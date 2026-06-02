06. 02.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
csehszlovákia karlovy vary - i nemzetközi filmfesztivál proton cinema roma film

Roma nők kényszersterilizációja a nyolcvanas években – filmben mutatják be Csehszlovákia történelmének egy máig elhallgatott fejezetét

2026. június 02. 14:48

A szlovák–cseh–magyar koprodukcióban, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Forrás című dráma a július 3-án kezdődő 60. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába is meghívást kapott.

null
Farkas Anita

A Proton Cinema gyártásában létrejött, részben Magyarországon is forgatott felkavaró mozi az 1980-as évek Csehszlovákiájának egyik legsúlyosabb ügyéről, a roma nők kényszersterilizációjának gyakorlatáról beszél. Az angolul Only Beautiful Things to Look At címmel futó, Ivan Ostrochovský  (Bársonyos terroristák, Koza, Szolgák, 107 Mothers) rendezte alkotás a tervek szerint 2027 első felében érkezik a hazai mozikba a Budapest Film forgalmazásában. 

A történet főszereplője egy orvosnő (Anna Geislerová), aki az 1980-as évek közepén egy járási kórházban dolgozik. Kiégett házassága és megrekedt karrierje miatt ideje nagy részét a betegeinek szenteli; újszülötteket segít világra és abortuszokat végez. Emellett roma nők sterilizációját is elvégzi, anélkül, hogy ők teljesen tisztában lennének a következményekkel. 

Egy fiatal, szabad szellemű ápolósegéddel kötött barátsága révén azonban lassan elkezdi más fényben látni a dolgokat. A dráma Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezetét tárja fel: azt az időszakot, 

amikor az állam döntötte el, kinek lehet gyermeke, és kinek nem. 

A film stáblistáján számos magyar név található, szerepet kapott benne Bárnai Péter és Farkas Franciska, a látványtervező Lódi Csaba (A brutalista, Dűne), a maszkmester Novák Balázs, gyártásvezető Krékits Péter, a magyar koproducer Berkes Júlia, executive producer Petrányi Viktória.

Anna Geislerová

A Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál Európa egyik legnagyobb múltú filmes seregszemléje: 1946-ban alapították, és mára Közép-Európa legfontosabb kulturális eseményéi közé sorolják, amelyen tavaly százhetvenöt mozgókép volt látható mintegy százharmincezer néző előtt.  A fesztivál idén július 3–11. között ünnepli a hatvanadik születésnapját, a versenyprogram fődíjaként elnyerhető Kristály Glóbuszért többek között bolgár–görög, dán, chilei, német és, elsőként, svájci gyártású produkció is ringbe száll.

A visszatérők között üdvözlik például Kristina Grozeva és Petar Valchanov bolgár rendezőpárost, a 2019-es év fődíjasait (Az apa); legújabb alkotásuk, a Fekete pénz fehér éjszakákra tragikomikus portrét rajzol egy olyan generációról, amelyik kénytelen újragondolni az élet értékeit. A 2018-ban a Szünet című debütáló mozijával az East of the West szekcióban versenyzett ciprusi filmrendező, Tonia Mishiali szintén újrázik, friss története (The Lion at My Back) a családi kötelékek és az anyai szeretet a legváratlanabb helyeken való felbukkanásáról mesél. 

A versenyprogramban szereplő több más film is a női karakterekre fókuszál, 

így a kolumbiai–amerikai Five Years, Four Months, amely azoknak a kolumbiai nőknek a hangját erősíti fel, akik a saját kezükbe veszik eltűnt gyermekeik felkutatását. Az első svájci Kristály Glóbusz-aspiráns (Happy Family) pedig egy,  a hatóságok által a gyerekeitől megfosztott egyedülálló anya életét mutatja be.
 

Nyitókép: Éva Bandor és Simona Boledovicova az  Only Beautiful Things to Look At (Forrás) című film egy jelentében. (IMDb)

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Bitrex®
2026. június 02. 16:45
Poloska anyját is botmixerezni kellett volna 1980-ban.
oberennsinnen49
2026. június 02. 15:11
Ezért is sokkal kisebb a létszáma az életképtelen népességnek a cseheknél, mint pl. nálunk. Ami mindenkinek jó.
oberennsinnen49
2026. június 02. 15:07 Szerkesztve
Egy olyan szülésnek, amikor a lány 14 éves, a fiútestvér, nagybácsi, szomszéd partner 15, esetleg az apa a partner, mi az értelme? (Miközben teljes értelemmel és részvéttel az ilyen lányanya mellett állunk, sokan...) Ami minket illet: a spontán, fiatalkorú szülések elkerülésére, hogy a csecsemőnek legyen esélye az életre: kérésre, nyilatkozattal, 18 éves kor alatt havi összeg (pl. 10 eFt) utalása a lány családjának, gyámjának, törvényes képviselőjének, kifejezetten azzal, hogy a pénz elsősorban a lány igényeit szolgálja), majd ha kitart szülésmentesen, akkor a 18 év feletti első szülésnél egy nagyobb összeg az államtól, segítendő az életkezdését az anyának és gyermekének. Nulladik megoldásként nem holnap, már tegnap! Ez az első lépés egy egészséges generáció érdekében.
tikkadt-szocske
2026. június 02. 15:05
Hát, van az úgy, hogy az ember jobban szeret szaporodni, mimt dolgozni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!