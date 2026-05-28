Aggódnak a németek: hamarosan állampolgárságért folyamodhatnak az ukrán menekültek

Egyre nagyobb aggodalmat okoz Németországban, hogy 2027-től tömegesen kérhetnek német állampolgárságot az ukrán menekültek, ami súlyos túlterhelést idézhet elő a helyi hatóságoknál – írja a Die Welt. A német városok és önkormányzatok attól tartanak, hogy az ország „végleges túlterhelési helyzet” elé nézhet.

A probléma hátterében az áll, hogy 2027 márciusában lejárhat az ukránok ideiglenes uniós védelmi státusza. Közben sokan addigra teljesíthetik a német állampolgárság megszerzéséhez szükséges tartózkodási időt is, ezért tömegesen nyújthatnak be honosítási kérelmeket.