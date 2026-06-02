Roma nők kényszersterilizációja a nyolcvanas években – filmben mutatják be Csehszlovákia történelmének egy máig elhallgatott fejezetét

A Proton Cinema gyártásában létrejött, részben Magyarországon is forgatott felkavaró mozi az 1980-as évek Csehszlovákiájának egyik legsúlyosabb ügyéről, a roma nők kényszersterilizációjának gyakorlatáról beszél. Az angolul Only Beautiful Things to Look At címmel futó, Ivan Ostrochovský (Bársonyos terroristák, Koza, Szolgák, 107 Mothers) rendezte alkotás a tervek szerint 2027 első felében érkezik a hazai mozikba a Budapest Film forgalmazásában.

A történet főszereplője egy orvosnő (Anna Geislerová), aki az 1980-as évek közepén egy járási kórházban dolgozik. Kiégett házassága és megrekedt karrierje miatt ideje nagy részét a betegeinek szenteli; újszülötteket segít világra és abortuszokat végez. Emellett roma nők sterilizációját is elvégzi, anélkül, hogy ők teljesen tisztában lennének a következményekkel.