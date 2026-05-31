05. 31.
vasárnap
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Választás 2024
Háború Izraelben
Lengyel választás
Egymillió Találkozás Napja
Foci Eb 2024
Olimpia 2024
Amerikai elnökválasztás 2024
Árvíz 2024
Magyar Péter botrányai
Vagyonnyilatkozatok 2025
Pénzügyi beszámolók
Tusványos 2025
A Tisza Párt megszorító csomagja
kormány semjén zsolt hvg - állam Francesca Rivafinoli

Demensgondozás, Z generációs kortárstánc, gyászfeldolgozó csoport, közösségi zeneterápia – avagy így „fölöslegesek” az egyházak

2026. május 31. 06:01

Ne vezessük félre a híveket azzal a tévhittel, hogy nem ők tartják el az egyházat.

2026. május 31. 06:01
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

Az Orbán-kormányok „kitömték” az egyházakat, egyébként is fölösleges mind, tartsák el a hívek – konjunktúrája van mostanában az efféle megmondásoknak. 

Az egyház ne „hatalmi szereplőként”, hanem „szolgáló közösségként” akarjon jelen lenni – mutatott rá mindeközben a HVG-nek a pannonhalmi főapát.

Utóbbi gondolattal csak egyet lehet érteni; ugyanakkor mintha a közönség körében volna némi ismerethiány azt illetően, hogy mennyiben volt az egyház – azaz az ecclesia, a meghívottak, megkereszteltek közössége, tehát nem egy-két püspök, hanem az egyes keresztények összessége – az utóbbi években hatalmi szereplő, és mennyiben szolgáló közösség. Ahogyan az se mindenki számára ismert, hogy mi is az, amit az állam fizetett, és mit finanszíroztak és finanszíroznak mindig is a hívek.

„Szép, új művház, kár, hogy rengeteget valláskodnak benne” – olvassuk a Pasaréti Közösségi Ház Google-értékelései között; még ez az illető is négy csillagot adott rá az ötből.

A pasaréti ferencesek 2021-ben megnyílt, hangsúlyosan „közösségi”, nem pedig „művelődési” házáról van szó, ahol bátorkodnak „valláskodni” is: az épület kormányzati támogatásból jött létre a pandémia idején, kifejezetten a leállás alatti gazdaságélénkítő beruházások részeként, hogy azután elősegítse a járvány utáni közösség(újra)építést. Méghozzá önfenntartó intézményként: az állam ugyanis a megépítéséhez adott forrásokat, onnantól kezdve azonban (mint minden hasonló közösségi tér esetében) természetesen

a közösség feladata, hogy a templom épülete mellett ezt is fenntartsa.

Anyagi áldozatvállalással, munkahelyteremtéssel, személyes részvétellel, a takarítástól kezdve a honlapkarbantartáson át a virágok gondozásáig – mindezt egyrészt a híveknek kell összeadniuk, másrészt a közösségi épületek termeinek kiadásából kell kitermelni. Már csak ezért sem szerencsés azt sugallni, hogy ma az állam eltartja az egyházakat – ez ugyanis magukat a híveket is csúnyán megtéveszti. Minek fizessem be a köznyelven egyházi adónak is nevezett hozzájárulást, kapnak ezek eleget; miközben imádkozom a mindennapi kenyérért, minek dobjam be a perselybe vasárnap hálaadásképpen legalább egy kenyér árát, nem múlik azon semmi – vélik sokan,

a pap pedig lesz szíves mindig derűsen és kipihenten rendelkezésükre állni hóban-fagyban, miután kifizette a fűtésszámlát

(de a pad ne legyen hideg, mert az úgy nem komfortos, viszont a páratartalom is legyen optimális, nehogy penészedjenek a műemléki falak, satöbbi).

A rezsit, a kántort, a könyvelőt, a szegényeknek biztosított adományokat, a katolikusok esetében a „gazdagabb” plébániák által a nehezebb helyzetben lévőket támogató szolidaritási alapba küldendő (akár milliós) összeget, valamint a különféle közösségi kiadásokat például mind a hívek adományaiból fedezik az egyes egyházközösségek, de a lelkészek is csak a kistelepüléseken kapnak rendszeres állami jövedelempótlékot; mondhatni nagyon is a hívek tartják el az egyházat (a reformátusoknál a gyülekezet szabályos „díjlevelet” állít ki lelkésze számára). Többnyire a hívek takarítanak, ők ülnek az irodában, ők mossák a terítőket, satöbbi, társadalmi munkában (lásd: szolgáló közösség) –

a katolikus templomokban például az ostyát sose Semjén Zsolt szolgáltatta központilag, hanem Ica néni fáradt és fárad el érte a város másik végébe, télen-nyáron.

