudia közgazdász, filmproducer, az Oxfordi Egyetemen programvezetője lesz Magyar Péter kabinetfőnöke – ezt maga a miniszterelnök jelentette be, mondván, a tisztviselőre az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár a következő négy évben. Az Index összefoglalója szerint a Tisza Párt elnöke azt írta: „Sümeghy Claudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, egy lánygyermek anyukája. Felsőfokon beszél angol és olasz nyelven, jelenleg az Oxfordi Egyetem executive leadership programjának résztvevője”.
Hozzátette, mintegy egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, ahol 200 fős értékesítői csapatával Európa legjobb területi vezetője lett. Egyetemista kora óta vállalkozó, ügyvezető,
2016 óta férjével, Topolánszky Tamás Yvan filmrendezővel közös filmgyártó és -forgalmazó cégük producere és kommunikációs vezetője.
Magyar Péter bejelentése szerint
a Tavaszi szél – az ébredés című dokumentumfilm egyik alkotójaként másfél éve követi és így jól ismeri a munkámat és a TISZA közösségét, a döntéshozatali folyamatainkat és az értékválasztásainkat.
Hangsúlyozta, hogy „kabinetfőnökként olyan tiszta szándékok által vezérelt, stratégiailag koherens és emberközpontú vezetői környezetet fog teremteni, amelyben a döntések a működő, jövőbiztos és emberséges Magyarország építését szolgálják”.
Emlékezetes, hogy Sümeghy Claudia és férje márciusban „Nem tudom, hogy nekünk kell-e bizonygatni, hogy ez nem egy propagandafilm” címmel adott interjút a Telexnek, melyben arról beszéltek, hogy a Tavaszi szél egy szabadon és függetlenül készült alkotás, ezt ráadásul a stáblista előtti feliratban is jelzik a film készítői.
Nyitókép: Sümeghy Claudia Facebook