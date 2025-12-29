Videóban üzent az erdélyi magyar influenszer azoknak, akik nem értik, miért nem szavaz a baloldalra

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
A múlt heti uniós csúcs komoly eredményeket hozott Magyarországnak. A szuverenista erők már nincsenek egyedül az Európai Unióban.
Nem is érti, hogy kérdezhetik meg tőle annyian, hogy kire fog szavazni.
„A legelejétől azt mindenki tudta, hogy én jobb oldalra húzok” – mondta György Hajnalka, erdélyi magyar influenszer egy videóban, melyet Kárász Róbert osztott meg közösségi oldalán.
Így folytatta, hangot adva mélységes döbbenetének: „kérdezem én határon túli magyarként, mégis melyik oldalra kellene húzzak? Azok szerint, akik tőlem ezt mindig megkérdezik arra az oldalra kellene húzzak, amelyik visszavette tőlünk a magyar állampolgárságot, és ellenünk van”.
Ez most komoly, vagy valami vicc?”
– fakadt ki a tartalomgyártó.
Nyitókép: Képernyőfotó