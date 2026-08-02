„Magyar Péter nem hozta el sem az ÉLETET, sem a BÉKESSÉGET” – Cs. Kiràly Tamás | Hotel Lentulai

A Hotel Lentulai legújabb adásának vendége Cs. Király Tamás, akivel Lentulai Krisztián a média átalakulásáról, a politikai kommunikációról és a közélet állapotáról beszélget. A műsorban szóba kerül az ellenzéki média működése, amelyről Tamás úgy fogalmaz:

„mi nem konkurenciái vagyunk egymásnak, hanem egymást segítjük”

miközben szerinte egyre inkább a karakterek alakítják a nyilvánosságot. Beszél arról is, milyen szerepet játszott életében a Hit Gyülekezete, és miért tartja meghatározónak a hitet és a családot. A TISZA szavazók kapcsán kiemelte: