Roma nők kényszersterilizációja a nyolcvanas években – filmben mutatják be Csehszlovákia történelmének egy máig elhallgatott fejezetét

96 éves lett a legendás Clint Eastwood
Vasárnap ünnepli születésnapját Hollywood egyik utolsó keménylegénye.
A szlovák–cseh–magyar koprodukcióban, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Forrás című dráma a július 3-án kezdődő 60. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába is meghívást kapott.
A Proton Cinema gyártásában létrejött, részben Magyarországon is forgatott felkavaró mozi az 1980-as évek Csehszlovákiájának egyik legsúlyosabb ügyéről, a roma nők kényszersterilizációjának gyakorlatáról beszél. Az angolul Only Beautiful Things to Look At címmel futó, Ivan Ostrochovský (Bársonyos terroristák, Koza, Szolgák, 107 Mothers) rendezte alkotás a tervek szerint 2027 első felében érkezik a hazai mozikba a Budapest Film forgalmazásában.
A történet főszereplője egy orvosnő (Anna Geislerová), aki az 1980-as évek közepén egy járási kórházban dolgozik. Kiégett házassága és megrekedt karrierje miatt ideje nagy részét a betegeinek szenteli; újszülötteket segít világra és abortuszokat végez. Emellett roma nők sterilizációját is elvégzi, anélkül, hogy ők teljesen tisztában lennének a következményekkel.
Egy fiatal, szabad szellemű ápolósegéddel kötött barátsága révén azonban lassan elkezdi más fényben látni a dolgokat. A dráma Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezetét tárja fel: azt az időszakot,
amikor az állam döntötte el, kinek lehet gyermeke, és kinek nem.
A film stáblistáján számos magyar név található, szerepet kapott benne Bárnai Péter és Farkas Franciska, a látványtervező Lódi Csaba (A brutalista, Dűne), a maszkmester Novák Balázs, gyártásvezető Krékits Péter, a magyar koproducer Berkes Júlia, executive producer Petrányi Viktória.
A Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál Európa egyik legnagyobb múltú filmes seregszemléje: 1946-ban alapították, és mára Közép-Európa legfontosabb kulturális eseményéi közé sorolják, amelyen tavaly százhetvenöt mozgókép volt látható mintegy százharmincezer néző előtt. A fesztivál idén július 3–11. között ünnepli a hatvanadik születésnapját, a versenyprogram fődíjaként elnyerhető Kristály Glóbuszért többek között bolgár–görög, dán, chilei, német és, elsőként, svájci gyártású produkció is ringbe száll.
A visszatérők között üdvözlik például Kristina Grozeva és Petar Valchanov bolgár rendezőpárost, a 2019-es év fődíjasait (Az apa); legújabb alkotásuk, a Fekete pénz fehér éjszakákra tragikomikus portrét rajzol egy olyan generációról, amelyik kénytelen újragondolni az élet értékeit. A 2018-ban a Szünet című debütáló mozijával az East of the West szekcióban versenyzett ciprusi filmrendező, Tonia Mishiali szintén újrázik, friss története (The Lion at My Back) a családi kötelékek és az anyai szeretet a legváratlanabb helyeken való felbukkanásáról mesél.
A versenyprogramban szereplő több más film is a női karakterekre fókuszál,
így a kolumbiai–amerikai Five Years, Four Months, amely azoknak a kolumbiai nőknek a hangját erősíti fel, akik a saját kezükbe veszik eltűnt gyermekeik felkutatását. Az első svájci Kristály Glóbusz-aspiráns (Happy Family) pedig egy, a hatóságok által a gyerekeitől megfosztott egyedülálló anya életét mutatja be.
Nyitókép: Éva Bandor és Simona Boledovicova az Only Beautiful Things to Look At (Forrás) című film egy jelentében. (IMDb)