Merz nem enged: makacsul kizárja az AfD-vel való együttműködést, hiába rendkívül népszerűtlen

A német kancellár ismét határozottan kizárta annak lehetőségét, hogy a jövőben kormánykoalícióra lépjen az Alternatíva Németországért (AfD) párttal. A News.az az Anadolu hírügynökségre hivatkozva arról számolt be, hogy Friedrich Merz egy brandenburgi gazdasági fórumon beszélt a kérdésről.

Nem lesz koalíció Weidelékkel

Merz az eseményen felidézte, hogy időről időre felmerülnek olyan vélemények – már a saját pártján belül is –, amelyek szerint a konzervatív CDU/CSU és az AfD több politikai kérdésben hasonló álláspontot képvisel, ezért akár parlamenti többséget is alkothatnának együtt.