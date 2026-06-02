afd Németország koalíció CDU AfD Friedrich Merz

Merz nem enged: makacsul kizárja az AfD-vel való együttműködést, hiába rendkívül népszerűtlen

2026. június 02. 16:08

A német kancellár szerint a párt veszélyt jelent a második világháború utáni demokratikus berendezkedésre.

2026. június 02. 16:08
null

A német kancellár ismét határozottan kizárta annak lehetőségét, hogy a jövőben kormánykoalícióra lépjen az Alternatíva Németországért (AfD) párttal. A News.az az Anadolu hírügynökségre hivatkozva arról számolt be, hogy Friedrich Merz egy brandenburgi gazdasági fórumon beszélt a kérdésről.

Nem lesz koalíció Weidelékkel

Merz az eseményen felidézte, hogy időről időre felmerülnek olyan vélemények – már a saját pártján belül is –, amelyek szerint a konzervatív CDU/CSU és az AfD több politikai kérdésben hasonló álláspontot képvisel, ezért akár parlamenti többséget is alkothatnának együtt.

A német kancellár azonban egyértelművé tette álláspontját:

A válaszom nem. Nem fogom megtenni”

– fogalmazott a kormányfő, amit a hallgatóság tapssal jutalmazott.

Merz szerint egy ilyen együttműködés

veszélybe sodorná azt a politikai irányt, amelyet a háború utáni Nyugat-Németország első kancellárja, Konrad Adenauer alapozott meg.

A kancellár hangsúlyozta, hogy Németország a második világháborút követően tudatosan szakított a nacionalizmus korszakával:

Adenauer alatt hagytuk végleg magunk mögött Németországban a nacionalizmus korszakát”

– fogalmazott Merz, hozzátéve:

Nem fogom sem a Német Szövetségi Köztársaságot, sem a saját pártomat visszafelé vezetni.”

A jelenlegi koalíció mellett

Merz a jelenlegi kormánykoalíció helyzetéről is beszélt. Bár az utóbbi időszakban több politikai vita is kialakult a CDU/CSU és a koalíciós partnerként kormányzó szociáldemokraták között, Merz cáfolta azokat a találgatásokat, amelyek szerint új politikai szövetséges után nézne.

Nem keresek másik partnert”

– jelentette ki, majd nyomatékosította:

És nincs is másik partnerem.”

A nyilatkozat azért is figyelemre méltó, mert az AfD támogatottsága több közvélemény-kutatásban továbbra is a legerősebb pártok közé emeli az ellenzéki formációt, miközben a német politikában időről időre vita tárgya marad, fenntartható-e hosszú távon a párttal szembeni együttműködési tilalom. A kancellár most egyértelművé tette, hogy saját részéről továbbra sem lát lehetőséget egy ilyen koalícióra.

***

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Haifisch
2026. június 02. 17:34
Inkább az AfD zárja ki az együttműködést ezzel a sorosista gennygoccal. Jobban járnak.
ben2
2026. június 02. 17:00 Szerkesztve
Szerintem az AfD-nek is a jó, ha nem lépnek koalícióra senkivel. Az német kormányzat önsorsrontó valóságtagadása előbb-utóbb koalíciós partner nélkül is kormányra juttatja őket.
nyugalom
2026. június 02. 16:30
Ez egy hatökör! Parja poloska, aki kint is gyalazta Sulyok Tamast! Ilyet meg soha senki nem tett! Ritka aljas idiota poloska.
savrena
2026. június 02. 16:26
Igazat mondott, ő személyesen nem fog együttműködni az AfDvel. Ez nem zárja ki, hogy egy másik CDUs kancellár viszont igen.
