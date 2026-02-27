Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt barátság Magyar Péter komment ukrajna

Saját követői kérik számon Magyar Pétert: hallgat az olajblokád ügyében?

2026. február 27. 18:19

Magyar Pétert nem kímélték a kommentelők: már a tiszások szerint is stratégiát kell váltani: azzal, hogy Fico beállt Orbán Viktor mellé, Magyar Péter eddigi kritikája megbukott. A közös vizsgálóbizottság után már nem lehet azt mondani, hogy a magyar miniszterelnök csak riogat Ukrajnával.

2026. február 27. 18:19
null

Több száz kritikus komment jelent meg Magyar Péter oldalán, miután a követői közül sokan hiányolták állásfoglalását az Ukrajnával kapcsolatos feszültségek és az olajszállítás körüli vita kapcsán. 

Voltak, akik azt kérdezték, miért nem reagál a kialakult helyzetre, miközben szerintük Magyarországot nyomásgyakorlás éri. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megfojtanák Orbánt, olajblokáddal zsarolnak, kamuzik a Medián – itt az új Mesterterv

Megfojtanák Orbánt, olajblokáddal zsarolnak, kamuzik a Medián – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Többen úgy vélték, hogy azáltal, hogy Robert Fico is csatlakozott Orbánhoz és közös vizsgálóbizottságot állítanak fel, már nem lehet azzal érvelni, hogy a kormány riogatná az embereket a választások előtt, hiszen Szlovákiában nincs választás. 

A hozzászólások alapján még a saját tábora is egyértelműbb állásfoglalást vár Magyar Pétertől. 

Magyar Péter a kormány ijesztgetésének tartja az ukrán beavatkozást

Mint ismert, Ukrajna január 27-e óta nem szállít kőolajat a Barátság olajvezetéken, ami miatt Magyarország és Szlovákia nem jut hozzá az orosz kőolajhoz. Volodimir Zelenszkij elnök szerint a vezetéket az oroszok rongálták meg és a helyreállítás még tart, ugyanakkor a magyar és a szlovák kormány is úgy értesült, politikai okokból nem indult újra a szállítás. Ezt támasztja alá az is, hogy Kijev vonakodik attól, hogy magyar és szlovák szakemberek vizsgálják meg a vezeték állapotát.

Magyar Péter ennek ellenére megpróbálja úgy beállítani a szállítás leállítását és hárítani az egyértelmű állásfoglalást, hogy a kormányt vádolja rémhírkeltéssel és azzal, hogy a háborúval ijesztgeti az embereket.

A Tisza Párt elnökének állításait és az Ukrajnával szembeni határozott kiállást már a saját követői is elvárnák, miközben egyre világosabb, hogy Magyar Péterék összejátszanak az ukrán vezetéssel, így megpróbálva befolyásolni a közelgő választásokat

– derül ki a témában közzétett bejegyzések alatti hozzászólásokból. Az is kiderül, hogy a legtöbben világosan látják, hogy az ukrán kormány üzenetei politikai üzenetek, s nem valódi lépések.

Számos kommentelő pedig egyértelműen felszólította Magyar Pétert, hogy foglaljon állást az olajblokád ügyében.

Magyar Péter világos álláspontjának hiánya mellett többen is kifejezték, Orbán Viktor miniszterelnökkel értenek egyet, mivel a kőolajellátás és az energiabiztonság alapvető nemzeti érdek. A legtöbb hozzászóló egyetértett azzal, hogy 

az olajblokád jelentőségét nem lehet lekicsinyelni, a külső nyomásgyakorlást pedig egyértelműen vissza kell utasítani 

– érzékeltetve ezzel, hogy elfogadhatatlan Magyar Péter hallgatása. Azok is az ukrán vezetés elítélését és a kormány álláspontja melletti egyértelmű kiállást várják el Magyar Pétertől, akik egyébként a Tisza Párt megingathatatlan szavazóinak számítottak eddig. A legtöbben arra is felhívják a figyelmet, hogy nem pártpolitikai kérdésről van szó ezúttal, hanem Magyarország alapvető működésének feltételeiről.

Ha az ukrán vezetés zsarolja az országot a kőolajszállítás leállításával, azt te csendben, szó nélkül tűröd. Vajon kinek az érdekeit képviseled valójában, ha a szomszéd ország nyílt zsarolása esetén meg sem mersz mukkanni a magyar állampolgárok védelmében?

– tette fel a sokak által feltett kérdést az egyik hozzászóló, a bejegyzést többen is lájkolták és kifejezték egyetértésüket.

Mindez arra utal tehát, hogy Magyar Péternek világossá kell tennie, hogy Ukrajna és Brüsszel érdekeit tartja szem előtt és csak az számít, hogy a magyar kormányt rossz színbe próbálja feltüntetni, vagy támogatja Orbán Viktort Magyarország szuverenitásának védelme és az energiabiztonság fenntartása érdekében.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 87 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bodosoldier-2
2026. február 27. 20:13
Kussol a geciláda.A Fidesz minden nyilatkozatban és minden más módon basztatni kéne a messiást,hogy foglaljon állást.Ebböl nem jón ki jól.
Válasz erre
1
0
csulak
2026. február 27. 19:57
Egy hazaarulot nehez szorra birni, egy Hazug hazaarulonak meg szavat nem lehet hinni. Poloska csak egy Poloska 1
Válasz erre
6
0
rocktoberi-2
2026. február 27. 19:57
Valódi politikai “zseni” ez a primitíven hazudozó szarjankó. Lassan a szavazóinak is leesik.
Válasz erre
4
0
figyelő4322
2026. február 27. 19:49
kalmanok 2026. február 27. 13:33 "Lényegében már bűncselekmény elkövetésétől sem riad vissza Orbán Viktor a hatalma megtartása érdekében - erre utal a Vidéki Prókátor." Vidéki Prókátor...? Dude, mi az 😈? Kapkodsz lebegő szalmaszálak után, mint a fuldokló, akinek már csak hajszálnyi reménye maradt? A Pe.Ti.szar messiásodban már csalódtál, most már egy VIDÉKI PRÓKÁTOR a prófétád? A belpesti már befuccsolt? Ez valami új szekta főnök? Come ON, kalmanko, már ENNYIRE vergődsz?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!