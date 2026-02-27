Egyre több a furcsaság a Medián körül: Hann Endréék eltüntették a 2022-es közvélemény-kutatások eredményeit

Emlékezetes, négy évvel ezelőtt Márki-Zay Péter és az általa vezetett ellenzéki összefogás elsöprő győzelmére számítottak az ellenzéki szavazók és a baloldalhoz köthető felmérések is szoros eredményt sejtettek, ennek ellenére a Fidesz ismét kétharmados eredményt ért el. Most is hasonló a helyzet, noha a balos közvélemény-kutatók régóta stabil Tisza előnyt mérnek, ha arra a kérdésre kell válaszolnia Hann Endrének és a többi intézet vezetőjének, hogy biztosra vehető-e az ellenzék győzelme, mégis azt válaszolják, hogy a 20 százalékos előny ellenére sem borítékolható Magyar Péterék győzelme. Közben más elemzők folyamatosan arra figyelmeztetnek, ekkora előny már nem lenne behozható április 12-ig.

A Mandiner kereste a Mediánt, hogy megtudjuk, miért pont a 2022-es közvélemény-kutatási adatokat nem lehet megtekinteni a saját archívumukba, ha befutnak a válaszok, frissítjük a cikkünket.

Nyitóképünkön Hann Endre, a Medián vezetője Fotó: Képernyőfotó