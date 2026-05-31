96 éves lett a legendás Clint Eastwood

Kevés olyan hollywoodi legenda van, akinek már puszta tekintete is védjeggyé vált. A vasárnap 96. születésnapját ünneplő Clint Eastwood kétségtelenül közéjük tartozik. A kaliforniai születésű színész az 1960-as évek spagettiwesternjeivel robbant be a köztudatba, amikor Sergio Leone filmjeiben a titokzatos, névtelen pisztolyhőst alakította. Az Egy maréknyi dollárért és A Jó, a Rossz és a Csúf világszerte ismertté tette, a közönség pedig rajongott a szűkszavú, kemény karakterért, aki sokszor egyetlen pillantással többet mondott, mint mások hosszú monológokkal – írja a ujsagmuzeum.hu.

Karrierjének egyik legfontosabb állomása az 1971-ben bemutatott Piszkos Harry volt, amely új szintre emelte népszerűségét. A szabályokat gyakran figyelmen kívül hagyó, kőkemény rendőr figurája kultikussá vált, Eastwood pedig Hollywood egyik legnagyobb sztárja lett. Sorra érkeztek a főszerepek, a színész pedig nemcsak a vásznon, hanem a kasszáknál is sikert sikerre halmozott.