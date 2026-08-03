Újabb súlyos csapás Infantinónak: az angol szövetség is megvonja támogatását a FIFA-elnöktől

Fellázadt a világfutball, bukhat a FIFA reménybeli biznisze
Már három kontinens futballszövetsége ellenzi Infantinóék terveit.
Újabb jelentős szövetségesét veszítheti el a nemzetközi szövetség főnöke.
Újabb jelentős szövetségesét veszítheti el Gianni Infantino: a BBC Sport értesülései szerint
az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) hivatalos levélben vonja vissza támogatását a FIFA elnökétől.
A döntés azután született meg, hogy meghiúsult Infantino vitatott terve, amely szerint magánbefektetők részesedést szerezhettek volna a FIFA legértékesebb versenysorozatait kezelő új kereskedelmi vállalatban.
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Már három kontinens futballszövetsége ellenzi Infantinóék terveit.
Az FA lépése tovább mélyíti az egyre súlyosabb válságot a nemzetközi szövetség élén. Korábban az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) jogi eljárással fenyegette meg a FIFA-t a tervezet miatt, míg a walesi szövetség már nyilvánosan visszavonta támogatását Infantino újraválasztásától. Az UEFA és az Észak-, Közép-amerikai és Karibi Labdarúgó-szövetség (Concacaf) korábban közös nyilatkozatban is bírálta a FIFA elnökének elképzelését.
A BBC szerint az UEFA hivatalos levélben jelezte, hogy jogi lépéseket, választottbírósági eljárást és szabályozói panaszokat is mérlegel. Emellett arra szólította fel a FIFA vezetését, hogy őrizzen meg minden, az ügyhöz kapcsolódó dokumentumot és elektronikus kommunikációt, köztük e-maileket, üzenetváltásokat és tárgyalási jegyzeteket.
Infantino ugyanakkor továbbra is számíthat több tagszövetség támogatására, Katar, Libanon, Kuvait és Srí Lanka már kiállt mellette. Amennyiben márciusig hivatalban marad, negyedik – és egyben utolsó – elnöki ciklusáért is elindulhat. Az UEFA eközben a háttérben azon dolgozik, hogy elegendő támogatót gyűjtsön össze egy rendkívüli FIFA-tanácsülés összehívásához, amelyen akár az elnök távozását is kezdeményezhetik. A portál szerint ugyanakkor az európai szövetség önmagában aligha tudja megbuktatni Infantinót, ezért más kontinensek tagszövetségeinek támogatását is igyekszik megszerezni.
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