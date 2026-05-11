Betelt a pohár az NB I-es klubnál: elfogadhatatlan volt a teljesítmény, megvonják a fizetést a játékosoktól

A csurgói férfi kézilabdacsapat vezetőségének elfogyott a türelme. Az NB I-es klub a gyenge teljesítmény miatt a fizetésüknek a felét megvonta a játékosoktól és a szakmai stáb tagjaitól, s az összeget jótékony célra ajánlotta fel.
Az elmúlt hetek gyenge teljesítménye és eredményei miatt az NB I-es Csurgó férfi kézilabdacsapatának vezetősége úgy döntött, hogy a játékosok és a szakmai stáb a következő fizetésének csak a felét kapja meg, a bértömeg másik felét – a klub Facebook-oldalán mellékelt bizonylat szerint összesen 11 millió forintot – jótékony célra fordítja.
A tabellán nyolcadik somogyi együttes az előző hét bajnoki mérkőzésén nyeretlen maradt, s ebben az időszakban az utolsó négy helyezett közül kikapott
– a klub elöljáróinak türelme ez utóbbi vereség után fogyott el.
„A Komló elleni vereség mellett nem mehetünk el szó nélkül. Nem azért, mert kikaptunk, hanem azért, mert a vereséget ismét saját magunknak köszönhetjük. Attól a csapattól, amelyik képes legyőzni a Tatabányát, az FTC-t, a Győrt, és pontot tud szerezni a Szeged ellen, elfogadhatatlan az utóbbi hetekben mutatott teljesítmény: április elejétől számítva az elmúlt öt bajnoki fordulóban egy pontot szereztünk – írják. –
Mindezekre figyelemmel a klub vezetése úgy döntött, hogy a játékosok és a szakmai stáb – a mutatott teljesítménnyel arányban – a következő fizetésének felét kapja meg, az így megmaradó 50 százalékot pedig klubunk a mai napon (hétfőn) átutalta egyenlő arányban a Bethesda Kórház Alapítványnak és a Démétér Alapítványnak.”
A Csurgó közleménye a döntést még azzal magyarázza, hogy a csapat megszakítás nélkül a 18. idényét tölti az NB I-ben, s ez idő alatt kivívott magának egy olyan fokú tekintélyt, amit szeretnének megóvni. A gárda jövő szerdán a Gyöngyös elleni idegenbeli meccsel zárja a bajnokságot.
