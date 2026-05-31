96 éves lett a legendás Clint Eastwood

Ismét Conan bőrébe bújik Arnold Schwarzenegger
A 78 éves színész bejelentette, valóban elkészül a King Conan.
Vasárnap ünnepli születésnapját Hollywood egyik utolsó keménylegénye.
Kevés olyan hollywoodi legenda van, akinek már puszta tekintete is védjeggyé vált. A vasárnap 96. születésnapját ünneplő Clint Eastwood kétségtelenül közéjük tartozik. A kaliforniai születésű színész az 1960-as évek spagettiwesternjeivel robbant be a köztudatba, amikor Sergio Leone filmjeiben a titokzatos, névtelen pisztolyhőst alakította. Az Egy maréknyi dollárért és A Jó, a Rossz és a Csúf világszerte ismertté tette, a közönség pedig rajongott a szűkszavú, kemény karakterért, aki sokszor egyetlen pillantással többet mondott, mint mások hosszú monológokkal – írja a ujsagmuzeum.hu.
Karrierjének egyik legfontosabb állomása az 1971-ben bemutatott Piszkos Harry volt, amely új szintre emelte népszerűségét. A szabályokat gyakran figyelmen kívül hagyó, kőkemény rendőr figurája kultikussá vált, Eastwood pedig Hollywood egyik legnagyobb sztárja lett. Sorra érkeztek a főszerepek, a színész pedig nemcsak a vásznon, hanem a kasszáknál is sikert sikerre halmozott.
Eastwood azonban jóval több lett egyszerű filmsztárnál. Színészi pályafutása mellett rendezőként és producerként is maradandót alkotott. Olyan elismert filmek fűződnek a nevéhez, mint a Millió dolláros bébi, az Amerikai mesterlövész, A dicsőség zászlaja vagy a Gran Torino.
Munkásságát számos díjjal, köztük Oscar-díjakkal ismerték el,
miközben zeneszerzőként is aktívan tevékenykedett, és máig szenvedélyesen rajong a jazzért.
Bár magánélete gyakran a bulvársajtó érdeklődésének középpontjába került, Clint Eastwood neve elsősorban a filmtörténet egyik legnagyobb alakjaként marad fenn. Kilencvenhat évesen is az amerikai filmipar ikonja, akinek pályafutása több generáció számára jelentett inspirációt. Őt ismerve pedig könnyen lehet, hogy még mindig tartogat meglepetéseket a közönség számára.
Ezt is ajánljuk a témában
A 78 éves színész bejelentette, valóban elkészül a King Conan.
Nyitókép: Matten Productions / Double Nick / Collection ChristopheL via AFP
***