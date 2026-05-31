születésnap clint eastwood mozi film hollywood

96 éves lett a legendás Clint Eastwood

2026. május 31. 15:46

Vasárnap ünnepli születésnapját Hollywood egyik utolsó keménylegénye.

Kevés olyan hollywoodi legenda van, akinek már puszta tekintete is védjeggyé vált. A vasárnap 96. születésnapját ünneplő Clint Eastwood kétségtelenül közéjük tartozik. A kaliforniai születésű színész az 1960-as évek spagettiwesternjeivel robbant be a köztudatba, amikor Sergio Leone filmjeiben a titokzatos, névtelen pisztolyhőst alakította. Az Egy maréknyi dollárért és A Jó, a Rossz és a Csúf világszerte ismertté tette, a közönség pedig rajongott a szűkszavú, kemény karakterért, aki sokszor egyetlen pillantással többet mondott, mint mások hosszú monológokkal – írja a ujsagmuzeum.hu.

Karrierjének egyik legfontosabb állomása az 1971-ben bemutatott Piszkos Harry volt, amely új szintre emelte népszerűségét. A szabályokat gyakran figyelmen kívül hagyó, kőkemény rendőr figurája kultikussá vált, Eastwood pedig Hollywood egyik legnagyobb sztárja lett. Sorra érkeztek a főszerepek, a színész pedig nemcsak a vásznon, hanem a kasszáknál is sikert sikerre halmozott.

Eastwood azonban jóval több lett egyszerű filmsztárnál. Színészi pályafutása mellett rendezőként és producerként is maradandót alkotott. Olyan elismert filmek fűződnek a nevéhez, mint a Millió dolláros bébi, az Amerikai mesterlövész, A dicsőség zászlaja vagy a Gran Torino. 

Munkásságát számos díjjal, köztük Oscar-díjakkal ismerték el, 

miközben zeneszerzőként is aktívan tevékenykedett, és máig szenvedélyesen rajong a jazzért.

Bár magánélete gyakran a bulvársajtó érdeklődésének középpontjába került, Clint Eastwood neve elsősorban a filmtörténet egyik legnagyobb alakjaként marad fenn. Kilencvenhat évesen is az amerikai filmipar ikonja, akinek pályafutása több generáció számára jelentett inspirációt. Őt ismerve pedig könnyen lehet, hogy még mindig tartogat meglepetéseket a közönség számára.

Nyitókép: Matten Productions / Double Nick / Collection ChristopheL via AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
lanygyongyfulbevaloval
2026. május 31. 16:40
Isten éltesse sokàig! Szeretem a filmjeit és a világnèzetét.
Nasi12
2026. május 31. 16:08
Sokáig él szerencsére. Hála Istennek. Meg a jó szemének és gyors kezének. Pont mostanában ment a jó, a rossz és a csúf c. filmje. :)
Halder_1899
•••
2026. május 31. 16:07 Szerkesztve
Isten éltesse ! Csak Ő maradjon még köztünk és ezzel a normalitás egy szelete. Imádtam a filmjeit, akkor is mikor még nem tudtam mit képvisel az életben. Az utolsók tényleg NORMÁLIS legendák egyike. Ki marad majd utánuk ? :(
Nuttika
2026. május 31. 15:48
Isten éltesse még nagyon sokáig. Nem csak legenda, hanem képes volt arra, hogy ne hajoljon meg az amerikai mainstream nyomásnak és a mai napig van gerince.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!