12. 29.
hétfő
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
határon túli magyarság Erdély jobboldal szavazás baloldal

Videóban üzent az erdélyi magyar influenszer azoknak, akik nem értik, miért nem szavaz a baloldalra

2025. december 29. 13:42

Nem is érti, hogy kérdezhetik meg tőle annyian, hogy kire fog szavazni.

2025. december 29. 13:42
null

„A legelejétől azt mindenki tudta, hogy én jobb oldalra húzok” – mondta György Hajnalka, erdélyi magyar influenszer egy videóban, melyet Kárász Róbert osztott meg közösségi oldalán.

Így folytatta, hangot adva mélységes döbbenetének: „kérdezem én határon túli magyarként, mégis melyik oldalra kellene húzzak? Azok szerint, akik tőlem ezt mindig megkérdezik arra az oldalra kellene húzzak, amelyik visszavette tőlünk a magyar állampolgárságot, és ellenünk van”.

Ez most komoly, vagy valami vicc?”

– fakadt ki a tartalomgyártó.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Welszibard
2025. december 29. 14:13
A hölgy okosan tette: Nem hatódott meg attól, hogy a Tiszás gigerli kék népművészeti romános pruszlikban hamis kappanhangon kornyikálta Nagyváradon a "Sűvegemen nemzetiszín rózsa, Ajkamon a kedves babám csókja..." kezdetű népies műdalt, és a legfontosabbra, a saját történelmi tapasztalatára hagyatkozott. Márpedig az világosan beszélt, emez meg kampós hasbaakasztós EU-s manipulácós etetés. Szerencsére a hölgy nem szenved Stockholm-szindrómában, mint a Tiszás nénik zöme.
neszteklipschik
2025. december 29. 14:12 Szerkesztve
A határon túli "agymosott" szavazóknak több közük van a magyarsághoz, mint az ideiglenesen hazánkban állomásozó lippsiknek. Miért is? Mert ők a magyar nemzet részének tekintik magukat, a lippsik meg nem....
Sróf
2025. december 29. 14:10
Ezt a György Hajnalkát már régebben fölfedeztem. A humora az ízes székely beszédmódjával igen ütős kombó. Olyasmi, mintha egy jóféle standupkomédiás és a L'art pour l'art társulat keresztezése lenne. Egyértelműen fogyasztásra érdemes. :)
regi-nyarakon21
2025. december 29. 14:00
Pedig milyen büszke volt rá Gyurcsány, hogy a december 5-i népszavazás előtt úgy manipulálta a választókat, hogy azzal riogatta az embereket, hogy az erdélyi magyarok elözönlik az országot és a magyar államtól kérik majd a nyugdíjat ( ezért titokban tartotta 5-ig a román államfővel való megállapodást ennek pont az ellenkezőjéről, hogy tudniilik a román állam fizeti a nyugdíjukat). A legaljasabb ösztönökre építő stratégiája rövid távon sikert aratott, viszont hosszú távra lábon lőtte a baloldalt, mert a határon túli magyarok generációkra elpártolt tőlük. Hála Istennek! Aki másnak vermet ás….
