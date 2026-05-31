művészet milliárdos franciaország média

Egészpályás letámadás: politikai véleménye miatt tennék tönkre a jobboldali milliárdos legendás médiavállalkozását Franciaországban

2026. május 31. 13:19

A művészek már aggódnak a „szélsőjobboldal” miatt.

2026. május 31. 13:19
null

Egyöntetűen kifütyülték a Canal+ produkcióit az idei Cannes-i filmfesztiválon – írja a Politico. A produkciós cégnek egyetlen bűne volt: „” 

Vincent Bolloré, egy jobboldali milliárdos a tulajdonosa.

Nem sokkal korábban petícióval támadták a vállalatot, mert túlságosan függ Bollorétól, és ellenezték az UGC mozihálózat (amely több száz mozit üzemeltet Franciaországban és Belgiumban) átvételét. A petíció politikai vitát kavart, miután arra válaszul a vállalat igazgatója, Maxime Saada azzal fenyegetőzött, hogy feketelistára teszi az aláíró művészeket. A baloldali művészek persze most a jobboldalt okolják azzal, hogy politikát visz a művészetbe – azzal mit sem törődve, hogy éppen az ő aktivizmusuk az, amely belekeveri a művészetbe a politikát.

A cannes-i botrány azonnal politikai reakciókat váltott ki: a baloldali pártok cenzúrával vádolták a Canal+-t, míg a jobboldali politikusok védték a cég reakcióját. 

Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldal vezetője Bollorét cenzornak nevezte, aki – szerinte – az irodalom után a filmművészetet is az ellenőrzése alá akarja vonni. 

Mélenchon azzal fenyegetőzött, hogy szétverik Bolloré birodalmát

– ismerve a francia szélsőbalt, egyáltalán nem valószínű, hogy csupán átvitt értelemben értette ezt Mélenchon.

Olivier Faure, a szocialisták vezetője szerint a „szélsőjobboldal” soha nem szerette a szabadságot, a kreativitást és a közszolgálatot.

Óvatosabban fogalmazott Catherine Pégard kulturális miniszter, aki „legalábbis aránytalannak” nevezte a Canal+ reakcióját „a nagyon is valós aggályokra”, amelyeket a petíció megfogalmazott.

David Lisnard, Cannes konzervatív polgármestere viszont kiállt a milliárdos mellett, és mazochistáknak nevezte a művészeket, akik „azt a kezet harapják meg, amely eteti őket”.

És valóban csak 2025-ben a Canal+ 115,6 millió euróval messze a legnagyobb finanszírozója volt a francia filmművészetnek. A filmszakmával között megállapodás szerint 2025 és 2027 között összesen 480 millió eurót fektet be különböző filmekbe. Cserébe bizonyos ideig kizárólag ők sugározhatják a filmeket a bemutatót követően. 

A konzervatív breton milliárdos egyre bővülő birodalma már lefedi a tévécsatornákat, a hagyományos újságokat és a könyvkiadókat, és most az UGC átvételével tovább terjeszkedik a mozi szektorban.

Nem véletlen, hogy ekkora baloldali utálat özönlik a milliárdosra. Bolloré CNews csatornája rendszeresen szerepeltet konzervatív véleményformálókat, akik a migránsok ellen érvelnek, valamint a Politico által „oroszbarát propagandistának” nevezett szakértők is rendszeresen megjelenek a csatornán. A „Le Journal du Dimanche” és a „Paris Match” című lapok is jobbra fordultak, mióta Bolloré megvásárolta őket.

szim-patikus
2026. május 31. 14:32
Azért sír a kis pöcs mert kikerült a szájából a nagycsöcs.
nempolitizalok-0
2026. május 31. 14:22 Szerkesztve
Egyszerűen kihagynám a szélsőballibsi "művészeket". Legyen hát igazuk. A tulaj nyilván rájött, hogy a ballibsi mantrával lehúzhatja a rólót.
google-2
2026. május 31. 13:36
Amit Európa a jobboldaliakkal művel, az már-már a kommunizmust idézi. Démonizálják a jobboldalt, hogy egyetlen jelölt maradjon:a globalista, a BlackRock-os.
Gubbio
2026. május 31. 13:34
Nemsokára a jobboldal énekli Fraciaországban az "Allons, enfents"-t...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!