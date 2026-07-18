Ft
Ft
30°C
21°C
Ft
Ft
30°C
21°C
07. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
mérkőzés fifa super bowl vb

Ez a VB döntő több dologban is különbözni fog az összes korábbitól

2026. július 18. 16:54

Az amerikai rendezők a Super Bowl mintáját fogják követni vasárnap.

2026. július 18. 16:54
null

A vasárnapi világbajnoki döntőben a Super Bowl példáját követve lesz félidős műsor – számolt be az NBC. 

Az idei világbajnokságnak nem ez az első újítása: például ez az első torn ahol előírták a folyadékpótló szüneteket minden mérkőzés mindkét félidejének közepén. Az egyenként három percig tartó szünetek gyakorlatilag negyedekre osztották a mérkőzéseket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Marcelo Bielsa, az uruguayi válogatott szövetségi kapitánya így fogalmazott: „Ha két helyett négy szakaszban játszunk, az megváltoztatja a futball értelmezésének kulturálisan kialakult fogalmát. Véleményem szerint ez semmit sem ad hozzá, viszont sokat vesz el. Amikor [a mérkőzést] négy szakaszra osztották, nem gondoltak arra, hogy ez milyen hatással lehet arra, ami a futballt olyan magával ragadó sporttá teszi.”

Egy másik csak a döntőt érintő változás: a félidőben sokkal hosszabb szünet lesz, mint amihez szoktak a játékosok. 

Ahhoz, hogy a pályán felállítsák a színpadot a fő fellépők – Justin Bieber, Madonna, Shakira és a BTS – számára, a mérkőzés közepén tartott szünet körülbelül 25 percig tarthat. Pedig a nemzetközi labdarúgó-szabályok kifejezetten kimondják: a félidő nem tarthat tovább 15 percnél.

Egy másik amerikai különlegesség: a FIFA csütörtökön bejelentette, hogy – a sport történetében először – a vasárnapi győztes játékosok a világbajnoki trófea és az aranyérmek mellett bajnoki gyűrűket is kapnak. 

A gyűrűket bejelentő sajtóközleményben a FIFA kijelentette, hogy „az egyik legismertebb amerikai sporttradíciót hozza be a globális labdarúgásba.”

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!