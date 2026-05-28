Jill Biden Donald Trump Joe Biden elnökjelölti vita Egyesült Államok

Meglepő beismerés: Jill Biden azt hitte az elnöki vitán, hogy a férje éppen agyvérzést kap

Kicsit elkésett a vallomással.

2026. május 28. 20:35

A CBS Newsnak adott interjúban Jill Biden arról beszélt, hogy megrémítette férje, Joe Biden 2024-es elnökjelölti vitaszereplése Donald Trumppal szemben, és egy pillanatra még attól is tartott, hogy az akkori amerikai elnök stroke-ot kapott a vita során.

Megijedtem, mert korábban soha nem láttam Joe-t olyannak, mint akkor – sem előtte, sem utána. Soha”

– fogalmazott a volt first lady a CBS Sunday Morning műsorában.

Jill Biden hozzátette:

Nem tudom, mi történt. Ahogy néztem, arra gondoltam: »Úristen, stroke-ja van.« Halálra rémített.”

Joe Biden a 2024-es elnökválasztási kampány idején szerepelt a Donald Trump elleni televíziós vitában, amely után egyre erősebb nyomás nehezedett rá a Demokrata Párton belül, hogy lépjen vissza az újabb indulástól. Biden végül egy hónappal később, 107 nappal a választás előtt jelentette be visszalépését, és Kamala Harrist támogatta demokrata elnökjelöltként.

Ezzel Lyndon B. Johnson óta ő lett az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki visszalépett az újraválasztási küzdelemtől.

A CBS News szerint Jill Biden új memoárkötete kapcsán beszélt férje állapotáról, a választási kampányról és a Fehér Házban töltött évekről is.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fatman
2026. május 28. 21:57
nevetséges...
FAdamus
2026. május 28. 21:13
Mindenki más is.
Dragonic
2026. május 28. 20:59
Már rég nincs jelentősége, de ez a nő még mindig úgy hazudik, mint a vízfolyás. Nemcsak azon a vitán volt már beszámíthatatlan, de szinte a teljes elnöksége idején. Az angol királyi fogadáson odaszellentett .... ha ennyire nem tudja szabályozni a különböző nyílásait, ott már rég pelenkát használnak. Egy pelenkázott elnöke volt az USA-nak? Putyin röhögőgörcsöt kapott tőle. És ezek akarták Oroszországot földarabolni .... a szellentését se tudta szabályozni....
nuevas-reglas
2026. május 28. 20:51
Jobb borben van mint Szarban remeljuk a bortonben kicsit kigyurja magat, mert igy nem huzza sokaig
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!