Sőt: az állami támogatással megvalósuló nagyberuházásokhoz rendszerint szükséges önerőt is a hívek teremtik elő, ezáltal akár műemlékvédelmi terheket is magukra vállalva – e tekintetben nem annyira az állam „szerette túl” az egyházakat, hanem olykor a tehetősebb keresztények egy része „szereti alul” a saját egyházközösségét. A szegény asszony rendszerint bedobja a maga két fillérjét az orgonafelújításra, a tető beázásmentesítésére vagy a fűtés javítására – jó lenne, ha ugyanígy az Orbán-kormányok alatt kényelmes jóléthez jutott keresztények is mind természetesnek tartanák, hogy a nekik megadatott javakból erre is áldoznak.

Ha fideszesek, azért, ha tiszások, akkor meg azért.

Lásd például a hajdúsámsoni reformátusokat: a gyülekezet nemrégiben 70 millió forintból, külső finanszírozás nélkül hozta létre az „Áldások Háza” nevű intézményt, időskorúak közösségi tereként és szociális intézményeként (a házban néhány hete versmondóversenyt is rendeztek nyugdíjasoknak); ugyanott 2017-ben a templomtornyot újították fel úgy, hogy volt, aki a szántóját ajánlotta fel az ügy érdekében –

lám, az Orbán-kormányok alatt sem volt tilos 100 százalékig önerőből beruházni.

Valójában ráadásul az állami támogatással létrejött közösségi terek, óvodák és egyéb intézmények is az egyházak „szolgáló közösségként” való jelenlétét fokozzák – példa erre az említett Pasaréti Közösségi Ház is, amelynek csak a tornatermében hetente többször is tartanak senior örömtáncot, mondókás baba-mama foglalkozást, gerinctornát, de még „Gen Z kortástáncot” és zumbát is a zömében egyébként TISZA-szavazó környék teljes lakosságának; senkitől nem kérnek keresztlevelet. De működik a házban verskör és gyászfeldolgozó csoport, van helytörténeti előadás, hisztikezelési tanácsadás szülőknek és konfliktuskezelési tréning anyáknak, tanulástechnika gimnazistáknak, szenzoros képességfejlesztés kicsiknek, spanyoltanfolyam, klasszikus koncert, varróműhely, ikebana workshop és ezer más program, szintén mindenki számára.

Nem kell idősként, kisgyermekesként, elfoglalt emberként messzebbre bumlizni, ott van mindez immár helyben, részben ingyenesen, ma már több plébánia, illetve parókia mellett, karitatív-szociális és kulturális funkciókkal.

Lehet persze erre azt mondani, hogy ne vicceljünk, miért finanszíroz bármit is az állam Pasaréten, közösségi házak és budai óvodák építése helyett az összeget inkább a legszegényebb régiókra kellett volna fordítani. Egyrészt azonban a kisnyugdíjas budai néniknek, illetve a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő vagy esetleg kiégett, gyökértelen gazdagoknak ugyanúgy szükségük van hívogató közösségre, mint a hátrányos helyzetűeknek, másrészt közösségitér-építést (hála Istennek) bőven láthattunk a „Felzárkózó települések” program és egyéb vidékfejlesztési projektek keretében is.

Két zselici település, Szilvásszentmárton és Zselickislak például (zömében uniós forrásból) 500 millió forintot kap négy évre a hátrányos helyzetűeket megcélzó közösségfejlesztéshez, felzárkóztatáshoz és az egészségi állapot javításához;

a mátészalkai járásban Vaja város 50 millióból biztosít különféle foglalkozásokat mélyszegénységben élőknek, a baba-mama körtől a pénzügyi tudatosság fejlesztését segítő programokon át a helyi hagyományokra épülő, de piacképes kézművesség továbbadásáig; Alsómocsolád pedig többek között szabadtéri színpad építésére kapott százmilliót – hogy csak hármat említsek találomra a számos most futó projekt közül.

