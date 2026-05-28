Meglepő beismerés: Jill Biden azt hitte az elnöki vitán, hogy a férje éppen agyvérzést kap

A CBS Newsnak adott interjúban Jill Biden arról beszélt, hogy megrémítette férje, Joe Biden 2024-es elnökjelölti vitaszereplése Donald Trumppal szemben, és egy pillanatra még attól is tartott, hogy az akkori amerikai elnök stroke-ot kapott a vita során.

Megijedtem, mert korábban soha nem láttam Joe-t olyannak, mint akkor – sem előtte, sem utána. Soha”

– fogalmazott a volt first lady a CBS Sunday Morning műsorában.