Több mint négyszáz közreműködővel rendezik meg a 34. Csángó Fesztivált

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Színpadra lépnek moldvai és gyimesi csángó hagyományőrzők, erdélyi, felvidéki és magyarországi néptáncegyüttesek, zenekarok, énekesek.
Számos program, több mint négyszáz közreműködő, köztük moldvai és gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be Jászberényben, az augusztus 5. és 9. között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában.
A Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes által rendezett esemény nem csupán színpadi előadásokat kínál: élő találkozási pontot teremt a hagyományőrzők, a népművészet iránt érdeklődők és a fiatal generáció között – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.
A fesztivál küldetése bemutatni és tovább örökíteni a moldvai és gyimesi csángók, valamint a Kárpát-medence magyar közösségeinek élő kulturális örökségét, miközben erősíti az összetartozás érzését és a kulturális identitást
– írták.
Színpadra lépnek moldvai és gyimesi csángó hagyományőrzők, erdélyi, felvidéki és magyarországi néptáncegyüttesek, zenekarok, énekesek.
A rendezvény során gálaműsorok, néptáncbemutatók, népzenei koncertek, táncházak, népművészeti vásár, kézművesek is lesznek.
Továbbá szakmai előadások, filmvetítés, gyermekprogramok, fényfestés, táncos felvonulás, tűzijáték szerepel a programok között.
A rendezvény pontos programterve, a fellépők listája, valamint a jegyinformációk a Csángó Fesztivál hivatalos oldalán találhatók.
(Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán)