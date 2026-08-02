Több mint négyszáz közreműködővel rendezik meg a 34. Csángó Fesztivált

Számos program, több mint négyszáz közreműködő, köztük moldvai és gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be Jászberényben, az augusztus 5. és 9. között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában.

A Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes által rendezett esemény nem csupán színpadi előadásokat kínál: élő találkozási pontot teremt a hagyományőrzők, a népművészet iránt érdeklődők és a fiatal generáció között – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.