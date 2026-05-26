tisza párt tavaszi szél sümeghy claudia kabinetfőnök Magyar Péter producer

A Tavaszi szél producere lett Magyar Péter kabinetfőnöke

2026. május 26. 09:05

Emlékezetes, hogy Sümeghy Claudia és férje márciusban „Nem tudom, hogy nekünk kell-e bizonygatni, hogy ez nem egy propagandafilm” címmel adott interjút a Telexnek, melyben arról beszéltek, hogy a Tavaszi szél egy szabadon és függetlenül készült alkotás, ezt ráadásul a stáblista előtti feliratban is jelzik a film készítői.

Sümeghy Claudia közgazdász, filmproducer, az Oxfordi Egyetemen programvezetője lesz Magyar Péter kabinetfőnöke – ezt maga a miniszterelnök jelentette be, mondván, a tisztviselőre az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár a következő négy évben. Az Index összefoglalója szerint a Tisza Párt elnöke azt írta: „Sümeghy Claudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, egy lánygyermek anyukája. Felsőfokon beszél angol és olasz nyelven, jelenleg az Oxfordi Egyetem executive leadership programjának résztvevője”.

Hozzátette, mintegy egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, ahol 200 fős értékesítői csapatával Európa legjobb területi vezetője lett. Egyetemista kora óta vállalkozó, ügyvezető, 

2016 óta férjével, Topolánszky Tamás Yvan filmrendezővel közös filmgyártó és -forgalmazó cégük producere és kommunikációs vezetője.

Magyar Péter bejelentése szerint 

a Tavaszi szél – az ébredés című dokumentumfilm egyik alkotójaként másfél éve követi és így jól ismeri a munkámat és a TISZA közösségét, a döntéshozatali folyamatainkat és az értékválasztásainkat.

Hangsúlyozta, hogy „kabinetfőnökként olyan tiszta szándékok által vezérelt, stratégiailag koherens és emberközpontú vezetői környezetet fog teremteni, amelyben a döntések a működő, jövőbiztos és emberséges Magyarország építését szolgálják”.

Nyitókép: Sümeghy Claudia Facebook

 

 

Összesen 158 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
buktoragyufaarus
•••
2026. május 26. 11:43 Szerkesztve
Fer70 2026. május 26. 11:36 + akkor csak hogy értse mind a 3,4 millió magyar ember, aki erre a beteg tróger alakra és bandájára szavazott: "Egyszerűen senkik vagytok...!" Azért egy elkeseredett bukott szar ezt le is írta mint te.😁😂A moslék fajtádat éppen eliminálják,hogy értsd ,te genetikai hulladék.😁👍
Fer70
2026. május 26. 11:36
Se propaganda, se sógor-koma-jóbarát, se korrupció...még szerencse...🤔🤔🤔 Elfordul, köp. Ennyit értek! + akkor csak hogy értse mind a 3,4 millió magyar ember, aki erre a beteg tróger alakra és bandájára szavazott: "Egyszerűen senkik vagytok...!" :-(
kisaladar
2026. május 26. 11:34
5m007h 0p3ra70r 2026. május 26. 11:24 • Szerkesztve Mert ha nem? Akkor fejest ugrasz a járdaszegélybe? Egyébként, nem mi hívtunk ide téged. Én nem rubelért vagyok itt te szerencsétlen......
5m007h 0p3ra70r
2026. május 26. 11:26
Vajon a Kapicsányi mit adott a minisztérségért? Shell üzemanyagkártyát? 🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!