„A sport nem lehet politikai kérdés” – öncélú kritizálásra, leszámolásra nincs hely és nem is reális a szakértő szerint

egyelőre nem tudjuk pontosan, mi vár a magyar sportra – fűzte hozzá, miután sem a kampány során, sem április 12. óta nem derültek ki a Tisza Párt elképzelései ezzel kapcsolatban, Egy-két többféleképpen értelmezhető mondaton és itt is az oly népszerű elszámoltatási ígéreteken kívül.

Pedig ha valami, a sport az új sportért felelős államtitkár szerint is a virágkorát éli hazánkban – emelte ki.

Számomra egyébként a legszomorúbb az, hogy nem akadt olyan meghatározó személy a Tiszában, aki proaktívan, elkötelezetten megragadta volna a magyar sport gyeplőjét, és saját dédelgetett víziójával lendületet adott volna neki. Ez méltatlan a magyar sport hagyományaihoz és kiemelkedő jelentőségéhez. Egyelőre ordító a különbség: a sport stratégiai ágazatból inkább egyszerűen »elvégzendő feladatnak« látszik. De ne legyünk türelmetlenek, hamar ki fog derülni, hogy milyen szerepet szánnak a sportnak a Tisza stratégiájában

– mondta Gór-Nagy, aki arról is szót ejtett, hogy milyen kihívásokkal és azonnali cselekvést igénylő feladatokkal szembesülhet a frissen kinevezett szakállamtitkár.

„A sport egy élő rendszer, és a legfontosabb az, hogy a napi működés nem állhat le. Az irányítás átvételekor természetes, hogy el kell végezni a szükséges átvilágításokat, az említett rendszer pedig egy bizonyos irányba elmozdul majd. Valószínűleg átalakulnak egyes struktúrák és a finanszírozás is, azonban a legfontosabb ágazatoknak – az élsportnak, az utánpótlásnak, a szabadidősportnak, a képzéseknek meg a nagy nemzetközi versenyek szervezésének – zavartalanul kell működni továbbra is” .

„Senki se érezze magát fenyegetve”

Arról nem beszélve – nyomatékosította –, hogy már számos olyan nemzetközi rendezvény van, amit ebben a négy éves ciklusban fog megvalósítani Budapest vagy a vidék, valamint több olyan, amire pályázott Magyarország. Ezek előkészítését, lebonyolítását, pályázatát menedzselni kell és a sikereket, eredményeket, fejlődést folytatni kell. Azt se felejtsük el – folytatta –, hogy az élsport támogatása és fejlesztései nagy mértékben kihasználásra kerülnek a közösségi sport által is, főleg a létesítmények használatában, például a Zsivótzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban.

Az átalakítást pedig úgy kell végrehajtani, hogy a bizalom megmaradjon a sportvilágban, és senki se érezze magát fenyegetve, sem sportoló, sem szakvezető, sem alkalmazott, főleg nem azért, mert van saját véleménye, legyen az bármilyen. Bár politikai szempontból sokaknak tőkét jelent mostanában az előző kormányzat eredményeinek megkérdőjelezése, a sportban ezt nem lehet megtenni. Öncélú kritizálásra, leszámolásra nincs hely és nem is reális. A szakma pontosan tudja, milyen állapotban volt a magyar sport 2010 előtt

– magyarázta Gór-Nagy Miklós, aki szerint ennek legkézzelfoghatóbb szimbóluma a Puskás Aréna:

„a stadion 2010-ben egy szándékosan, bosszúból félbehagyott, málladozó, lezárt karéjú betonkupac volt üres széksorokkal. Ma Európa egyik legszebb stadionja, ahol állandó a telt ház, Bajnokok Ligája döntővel. Ez a mérce.”

Újítani, racionalizálni, megszüntetni az aránytalanságokat és jobb megoldásokat találni lehet és kell is. Mi, sportemberek egyébként is így látjuk a politikát: ez is egy verseny. Jobban kell csinálni, mint a bárki más. Az eredményjelző pedig sosem hazudik – zárta gondolatait Gór-Nagy.

