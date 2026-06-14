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haiti vb Skócia

Bemutatkozott a vb-n a Fradi-támadó: Lenny Joseph csereként szállt be Bostonban a skótok ellen

2026. június 14. 07:59

Vereséggel debütált a tornán Haiti színeiben a Magyar Kupa-győztes csatár. Kiegyenlített meccset hozott a Skócia–Haiti találkozó.

2026. június 14. 07:59
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Európai idő szerint az éjszakai közepén játszott egymással Skócia és Haiti válogatottja a labdarúgó-világbajnokságon, ennek ellenére sokak várták hazánkban érdeklődve a találkozót, amelyen a karibi ország színeiben csereként bemutatkozott a ferencvárosi Lenny Joseph. A haiti válogatott 1974 után a második világbajnokságán szerepel, de egyelőre négy vereségnél tart. Skócia kilencedszer vehet részt vb-n, 28 év óta az elsőn, és még sosem jutott tovább a csoportkörből. A skót válogatott ezúttal hozta a kötelezőt, de csak szűken, egy megpattanó lövésnek köszönhetően 1–0-ra győzte le Haitit. Ilyen volt a Skócia–Haiti!

Skócia–Haiti
Kiegyenlített küzdelmet hozott Bostonban a Skócia–Haiti vb-mérkőzés
Fotó: Franck Fife/AFP

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Nagy lendülettel kezdtek a skótok, és Aaron Hickey távoli lövésével, valamint Scott McTominay fejesével veszélyeztettek, sőt a Napoli középpályása a 17. percben a bal oldali kapufát is eltalálta. Haiti nem játszott alárendelt szerepet, a mezőnyben jól és gyorsan járatták a labdát, de helyzetig nem jutottak. Nem úgy a skót csapat, amely a 28. percben megszerezte a vezetést. Ben Gannon-Doak passzolt középre jobbról, Ché Adams lövését védte ugyan a kapus, de John McGinn elé került a labda, amelyet

az Európa-liga-győztes Aston Villa középpályása úgy lőtt 11 méterről a kapu közepébe, hogy az Jean-Ricner Bellegarde lábán megpattant.

Fordulás után sem sokat változott a játék képe, Haiti próbálkozott ugyan, de támadásai vagy lesen haltak el, vagy csatárainak szabálytalanságai miatt járt szabadrúgás Skóciának. Közben pedig az ellenfél a biztos védekezést választotta, s csak elvétve indult meg a haiti kapu felé, igaz a 73. percben McGinn odakerült, csakhogy óriási helyzetben rosszul találta el a labdát.

A hajrában a karibi csapatban pályára lépett Lenny Joseph is, a Ferencváros 25 éves csatára harmadik alkalommal kapott lehetőséget hazája nemzeti csapatában,

amely újult lendülettel kezdett támadni, de az egyenlítés nem sikerült.

Labdarúgó-világbajnokság, C-csoport, 1. forduló:
Skócia–Haiti 1–0 (1–0)
Boston, Boston Stadion, 64 146 néző, v.: Gorbál (algériai)
gólszerző: McGinn (28.)

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(Mandiner/MTI)

Fotó: Franck Fife/AFP

 

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