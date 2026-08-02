Ft
Ft
39°C
24°C
Ft
Ft
39°C
24°C
08. 02.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 02.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
határon túli magyarság moldva csángó fesztivál és népművészeti vásár

Több mint négyszáz közreműködővel rendezik meg a 34. Csángó Fesztivált

2026. augusztus 02. 06:41

Színpadra lépnek moldvai és gyimesi csángó hagyományőrzők, erdélyi, felvidéki és magyarországi néptáncegyüttesek, zenekarok, énekesek.

2026. augusztus 02. 06:41
null

Számos program, több mint négyszáz közreműködő, köztük moldvai és gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be Jászberényben, az augusztus 5. és 9. között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában.

A Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes által rendezett esemény nem csupán színpadi előadásokat kínál: élő találkozási pontot teremt a hagyományőrzők, a népművészet iránt érdeklődők és a fiatal generáció között – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A fesztivál küldetése bemutatni és tovább örökíteni a moldvai és gyimesi csángók, valamint a Kárpát-medence magyar közösségeinek élő kulturális örökségét, miközben erősíti az összetartozás érzését és a kulturális identitást

– írták.

Színpadra lépnek moldvai és gyimesi csángó hagyományőrzők, erdélyi, felvidéki és magyarországi néptáncegyüttesek, zenekarok, énekesek.

A rendezvény során gálaműsorok, néptáncbemutatók, népzenei koncertek, táncházak, népművészeti vásár, kézművesek is lesznek.

Továbbá szakmai előadások, filmvetítés, gyermekprogramok, fényfestés, táncos felvonulás, tűzijáték szerepel a programok között.

A rendezvény pontos programterve, a fellépők listája, valamint a jegyinformációk a Csángó Fesztivál hivatalos oldalán találhatók.

(Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán)
 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Monte Carlo
2026. augusztus 02. 09:34
VALÓJÁBAN AZ ÖSSZES FESZTIVALT - A SZIGETET IS - EL KELLENE HALASZTANI
Válasz erre
1
0
auditorium
2026. augusztus 02. 07:25
Az INFO lényege : MIKOR, HOL, pontos időkezdés, MENNYI a belépődij , hogyan jut el a néző a rendezvényre ? Ez csak a végén derül ki, pedig ez érdekelne mindenkit azonnal. Majd ezután jöhet a csángók története és a fesztiválon fellépők neve.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!