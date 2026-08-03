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mvm paksi atomerőmű teljesítmény Magyar Péter paks duna

MVM: a paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázatnövekedést

2026. augusztus 03. 07:07

Miután az utolsó blokk is leállt és a villamosenergia-termelés megszűnik, az erőmű biztonsági rendszerei tovább működnek.

2026. augusztus 03. 07:07
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A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázatnövekedést. A blokkok leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutinfeladat, a tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik, az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre – írta az MTI megkeresésére Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs vezetője vasárnap este.

Az MTI azután kereste meg az erőművet a leállítási folyamat részletei iránt érdeklődve, hogy a Duna alacsony vízállása miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti termelő gépegységet. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este pedig arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően vagy még vasárnap vagy valamikor hétfőn leáll a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbinája is.

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Kovács Antal azt írta, hogy egy atomerőmű leállítása több egymásra épülő technológiai műveletből áll.

A teljesítményt fokozatosan csökkentik, a berendezéseket meghatározott sorrendben választják le, és minden lépést folyamatosan ellenőriznek. A cél nem csupán a villamosenergia-termelés megszüntetése, hanem az is, hogy a blokk minden üzemállapotban biztonságosan működjön.

Hozzátette: ahogy az erőmű működése, úgy minden beavatkozás jár minimális biztonsági kockázattal, de a több évtizedes tapasztalatnak, a hazai és nemzetközi biztonsági szervezetek által felügyelt folyamatoknak köszönhetően ez a kockázat jelentéktelen, és az atomenergia-termelés megbízható, biztonságos üzem Pakson is.

A leállítási folyamat részleteiről azt közölte, hogy amikor a Duna vízszintje eléri az előre meghatározott üzemeltetési határértéket, először egy turbógenerátort állítanak le, amellyel mintegy 250 megawattal csökken a blokk teljesítménye. Ezt követően kikapcsolnak egy hűtővíz-szivattyút, amelyre az alacsonyabb teljesítmény mellett már nincs szükség, ezzel csökkentve a vízfogyasztást. Ez a folyamat minden további vízszintcsökkenésnél megismétlődik.

A teljesítménycsökkentés és a leállítás minden esetben fokozatosan, előre kidolgozott eljárásrend szerint történik.

Az eddigi úgynevezett leterhelések és blokkleállítások rendkívüli esemény nélkül, a tervezett üzemviteli eljárások szerint zajlottak. „A biztonságos leállítás azt jelenti, hogy minden műveletet a technológiai előírások betartásával, folyamatos ellenőrzés mellett hajtunk végre. A nukleáris biztonság minden körülmények között elsőbbséget élvez” – írta Kovács Antal.

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Az utolsó blokk esetében is ugyanaz a leállítási eljárás: a szükséges vízszint elérésekor fokozatosan csökkentik a teljesítményt, majd leállítják az utolsó turbógenerátort és az ahhoz tartozó hűtővíz-szivattyút. A műveleteket az irányítóteremből végzik a szakemberek, folyamatos felügyelet mellett.

Miután az utolsó blokk is leállt és a villamosenergia-termelés megszűnik, az erőmű biztonsági rendszerei tovább működnek. A reaktorban a láncreakció ugyan megszűnik, de a fűtőelemek még hőt termelnek, ezért továbbra is biztosítani kell a hűtést. A blokk ilyenkor már nem termel villamos energiát, ugyanakkor a hűtő-, felügyeleti és biztonsági rendszerek mindaddig működnek, amíg a reaktorban és az úgynevezett pihentető medencében üzemanyag van.

(MTI)

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
lemez
2026. augusztus 03. 09:12
Tájékoztatás facén.Poloskának fizet a facebook neki meg van engedve.Ja,csak kérdezem mert toka tábornok megszakitott minden kapcsolatot az oroszokkal ugyen nem kapunk uránt az oroszoktól?
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Fer70
2026. augusztus 03. 09:10
Köszönjük a ma pont egy hete kinevezett Tisza báb tákékoztatását. Tehát nyugodt szivvel fekhetünk le, mert Paks kb. soha nem indul újra, (max. részlegesen...), hiszen múlt szerdán a kormány döntött a 3000 milliárdba kerülő szélerőmű 2030-ig történő megépitéséről.... - és ugye ebben az MVM frissen megválasztott bábjai is aktivan, támogatóan részt vettek... Ezzel hazánk energiasorsa 30-40 évre el is dőlt :-(, elcseszünk egy halom pénzt, ami csupán nyilvánvaló visszaosztás Ursulának és bandájának. Ráadásul olyan áremelkedés jön, amilyen még soha nem volt, nem beszélve a totális energia-bizonytalanságról, föggőségről... Dehát ha ebben állapodtak meg, akkor ezt teszi az iderakott bitorló... Szégyen, gyalázat! :-(
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1
0
nyugalom
2026. augusztus 03. 08:56
Miert mindig ez az ostoba, aljas, semmihez nem ertő Commodus locsog? Szakember tajekoztasson hitelesen! Ja, azokat kirúgtak!
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1
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krisz09
•••
2026. augusztus 03. 08:51 Szerkesztve
Miért nincsenek ilyen szalagcímek itt és minden nemzeti médiumban: Korábbi atomerőmű-ellenes lobbista a TSZ-kormányban ?
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