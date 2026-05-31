Magyar Péter ultimátuma lejár: mit tehet a Tisza-kormány a közjogi tisztségviselőkkel?

Május 31-én nemcsak a cégeknek járt le a mérlegbeszámoló határideje, hanem egy fontos politikai ultimátum is – írja a Magyar Nemzet. Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott haladékot több kulcsfontosságú közjogi méltóságnak és állami intézményvezetőnek, hogy önként távozzanak posztjukról. Az érintettek egyöntetűen jelezték:

a hatályos jogszabályok szerint kívánják kitölteni megbízatásukat, nem mondanak le.

A leghangsúlyosabb konfliktus a köztársasági elnök és a kormányfő között alakult ki. Magyar Péter a választások utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján, majd azt követően több alkalommal is nyíltan lemondásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Utolsó felszólításában azt hangsúlyozta: az uniós források megszerzéséhez szükséges törvénymódosítások és alaptörvény-változtatások miatt fontos, hogy az elnök mielőbb távozzon, különben „jogászkodásával” akadályozhatja a folyamatot.