Az biztos, hogy az Orbán-kormányok bőkezűen támogatták az egyházi beruházásokat – egyidejűleg azonban azt is mondhatnánk, hogy alaposan „kitömték” többek között Alsómocsoládot is, ahol az említett színpadépítés mellett most kaptak pénzt a faluház részleges energetikai korszerűsítésére, előtte többek között településkarbantartási eszközbeszerzésekre és óvodafejlesztésre, korábban közművesítésre, turisztikai fejlesztésre, informatikai eszközparkra, az iskolai konyhára és napelemes rendszerekre.

Azután, hogy az állam a 2013-as országos konszolidáció keretében átvállalta az akkoriban lakosságarányosan legsúlyosabban eladósodott önkormányzat összes létező tartozását.

Eközben a „túlszeretett” református egyház tavaly Nyíregyházán saját forrásból, közel egymilliárd forintból hatszáz idős ember gondozására alkalmas szociális központot hozott létre, amely demensek nappali ellátását is biztosítja (létfontosságú segítséget nyújtva ezáltal hozzátartozóiknak is), a városi református egyházközség fenntartásában; katolikus kollégáik közben az ötödik idősotthon építésébe kezdtek bele a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területén, hogy az egyház „az idősek számára méltó, szeretetteljes környezetet biztosítson életük utolsó szakaszában”.

Megfelelő kompetenciák híján egy 444-es tényellenőrre bíznám annak tételes összesítését, hogy hány efféle hiánypótló szociális intézmény jött létre, illetve működik sokak örömére szerte az országban, de addig is böngészhetők akár a Google-értékelések is: a fogyatékossággal élők ipolytölgyesi bentlakásos ápoló-gondozó otthonáról például egy anya azt írja:

„A kisfiam él itt már 24 éve. Jobb helyet nem is találhattunk volna!”, mások pedig rámutatnak: „sokkal több anyagi támogatást érdemelne!”, „A nevében benne van: OTTHON!!!”.

Bár mindenki, akit valaha elkényeztettek és „kitömtek”, csak ennyire kamatoztatná hasznosan mindazt, amit kapott.

***

(Nyitókép: A felújított pasaréti ferences templom; MTI / Szigetváry Zsolt)

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
dryanflowd__
•••
2026. május 31. 08:21 Szerkesztve
Ne vezessük félre a híveket... – l. Homochristianusok Klubja: "jönnek hozzánk gyerekek Böjte Csaba segítségével" (példaadó elhivatottsággal végzett munkájuk elismeréseként / polgári tagozat)
civilina-2
2026. május 31. 08:08
Jó lenne egyszer megérteni, hogy lehet az, hogy az Orbán-kormány 16 év alatt kirabolta az országot és ellopta a közpénzt, mégis fejlődött az ország, benne a lakosság életkörülményei? Nincs a társadalomnak olyan szegmense, amelyikre nem jutott/adtak volna pénzt. A támogatásokkal és a juttatásokkal a legnagyobb probléma az volt, hogy nem eleget adtak, máskor pedig a bőkezüség volt a vád. De adtak és nem elvették, mint a balliberálisok idején, akik a "minek?" közömbös hozzáállásukkal a vadkapitalizmus embertelenségére bíztak mindenkit és mindent. Valahogy úgy varázsolták az országot a szegénységbe és a mélynyomorba, hogy soha, senki nem tette fel a kérdést, "hová tünt a közpénz?". Soha, senki nem vádolta őket lopással. Ráadásul Gyurcsány odáig vetemedett, hogy állandóan csak ostorozta a "bűnös nemzetet", egy jó szava nem volt. És mégis, "jutalmul", 2006-ban, újra választotta a porig alázott és kifosztott választó. Nosztalgiából most meg vissza repültünk 2002-be.
csulak
2026. május 31. 07:36
a baloldal mindig az egyhazak ellen volt , van es lesz. libernyak= baloldali
ördöngös pepecselés
2026. május 31. 06:49
gipszjakab 2026. május 31. 06:17 A Fidesz rontotta meg Ádámot meg Évát is. A büdöskomcsik csak mentik az egyházakból, a velejéig még nem romlott részeket. Ezért szakítottak a modern poloskák a vörös múltjukkal, nehogy a valóság nyilai szétzúzzák a bűnbandájukat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!