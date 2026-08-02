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lentulai krisztián hotel lentulai kiràly tamás magyarország Magyar Péter média élet

„Magyar Péter nem hozta el sem az ÉLETET, sem a BÉKESSÉGET” – Cs. Kiràly Tamás | Hotel Lentulai

2026. augusztus 02. 10:12

Mi történik az átalakuló ellenzéki médiában? Mit érnek a kampányígéretek, amikor véget ér a választás? És maradt-e még helye a hitnek, a családnak és a nemzeti identitásnak a napi politikai káoszban?

2026. augusztus 02. 10:12
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A Hotel Lentulai legújabb adásának vendége Cs. Király Tamás, akivel Lentulai Krisztián a média átalakulásáról, a politikai kommunikációról és a közélet állapotáról beszélget. A műsorban szóba kerül az ellenzéki média működése, amelyről Tamás úgy fogalmaz: 

„mi nem konkurenciái vagyunk egymásnak, hanem egymást segítjük”

 miközben szerinte egyre inkább a karakterek alakítják a nyilvánosságot. Beszél arról is, milyen szerepet játszott életében a Hit Gyülekezete, és miért tartja meghatározónak a hitet és a családot. A TISZA szavazók kapcsán kiemelte:

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 igyekszik megérteni azokat, akik rájuk szavaztak, ugyanakkor úgy látja, a politikai marketing és a kormányzás között ma is óriási a különbség. 

Arra a felvetésre, készítene-e interjút Magyar Péterrel, csak ennyit válaszol: „Nem vagyok én mazochista.” 

Szó esik a közösségi média kommentszekcióiról, a közbeszéd állapotáról és arról is, miért gondolja úgy: 

„Már soha többé nem lesz olyan Magyarország, mint 2026. április 12. előtt.”

Nézze meg a Hotel Lentulai teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

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Összesen 21 komment

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wasserwoman
2026. augusztus 02. 11:16
tegnap ismételték a Gladiátort, remélem sokan látták,amikor Commodus bevonult a szenátusba és pörgette a kardját,amikor egy szenátor kérdezte,hogy mi a terve Rómával. Szükségszerü bukás. A történelem ismétli önmagát
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teketlenek
2026. augusztus 02. 11:12
A rendszerváltó bandineres donnyanyon nagygyűlésről miért kussoltok? Legalább 16 szerencsétlen cigány meg két eltévedt banyatankos néni már szarat se ér?!:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDd
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brokenwoodi4
2026. augusztus 02. 11:06
madre79 2026. augusztus 02. 10:40 A parlamentet fel kell oszlatni! Nem volt elég egy bukta.
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pollip
2026. augusztus 02. 10:55
Brokenwodi Annyiban tévedsz, hogy a kovid alatt az egész unió egyformán kezelte a járványt. Most az atomerőmű leállítása teljesen egyedi magyar helyzet. MP rendelkezésére álltak egy héttel ezelőtt is az időjárás előrejelzések, a Duna vízszintjének várható mértékű csökkenése. Ő inkább a Forma 1-en pöffeszkedett. Nem tartom hülyének MP -t. Ebből viszont az következik, hogy ez a helyzet nem nélkülözi a szándékosságot!
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