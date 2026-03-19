szijjártó péter brüsszel ukrajnai háború Kárpátalja

Lesújtó: a héten eltemették az ukrajnai háború 100. magyar áldozatát is

2026. március 19. 15:00

Egy 31 éves és egy 47 éves kárpátaljai férfi is elesett a fronton.

A héten eltemették immár az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is, ami ismét rávilágít annak a fontosságára, hogy Magyarország továbbra is kimaradjon a fegyveres konfliktusból – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint csütörtökön Budapesten.

A tárcavezető elmondta, hogy újabb tragikus híreket kaptak Kárpátaljáról, hiszen 

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

a héten eltemették az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is,

miután most derült ki, hogy egy 31 éves és egy 47 éves kárpátaljai férfi is elesett a fronton.

„Sajnos kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy folyamatosan jönnek a tragikus veszteségekről szóló jelentések abból a háborúból, ami már négy éve zajlik, és az égegyadta világon semmi értelme nincsen” – fogalmazott.

„Az is sajnos elég beszédes és az ukrajnai körülményekre jól rávilágít, hogy egyikük már majdnem négy éve, hogy meghalt, és ezt csak most közölték a családdal, most kerülhetett sor a temetésre. Két újabb magyar áldozat temetésére került sor tehát ezen a héten” – tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte: 

Mi nem akarjuk, hogy még több magyar ember meghaljon a szomszédban zajló háborúban. Ennek a háborúnak azonnal véget kell vetni.”

„Felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne akadályozza a béketárgyalásokat, álljon a béketárgyalások mellé. Nekünk pedig meg kell erősítenünk azt a feladatunkat, hogy Magyarország számára garantálni kell a kimaradást ebből a háborúból” – mondta.

„Mi nem adjuk az anyaországi magyarokat, nem adjuk őket a frontra, és arra felszólítjuk az ukrán hatóságokat is, hogy fejezzék be a kárpátaljai magyarok kényszersorozását, ne vigyék el a magyar embereket erőszakkal a frontra, minél előbb békét kell teremteni” – húzta alá.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció (Tetiana DZHAFAROVA / AFP)

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lhotx
2026. március 19. 16:53
Minden további nap, minden újabb óra a háborújukból Isten és ember ellen való vétek.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. március 19. 16:06
Szerencsétlenek, Isten nyugosztalja őket.
Válasz erre
1
0
isler111
2026. március 19. 15:51
""tovarisi-konyec 2026. március 19. 15:16 Szóval már 100 magyart ölt meg Putyin."" Nem Putyin ölte meg őket hanem azok az EU vezetők akik nem akarnak békét Ukrajnában! Ukrán vezetés sem akar békét - még tűzszünetet addig amíg milliárdok mennek a zsebükbe!
Válasz erre
2
3
narancsliget
•••
2026. március 19. 15:48 Szerkesztve
Gulyás szerint, ha Trump-li kérné megfontolnák, hogy katonákat küldjanek az iráni frontra. szóval ezért jön J. D. Vance
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!