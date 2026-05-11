Betelt a pohár az NB I-es klubnál: elfogadhatatlan volt a teljesítmény, megvonják a fizetést a játékosoktól

Az elmúlt hetek gyenge teljesítménye és eredményei miatt az NB I-es Csurgó férfi kézilabdacsapatának vezetősége úgy döntött, hogy a játékosok és a szakmai stáb a következő fizetésének csak a felét kapja meg, a bértömeg másik felét – a klub Facebook-oldalán mellékelt bizonylat szerint összesen 11 millió forintot – jótékony célra fordítja.

A tabellán nyolcadik somogyi együttes az előző hét bajnoki mérkőzésén nyeretlen maradt, s ebben az időszakban az utolsó négy helyezett közül kikapott