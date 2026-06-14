Bemutatkozott a vb-n a Fradi-támadó: Lenny Joseph csereként szállt be Bostonban a skótok ellen

Fordulás után sem sokat változott a játék képe, Haiti próbálkozott ugyan, de támadásai vagy lesen haltak el, vagy csatárainak szabálytalanságai miatt járt szabadrúgás Skóciának. Közben pedig az ellenfél a biztos védekezést választotta, s csak elvétve indult meg a haiti kapu felé, igaz a 73. percben McGinn odakerült, csakhogy óriási helyzetben rosszul találta el a labdát.

A hajrában a karibi csapatban pályára lépett Lenny Joseph is, a Ferencváros 25 éves csatára harmadik alkalommal kapott lehetőséget hazája nemzeti csapatában,

amely újult lendülettel kezdett támadni, de az egyenlítés nem sikerült.