Foghatja a fejét Zelenszkij és Von der Leyen: a magyarok elsöprő többsége egyetért ebben

A magyarok nagy többsége elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukrán vezetés politikai okokból szabotálja a Barátság vezeték újraindítását és ezzel akadályozza hazánk olajellátását. Csaknem kétharmaduk nem ért egyet az orosz energia kitiltására vonatkozó brüsszeli törekvéssel sem – írja a Századvég legújabb kutatásuk eredményeit ismertetve.

A kutatóintézet femérése szerint a magyar felnőtt lakosság 89 százaléka hallott arról, hogy Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket Magyarország és Szlovákia irányába, aminek következtében nem érkezik orosz kőolaj hazánkba. A lépéssel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vélhetően üzemanyag-ellátási zavarokat és drasztikus áremelkedést próbál előidézni, hogy így beavatkozzon a magyar választásba és Ukrajna-barát kormányt juttasson hatalomra.