Ez a VB döntő több dologban is különbözni fog az összes korábbitól

Marcelo Bielsa, az uruguayi válogatott szövetségi kapitánya így fogalmazott: „Ha két helyett négy szakaszban játszunk, az megváltoztatja a futball értelmezésének kulturálisan kialakult fogalmát. Véleményem szerint ez semmit sem ad hozzá, viszont sokat vesz el. Amikor [a mérkőzést] négy szakaszra osztották, nem gondoltak arra, hogy ez milyen hatással lehet arra, ami a futballt olyan magával ragadó sporttá teszi.”