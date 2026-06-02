Merz nem enged: makacsul kizárja az AfD-vel való együttműködést, hiába rendkívül népszerűtlen

A szocdem ex-miniszterelnök nyitna az AfD-szavazók felé – párttársai szétszedték az SPD politikusát
Nem aratott osztatlan sikert Torsten Albig véleménye.
A német kancellár szerint a párt veszélyt jelent a második világháború utáni demokratikus berendezkedésre.
A német kancellár ismét határozottan kizárta annak lehetőségét, hogy a jövőben kormánykoalícióra lépjen az Alternatíva Németországért (AfD) párttal. A News.az az Anadolu hírügynökségre hivatkozva arról számolt be, hogy Friedrich Merz egy brandenburgi gazdasági fórumon beszélt a kérdésről.
Merz az eseményen felidézte, hogy időről időre felmerülnek olyan vélemények – már a saját pártján belül is –, amelyek szerint a konzervatív CDU/CSU és az AfD több politikai kérdésben hasonló álláspontot képvisel, ezért akár parlamenti többséget is alkothatnának együtt.
A német kancellár azonban egyértelművé tette álláspontját:
A válaszom nem. Nem fogom megtenni”
– fogalmazott a kormányfő, amit a hallgatóság tapssal jutalmazott.
Merz szerint egy ilyen együttműködés
veszélybe sodorná azt a politikai irányt, amelyet a háború utáni Nyugat-Németország első kancellárja, Konrad Adenauer alapozott meg.
A kancellár hangsúlyozta, hogy Németország a második világháborút követően tudatosan szakított a nacionalizmus korszakával:
Adenauer alatt hagytuk végleg magunk mögött Németországban a nacionalizmus korszakát”
– fogalmazott Merz, hozzátéve:
Nem fogom sem a Német Szövetségi Köztársaságot, sem a saját pártomat visszafelé vezetni.”
Merz a jelenlegi kormánykoalíció helyzetéről is beszélt. Bár az utóbbi időszakban több politikai vita is kialakult a CDU/CSU és a koalíciós partnerként kormányzó szociáldemokraták között, Merz cáfolta azokat a találgatásokat, amelyek szerint új politikai szövetséges után nézne.
Nem keresek másik partnert”
– jelentette ki, majd nyomatékosította:
És nincs is másik partnerem.”
A nyilatkozat azért is figyelemre méltó, mert az AfD támogatottsága több közvélemény-kutatásban továbbra is a legerősebb pártok közé emeli az ellenzéki formációt, miközben a német politikában időről időre vita tárgya marad, fenntartható-e hosszú távon a párttal szembeni együttműködési tilalom. A kancellár most egyértelművé tette, hogy saját részéről továbbra sem lát lehetőséget egy ilyen koalícióra.
Fotó: John MACDOUGALL / AFP