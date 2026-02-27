Saját követői kérik számon Magyar Pétert: hallgat az olajblokád ügyében?

Magyar Péter a kormány ijesztgetésének tartja az ukrán beavatkozást

Mint ismert, Ukrajna január 27-e óta nem szállít kőolajat a Barátság olajvezetéken, ami miatt Magyarország és Szlovákia nem jut hozzá az orosz kőolajhoz. Volodimir Zelenszkij elnök szerint a vezetéket az oroszok rongálták meg és a helyreállítás még tart, ugyanakkor a magyar és a szlovák kormány is úgy értesült, politikai okokból nem indult újra a szállítás. Ezt támasztja alá az is, hogy Kijev vonakodik attól, hogy magyar és szlovák szakemberek vizsgálják meg a vezeték állapotát.

Magyar Péter ennek ellenére megpróbálja úgy beállítani a szállítás leállítását és hárítani az egyértelmű állásfoglalást, hogy a kormányt vádolja rémhírkeltéssel és azzal, hogy a háborúval ijesztgeti az embereket.

A Tisza Párt elnökének állításait és az Ukrajnával szembeni határozott kiállást már a saját követői is elvárnák, miközben egyre világosabb, hogy Magyar Péterék összejátszanak az ukrán vezetéssel, így megpróbálva befolyásolni a közelgő választásokat

– derül ki a témában közzétett bejegyzések alatti hozzászólásokból. Az is kiderül, hogy a legtöbben világosan látják, hogy az ukrán kormány üzenetei politikai üzenetek, s nem valódi lépések.