Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij kutatás eredmény ursula von der leyen brüsszel szlovákia kutatás barátság ukrajna

Foghatja a fejét Zelenszkij és Von der Leyen: a magyarok elsöprő többsége egyetért ebben

2026. február 27. 15:33

Fontos kutatás eredményeit ismertette a Századvég, amelyből kiderül, hogy a magyarok összezártak.

2026. február 27. 15:33
null

A magyarok nagy többsége elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukrán vezetés politikai okokból szabotálja a Barátság vezeték újraindítását és ezzel akadályozza hazánk olajellátását. Csaknem kétharmaduk nem ért egyet az orosz energia kitiltására vonatkozó brüsszeli törekvéssel sem – írja a Századvég legújabb kutatásuk eredményeit ismertetve.

A kutatóintézet femérése szerint a magyar felnőtt lakosság 89 százaléka hallott arról, hogy Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket Magyarország és Szlovákia irányába, aminek következtében nem érkezik orosz kőolaj hazánkba. A lépéssel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vélhetően üzemanyag-ellátási zavarokat és drasztikus áremelkedést próbál előidézni, hogy így beavatkozzon a magyar választásba és Ukrajna-barát kormányt juttasson hatalomra. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A politikai nyomásgyakorlási kísérlet jelentős ellenállást vált ki a magyarokból: a véleménnyel rendelkezők csaknem háromnegyede nem ért egyet a lépéssel.

Forrás: szazadveg.hu

A Századvég kifejti: az olajblokáddal az ukrán vezetés megsértette az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodást, ezért az ügyben az Európai Bizottságnak be kellene avatkoznia Magyarország és Szlovákia oldalán. 

Brüsszel azonban ehelyett asszisztálni látszik Zelenszkij politikai akciójához, 

ami részben azzal magyarázható, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök még akkor is teljesen betiltaná az orosz energiahordozókat az EU-ban, ha az jelentős áremelkedéssel és ellátásbiztonsági kockázatokkal járna. A kutatásból kiderül, hogy 

a magyarok 62 százaléka nem ért egyet a brüsszeli törekvéssel.

Forrás: szazadveg.hu

A Századvég szerint minden jel arra utal, hogy a Bizottság is befolyásolni akarja a magyarországi választások eredményét, 

mert abban bízik, hogy egy esetleges kormányváltással elhárulhat az akadály Ursula von der Leyen fő célkitűzéseinek megvalósítása előtt; azaz Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása, felfegyverzése, finanszírozása és az orosz energiahordozók betiltása is zöld utat kaphat. A kutatóintézet rámutat, 

sokatmondó, hogy kiszivárgott információk alapján, Brüsszel azért április 15-re időzítheti az olajembargós javaslatának előterjesztését, 

mert abban bízik, hogy az új magyar kormánnyal könnyedén elfogadtathatja az intézkedést. A kutatás eredményei alapján, a magyarok átlátnak a szitán: kétharmaduk tisztában van azzal, hogy mire készül Ukrajna és Brüsszel, többségük számára pedig az is világos, hogy ehhez a magyar ellenzéket kívánják felhasználni.

Nyitókép: NurPhoto via AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 27. 15:51
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!