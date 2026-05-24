Visszahozták a sírból, de nagy bravúr kell a balkáni pokolban, hogy megtörje a 12 éves magyar átkot a Tatabánya

– és az Edda slágere közben fel is csendült az aréna hangszóróiból. Nem lehetett tehát a hangulatra panasz, éppen olyan volt, mint egy kupadöntőhöz illik.

Talán a tét miatt idegesen kezdték a csapatok a mérkőzést, és sajnos a vendégeknek sikerült hamarabb megnyugodniuk. Még csak a 6. percben jártunk, amikor Papp Tamás után Matej Havrant is kiállították a hazai csapatból, miközben az Ohrid büntetőfelelőse, Kosuke Yasuhira két hetest is értékesített. Az első magyar találatot a tatabányaiak idénybeli legjobbja, Éles Benedek szerezte, de a csapat nehezen találta az ellenszert a tipikus balkáni, igen kemény, olykor az alattomosság határát súroló észak-macedón védekezésre, így bő 10 perc után 6–2-es vendégelőnyt mutatott az eredményjelző.

Aztán a kapuban Székely Márton nagyon elkapta a fonalat, így hosszú percekre beállt a gólcsend a mérkőzésen, amit a tatabányai Grigoras tört meg a 15. percben. Ekkor a találkozó során először emberelőnyben volt a magyar csapat, miután az Ohrid kapusát(!) Kristian Pilipovicot kiállították, mert egy szabaddobáshoz szándékosa nem adta vissza a labdát – jól mutatta ez a jelenet, hogy semmitől nem riadtak vissza. Ezzel kialakult az a három-négy gólos különbség, ami állandósult a folytatásra, hiába talált be Ignacio Plaza, majd Grigoras ismét, mindenre volt vendég válasz, így az első magyar időkérésnél a 19. percben 9–5 volt oda.