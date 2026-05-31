Egészpályás letámadás: politikai véleménye miatt tennék tönkre a jobboldali milliárdos legendás médiavállalkozását Franciaországban

Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
A művészek már aggódnak a „szélsőjobboldal” miatt.
Egyöntetűen kifütyülték a Canal+ produkcióit az idei Cannes-i filmfesztiválon – írja a Politico. A produkciós cégnek egyetlen bűne volt: „”
Vincent Bolloré, egy jobboldali milliárdos a tulajdonosa.
Nem sokkal korábban petícióval támadták a vállalatot, mert túlságosan függ Bollorétól, és ellenezték az UGC mozihálózat (amely több száz mozit üzemeltet Franciaországban és Belgiumban) átvételét. A petíció politikai vitát kavart, miután arra válaszul a vállalat igazgatója, Maxime Saada azzal fenyegetőzött, hogy feketelistára teszi az aláíró művészeket. A baloldali művészek persze most a jobboldalt okolják azzal, hogy politikát visz a művészetbe – azzal mit sem törődve, hogy éppen az ő aktivizmusuk az, amely belekeveri a művészetbe a politikát.
A cannes-i botrány azonnal politikai reakciókat váltott ki: a baloldali pártok cenzúrával vádolták a Canal+-t, míg a jobboldali politikusok védték a cég reakcióját.
Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldal vezetője Bollorét cenzornak nevezte, aki – szerinte – az irodalom után a filmművészetet is az ellenőrzése alá akarja vonni.
Mélenchon azzal fenyegetőzött, hogy szétverik Bolloré birodalmát
– ismerve a francia szélsőbalt, egyáltalán nem valószínű, hogy csupán átvitt értelemben értette ezt Mélenchon.
Olivier Faure, a szocialisták vezetője szerint a „szélsőjobboldal” soha nem szerette a szabadságot, a kreativitást és a közszolgálatot.
Óvatosabban fogalmazott Catherine Pégard kulturális miniszter, aki „legalábbis aránytalannak” nevezte a Canal+ reakcióját „a nagyon is valós aggályokra”, amelyeket a petíció megfogalmazott.
David Lisnard, Cannes konzervatív polgármestere viszont kiállt a milliárdos mellett, és mazochistáknak nevezte a művészeket, akik „azt a kezet harapják meg, amely eteti őket”.
És valóban csak 2025-ben a Canal+ 115,6 millió euróval messze a legnagyobb finanszírozója volt a francia filmművészetnek. A filmszakmával között megállapodás szerint 2025 és 2027 között összesen 480 millió eurót fektet be különböző filmekbe. Cserébe bizonyos ideig kizárólag ők sugározhatják a filmeket a bemutatót követően.
A konzervatív breton milliárdos egyre bővülő birodalma már lefedi a tévécsatornákat, a hagyományos újságokat és a könyvkiadókat, és most az UGC átvételével tovább terjeszkedik a mozi szektorban.
Nem véletlen, hogy ekkora baloldali utálat özönlik a milliárdosra. Bolloré CNews csatornája rendszeresen szerepeltet konzervatív véleményformálókat, akik a migránsok ellen érvelnek, valamint a Politico által „oroszbarát propagandistának” nevezett szakértők is rendszeresen megjelenek a csatornán. A „Le Journal du Dimanche” és a „Paris Match” című lapok is jobbra fordultak, mióta Bolloré megvásárolta őket.
Nyitókép forrása: Lionel BONAVENTURE, JULIEN DE ROSA / AFP
