Egyre több a furcsaság a Medián körül: Hann Endréék eltüntették a 2022-es közvélemény-kutatások eredményeit

Itt a nagy leleplezés: még a saját számait is meghamisította a Medián (VIDEÓ)
„Ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta” – írta Deák Dániel Facebook-oldalán.
Csak a 2018-as és a 2024-es voksolásokat megelőző felmérések érhetők el a közvéleménykutató archívumában.
Egyre több érdekességre derül fény a Hann Endre vezette, baloldalhoz köthető Medián közvéleménykutató körül. A napokban közzétett friss felmérésük szerint a Tisza Párt már 20 százalékkal vezet a biztos szavazók körében a Fidesz előtt, ugyanakkor ezt az eredményt már nem csak a kormánypárti, de az ellenzéki szavazók is fenntartással fogadták. A hitelességi kérdéseket tovább feszegette Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzőjéhez eljuttatott, csütörtökön közzétett dokumentum, amelyben az áll, hogy a Tisza és a Fidesz egyaránt 36-36 százalékon áll.
Deák Dániel a birtokába jutott információk alapján azt állítja, a Medián nem a valós eredményeit publikálta, amelyet a rendszerváltás óta nem látott hamisításnak nevezett. Az már korábban kiderült, hogy a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatók méréseinek célja nem csak az, hogy bemutassa a pártok támogatottságát, hanem az, hogy befolyásolja a választások eredményét. A Mandiner újabb érdekességre lett figyelmes.
a Medián archívumából hiányoznak a 2022-es közvélemény-kutatási adatok, miközben a 2018-as és a 2024-es választások előtt mért adatok is elérhetők. Meglepő, hogy pont az előző országgyűlési választásokra készült mérések hiányoznak az archívumból.
Emlékezetes, négy évvel ezelőtt Márki-Zay Péter és az általa vezetett ellenzéki összefogás elsöprő győzelmére számítottak az ellenzéki szavazók és a baloldalhoz köthető felmérések is szoros eredményt sejtettek, ennek ellenére a Fidesz ismét kétharmados eredményt ért el. Most is hasonló a helyzet, noha a balos közvélemény-kutatók régóta stabil Tisza előnyt mérnek, ha arra a kérdésre kell válaszolnia Hann Endrének és a többi intézet vezetőjének, hogy biztosra vehető-e az ellenzék győzelme, mégis azt válaszolják, hogy a 20 százalékos előny ellenére sem borítékolható Magyar Péterék győzelme. Közben más elemzők folyamatosan arra figyelmeztetnek, ekkora előny már nem lenne behozható április 12-ig.
A Mandiner kereste a Mediánt, hogy megtudjuk, miért pont a 2022-es közvélemény-kutatási adatokat nem lehet megtekinteni a saját archívumukba, ha befutnak a válaszok, frissítjük a cikkünket.
