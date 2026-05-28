Szoboszlai elárulta, hogy szerinte ki a BL-döntő favoritja (VIDEÓ)
A magyar válogatott kapitánya szerint a Puskás Arénában rendezett fináléban bármi megtörténhet.
A lengyel vonat utasait nem fizeti az állam, és nem hazudtak, hanem tudósítottak.
„Hont András nem érti. Most pl. azt nem, hogy amennyiben az Orbán Viktort Washingtonba szállító bérelt repülőgépet kegyencjáratnak nevezte a sajtó, akkor miért nem hívja ugyanígy a Magyar Pétert utaztató lengyel vonatot, amelyen újságírók is a miniszterelnökkel mentek. Anomáliának látja.
Hont András megfeledkezik néhány kiegészítő tényről, amelyek ma már minden látó számára világosak, úgy mint: a washingtoni útra csupa állam vagy NER-es Anonymusok által támogatott propagandasajtó munkatársa repült, és mire hazaértek már tele is fújták a netet hamis harsonáikkal, a kormány megtévesztő sikerkommunikációját kritikátlanul szajkózva. A lengyel vonat utasait nem fizeti az állam, és nem hazudtak, hanem tudósítottak.
A magánrepülő és a tömegközlekedési eszköz igénybevétele közti különbséget kár is említeni, apróság. Persze, rengeteg ilyennel találkoztunk az Ötszázmillió Média vezetőjének szájából, tollából az előző 2 évben. Módszere az volt, hogy egyenlőségjelet tett egy atomrobbanás és a szilveszterkor eldobott petárda között, és végül mindig kénytelen volt belátni, hogy utóbbi legalább annyira veszélyes. Annyi változott, hogy most már nem sejtjük, hanem tudjuk, hogy lélekben ő is azon a kegyencjáraton utazott, mert neki is akadt egy adakozó NER-es Anonymusa.
Azt mondja, nem tehet róla, hogy megtetszett a munkája egy nagyvállalkozónak, és egyébként miért is lenne ez baj. Az a helyzet, hogy Hont András magára is süket, ami nem segíti a közéletben történő eligazodását. Ha ugyanis hallotta volna magát hosszú hónapokon keresztül egy fontos magyar közszereplővel kapcsolatban oly módon megnyilvánulni, hogy a nevét sem mondta ki, csak gúnynevekkel illette, tudná miért talált rá az anyagi szerencse. De azt is tudná, hogy a szerencse kitudódásával végképp irrelevánssá vált a véleménye. A petárda egyenlő atombomba képlet lebukott.”
Nyitókép: Hont András Facebook-oldala
