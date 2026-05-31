Egészpályás letámadás: politikai véleménye miatt tennék tönkre a jobboldali milliárdos legendás médiavállalkozását Franciaországban

Egyöntetűen kifütyülték a Canal+ produkcióit az idei Cannes-i filmfesztiválon – írja a Politico. A produkciós cégnek egyetlen bűne volt: „”

Vincent Bolloré, egy jobboldali milliárdos a tulajdonosa.

Nem sokkal korábban petícióval támadták a vállalatot, mert túlságosan függ Bollorétól, és ellenezték az UGC mozihálózat (amely több száz mozit üzemeltet Franciaországban és Belgiumban) átvételét. A petíció politikai vitát kavart, miután arra válaszul a vállalat igazgatója, Maxime Saada azzal fenyegetőzött, hogy feketelistára teszi az aláíró művészeket. A baloldali művészek persze most a jobboldalt okolják azzal, hogy politikát visz a művészetbe – azzal mit sem törődve, hogy éppen az ő aktivizmusuk az, amely belekeveri a művészetbe a politikát.