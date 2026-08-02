„Magyar Péter nem hozta el sem az ÉLETET, sem a BÉKESSÉGET” – Cs. Kiràly Tamás | Hotel Lentulai

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Mi történik az átalakuló ellenzéki médiában? Mit érnek a kampányígéretek, amikor véget ér a választás? És maradt-e még helye a hitnek, a családnak és a nemzeti identitásnak a napi politikai káoszban?
A Hotel Lentulai legújabb adásának vendége Cs. Király Tamás, akivel Lentulai Krisztián a média átalakulásáról, a politikai kommunikációról és a közélet állapotáról beszélget. A műsorban szóba kerül az ellenzéki média működése, amelyről Tamás úgy fogalmaz:
„mi nem konkurenciái vagyunk egymásnak, hanem egymást segítjük”
miközben szerinte egyre inkább a karakterek alakítják a nyilvánosságot. Beszél arról is, milyen szerepet játszott életében a Hit Gyülekezete, és miért tartja meghatározónak a hitet és a családot. A TISZA szavazók kapcsán kiemelte:
igyekszik megérteni azokat, akik rájuk szavaztak, ugyanakkor úgy látja, a politikai marketing és a kormányzás között ma is óriási a különbség.
Arra a felvetésre, készítene-e interjút Magyar Péterrel, csak ennyit válaszol: „Nem vagyok én mazochista.”
Szó esik a közösségi média kommentszekcióiról, a közbeszéd állapotáról és arról is, miért gondolja úgy:
„Már soha többé nem lesz olyan Magyarország, mint 2026. április 12. előtt.”
Nézze meg a Hotel Lentulai teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!