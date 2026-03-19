Lesújtó: a héten eltemették az ukrajnai háború 100. magyar áldozatát is

„Sajnos kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy folyamatosan jönnek a tragikus veszteségekről szóló jelentések abból a háborúból, ami már négy éve zajlik, és az égegyadta világon semmi értelme nincsen” – fogalmazott.

„Az is sajnos elég beszédes és az ukrajnai körülményekre jól rávilágít, hogy egyikük már majdnem négy éve, hogy meghalt, és ezt csak most közölték a családdal, most kerülhetett sor a temetésre. Két újabb magyar áldozat temetésére került sor tehát ezen a héten” – tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte:

Mi nem akarjuk, hogy még több magyar ember meghaljon a szomszédban zajló háborúban. Ennek a háborúnak azonnal véget kell vetni.”

„Felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne akadályozza a béketárgyalásokat, álljon a béketárgyalások mellé. Nekünk pedig meg kell erősítenünk azt a feladatunkat, hogy Magyarország számára garantálni kell a kimaradást ebből a háborúból” – mondta.