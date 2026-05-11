Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
05. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
férfi kézilabda NB I Csurgói KK jótékonyság Csurgó kézilabda

Betelt a pohár az NB I-es klubnál: elfogadhatatlan volt a teljesítmény, megvonják a fizetést a játékosoktól

2026. május 11. 16:34

A csurgói férfi kézilabdacsapat vezetőségének elfogyott a türelme. Az NB I-es klub a gyenge teljesítmény miatt a fizetésüknek a felét megvonta a játékosoktól és a szakmai stáb tagjaitól, s az összeget jótékony célra ajánlotta fel.

2026. május 11. 16:34
null

Az elmúlt hetek gyenge teljesítménye és eredményei miatt az NB I-es Csurgó férfi kézilabdacsapatának vezetősége úgy döntött, hogy a játékosok és a szakmai stáb a következő fizetésének csak a felét kapja meg, a bértömeg másik felét – a klub Facebook-oldalán mellékelt bizonylat szerint összesen 11 millió forintot – jótékony célra fordítja.

A tabellán nyolcadik somogyi együttes az előző hét bajnoki mérkőzésén nyeretlen maradt, s ebben az időszakban az utolsó négy helyezett közül kikapott 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

– a klub elöljáróinak türelme ez utóbbi vereség után fogyott el.

„A Komló elleni vereség mellett nem mehetünk el szó nélkül. Nem azért, mert kikaptunk, hanem azért, mert a vereséget ismét saját magunknak köszönhetjük. Attól a csapattól, amelyik képes legyőzni a Tatabányát, az FTC-t, a Győrt, és pontot tud szerezni a Szeged ellen, elfogadhatatlan az utóbbi hetekben mutatott teljesítmény: április elejétől számítva az elmúlt öt bajnoki fordulóban egy pontot szereztünk – írják. – 

Mindezekre figyelemmel a klub vezetése úgy döntött, hogy a játékosok és a szakmai stáb – a mutatott teljesítménnyel arányban – a következő fizetésének felét kapja meg, az így megmaradó 50 százalékot pedig klubunk a mai napon (hétfőn) átutalta egyenlő arányban a Bethesda Kórház Alapítványnak és a Démétér Alapítványnak.”

 

A Csurgó közleménye a döntést még azzal magyarázza, hogy a csapat megszakítás nélkül a 18. idényét tölti az NB I-ben, s ez idő alatt kivívott magának egy olyan fokú tekintélyt, amit szeretnének megóvni. A gárda jövő szerdán a Gyöngyös elleni idegenbeli meccsel zárja a bajnokságot.

Nyitókép: Facebook / Csurgói KK

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!