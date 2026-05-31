Demensgondozás, Z generációs kortárstánc, gyászfeldolgozó csoport, közösségi zeneterápia – avagy így „fölöslegesek” az egyházak

Valójában ráadásul az állami támogatással létrejött közösségi terek, óvodák és egyéb intézmények is az egyházak „szolgáló közösségként” való jelenlétét fokozzák – példa erre az említett Pasaréti Közösségi Ház is, amelynek csak a tornatermében hetente többször is tartanak senior örömtáncot, mondókás baba-mama foglalkozást, gerinctornát, de még „Gen Z kortástáncot” és zumbát is a zömében egyébként TISZA-szavazó környék teljes lakosságának; senkitől nem kérnek keresztlevelet. De működik a házban verskör és gyászfeldolgozó csoport, van helytörténeti előadás, hisztikezelési tanácsadás szülőknek és konfliktuskezelési tréning anyáknak, tanulástechnika gimnazistáknak, szenzoros képességfejlesztés kicsiknek, spanyoltanfolyam, klasszikus koncert, varróműhely, ikebana workshop és ezer más program, szintén mindenki számára.
Nem kell idősként, kisgyermekesként, elfoglalt emberként messzebbre bumlizni, ott van mindez immár helyben, részben ingyenesen, ma már több plébánia, illetve parókia mellett, karitatív-szociális és kulturális funkciókkal.
Lehet persze erre azt mondani, hogy ne vicceljünk, miért finanszíroz bármit is az állam Pasaréten, közösségi házak és budai óvodák építése helyett az összeget inkább a legszegényebb régiókra kellett volna fordítani. Egyrészt azonban a kisnyugdíjas budai néniknek, illetve a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő vagy esetleg kiégett, gyökértelen gazdagoknak ugyanúgy szükségük van hívogató közösségre, mint a hátrányos helyzetűeknek, másrészt közösségitér-építést (hála Istennek) bőven láthattunk a „Felzárkózó települések” program és egyéb vidékfejlesztési projektek keretében is.