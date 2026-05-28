Meglepő beismerés: Jill Biden azt hitte az elnöki vitán, hogy a férje éppen agyvérzést kap

Biden már nagyon bánja, hogy nem ő mérkőzött meg Trumppal
A Washington Post forrásai szerint bizalmasai körében azt mondta, ő Kamala Harrisszel ellentétben képes lett volna győzni.
Kicsit elkésett a vallomással.
A CBS Newsnak adott interjúban Jill Biden arról beszélt, hogy megrémítette férje, Joe Biden 2024-es elnökjelölti vitaszereplése Donald Trumppal szemben, és egy pillanatra még attól is tartott, hogy az akkori amerikai elnök stroke-ot kapott a vita során.
Megijedtem, mert korábban soha nem láttam Joe-t olyannak, mint akkor – sem előtte, sem utána. Soha”
– fogalmazott a volt first lady a CBS Sunday Morning műsorában.
Jill Biden hozzátette:
Nem tudom, mi történt. Ahogy néztem, arra gondoltam: »Úristen, stroke-ja van.« Halálra rémített.”
Joe Biden a 2024-es elnökválasztási kampány idején szerepelt a Donald Trump elleni televíziós vitában, amely után egyre erősebb nyomás nehezedett rá a Demokrata Párton belül, hogy lépjen vissza az újabb indulástól. Biden végül egy hónappal később, 107 nappal a választás előtt jelentette be visszalépését, és Kamala Harrist támogatta demokrata elnökjelöltként.
Ezzel Lyndon B. Johnson óta ő lett az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki visszalépett az újraválasztási küzdelemtől.
A CBS News szerint Jill Biden új memoárkötete kapcsán beszélt férje állapotáról, a választási kampányról és a Fehér Házban töltött évekről is.
