Újabb súlyos csapás Infantinónak: az angol szövetség is megvonja támogatását a FIFA-elnöktől

Az FA lépése tovább mélyíti az egyre súlyosabb válságot a nemzetközi szövetség élén. Korábban az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) jogi eljárással fenyegette meg a FIFA-t a tervezet miatt, míg a walesi szövetség már nyilvánosan visszavonta támogatását Infantino újraválasztásától. Az UEFA és az Észak-, Közép-amerikai és Karibi Labdarúgó-szövetség (Concacaf) korábban közös nyilatkozatban is bírálta a FIFA elnökének elképzelését.

A BBC szerint az UEFA hivatalos levélben jelezte, hogy jogi lépéseket, választottbírósági eljárást és szabályozói panaszokat is mérlegel. Emellett arra szólította fel a FIFA vezetését, hogy őrizzen meg minden, az ügyhöz kapcsolódó dokumentumot és elektronikus kommunikációt, köztük e-maileket, üzenetváltásokat és tárgyalási jegyzeteket.