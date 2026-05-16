05. 16.
szombat
Kulcsár Krisztián Marco Rossi magyar válogatott Csurgói KK heti összefoglaló Sportért Felelős Államtitkárság Év játékosa Premier League kézilabda Szoboszlai Dominik

Szoboszlai lemaradt a döntőről, megvonták a játékosok fizetését

2026. május 16. 09:35

Ezek voltak a Mandiner Sport legolvasottabb cikkei a héten. Szoboszlai Dominik mellett Kovács Bendegúz, a megbüntetett csurgói kézisek, a leendő sportállamtitkár személye, no meg egy páratlan ukrán-magyar páros foglalkoztatta a leginkább olvasóinkat.

Az elmúlt hetek gyenge teljesítménye és eredményei miatt az NB I-es Csurgó férfi kézilabdacsapatának vezetősége úgy döntött, hogy a játékosok és a szakmai stáb a következő fizetésének csak a felét kapja meg, a bértömeg másik felét – a klub Facebook-oldalán mellékelt bizonylat szerint összesen 11 millió forintot – jótékony célra fordítja.

Csurgói KK magyar kézilabda-bajnokság
Párját ritkító precedens a magyar kézilabdában: a hét meccs óta nyeretlen csurgói játékosok fizetésének fele jótékony célokra megy el / Fotó: Facebook/Csurgói KK

A tabellán nyolcadik somogyi együttes az előző hét bajnoki mérkőzésén nyeretlen maradt, s ebben az időszakban az utolsó négy helyezett közül kikapott 

– a klub elöljáróinak türelme ez utóbbi vereség után fogyott el.

Újonc tehetség a válogatottban: Szoboszlai útját járja az új Varga?

Marco Rossi korábbi ígéretét betartva meghívta a Finnország és Kazahsztán ellen készülő magyar válogatott keretébe a 19 éves Kovács Bendegúzt, aki 

minden sorozatot figyelembe véve összesen 43 mérkőzésnél jár a bajnoki idényben, melyeken 33 gólt szerzett.

Nem véletlen, hogy már az olasz Juventus érdeklődését is felkeltette a 198 centi magas támadó, aki bár többnyire a holland AZ Alkmaar utánpótlásában remekel, három bajnokin már szerepelt a „nagyoknál” (27 percet), és a Konferencia-ligában is bemutatkozhatott a felnőttek között – mi több, debütálásként gólpasszt is adott. Ezek miatt felelt meg Rossi válogatási kritériumainak, aki korábban azzal hűtötte le a kedélyeket, hogy majd meghívja, ha már az alkmaariak A csapatában is szóhoz jut. Egyértelműen övé a jövő, főleg úgy, hogy a 32. életévét taposó, az AEK Athénnal a napokban görög bajnoki címet ünneplő Varga Barnabás a héten megsérült, Bárány Donát pedig az előző válogatott szünetben szenvedett súlyos bokasérülést.

Kovács Bendegúz lehet a magyar futball következő nagy ígérete? / Fotó: Facebook/AZ Alkmaar

Szoboszlainak helye lett volna legalább a jelöltek között?

A Manchester Uniteddel 1999-ben Bajnokok Ligáját nyerő holland védő, Jaap Stam abbéli meggyőződésének adott hangot, hogy a Liverpool gyatra idénye ellenére Szoboszlai Dominik is esélyes lehet az év játékosa díjra Angliában, amit a Premier League ítél oda minden évad végén. 

Szoboszlai a mostani kiírás során már ötször volt a hónap játékosa, igaz, ezt a díjat „csupán” a Liverpooltól kapta, a PL egyszer sem ítélte oda neki. Nem olyan régen a futballszakírók a Vörös Ördögök játékosát, Bruno Fernandest választották meg a PL-idény legjobbjának, Szoboszlai a top háromba sem fért be, Declan Rice és barátja, Erling Haaland is megelőzte. Stam emiatt nem volt biztos benne, hogy ezúttal számolnak majd a magyar középpályással – noha szerinte egyértelműen ott lenne a helye legalább a jelöltek között –, és sajnos végül neki lett igaza: a magyar világklasszis végül nem került be a nyolcas „döntőbe”. A PL idei legjobbja így közülük kerül majd ki: 

  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • David Raya (Arsenal)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Antoine Semenyo (Man. City)
  • Igor Thiago (Brentford)

Most akkor ki lesz a sportért felelős államtitkár?

Noha a Nemzeti Sport szerdán gyakorlatilag kész tényként tálalta, hogy Kulcsár Krisztián lesz az új sportért felelős államtitkár, két nappal később az Origo már azt állította, nem a korábbi MOB-elnöké, hanem azé a Kálnoki Kis Attiláé lesz a pozíció, aki ironikus módon éppen a Nemzeti Sport egykori főszerkesztője volt. A világbajnok öttusázó jelenleg a 24.hu főmunkatársaként dolgozik, de ő jegyzi például Szoboszlai Dominik életrajzi könyvét is, és állítólag már csak a bejelentésére kell várni. Hangsúlyozzuk: állítólag. 

Érdekes ukrán, magyar páros a Garroson

A magyarok közül két férfi és három női játékos szerepelhet biztosan párosban a teniszezők idei második Grand Slam-tornája, a Roland Garros főtábláján – számolt be a Magyar Távirati Iroda. Ami érdekesség, hogy Udvardy Panna az ukrán Olekszandra Olijnyikovával indul, aki korábban emlékezetesen sportszerűtlen gesztust engedett meg magának Bondár Annával szemben. 

Az ukrán még kettejük februári, egymás elleni mérkőzését megelőzően jelentette ki előre, hogy nem fog majd kezet Bondárral, mert a magyar teniszező 2022-ben részt vett egy oroszországi bemutató tornán. Olijnyikova akkor egy egészen hajmeresztő, bántóan sok sebből vérző párhuzammal indokolt: 

2022 decemberében Oroszországban teniszezni, és elfogadni a Gazprom által adott pénzt, erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének. Ugyanaz a gonosz – csak 80 évvel később”

– vonta meg roppant sajátságos ítéletét, hozzátéve, nyilvános bocsánatkérést várna Bondártól. Azóta is várhatja...

UDVARDY Panna
Udvardy Panna ezúttal Olkszandra Olijnyikovával az oldalán lép majd salakra / Fotó: MTI/EPA/EFE/Carlos Ortega

Nyitókép: MTI/EPA/Gary Oakley

