Ez a VB döntő több dologban is különbözni fog az összes korábbitól

A többség újraválasztaná a FIFA elnökét
A FIFA 211 tagszövetsége közül csak néhány nem küldött az újraválasztását támogató levelet Infantino.
Az amerikai rendezők a Super Bowl mintáját fogják követni vasárnap.
A vasárnapi világbajnoki döntőben a Super Bowl példáját követve lesz félidős műsor – számolt be az NBC.
Az idei világbajnokságnak nem ez az első újítása: például ez az első torn ahol előírták a folyadékpótló szüneteket minden mérkőzés mindkét félidejének közepén. Az egyenként három percig tartó szünetek gyakorlatilag negyedekre osztották a mérkőzéseket.
Marcelo Bielsa, az uruguayi válogatott szövetségi kapitánya így fogalmazott: „Ha két helyett négy szakaszban játszunk, az megváltoztatja a futball értelmezésének kulturálisan kialakult fogalmát. Véleményem szerint ez semmit sem ad hozzá, viszont sokat vesz el. Amikor [a mérkőzést] négy szakaszra osztották, nem gondoltak arra, hogy ez milyen hatással lehet arra, ami a futballt olyan magával ragadó sporttá teszi.”
Egy másik csak a döntőt érintő változás: a félidőben sokkal hosszabb szünet lesz, mint amihez szoktak a játékosok.
Ahhoz, hogy a pályán felállítsák a színpadot a fő fellépők – Justin Bieber, Madonna, Shakira és a BTS – számára, a mérkőzés közepén tartott szünet körülbelül 25 percig tarthat. Pedig a nemzetközi labdarúgó-szabályok kifejezetten kimondják: a félidő nem tarthat tovább 15 percnél.
Egy másik amerikai különlegesség: a FIFA csütörtökön bejelentette, hogy – a sport történetében először – a vasárnapi győztes játékosok a világbajnoki trófea és az aranyérmek mellett bajnoki gyűrűket is kapnak.
A gyűrűket bejelentő sajtóközleményben a FIFA kijelentette, hogy „az egyik legismertebb amerikai sporttradíciót hozza be a globális labdarúgásba.”
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