Ft
Ft
23°C
12°C
Ft
Ft
23°C
12°C
05. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország migráció ukrán menekültek bevándorlás állampolgárság

Aggódnak a németek: hamarosan állampolgárságért folyamodhatnak az ukrán menekültek

2026. május 28. 21:20

Jelenleg mintegy 1,3 millió ukrán menekült él Németországban, és sokaknak eszük ágában sincs távozni.

2026. május 28. 21:20
null

Egyre nagyobb aggodalmat okoz Németországban, hogy 2027-től tömegesen kérhetnek német állampolgárságot az ukrán menekültek, ami súlyos túlterhelést idézhet elő a helyi hatóságoknál – írja a Die Welt. A német városok és önkormányzatok attól tartanak, hogy az ország „végleges túlterhelési helyzet” elé nézhet.

A probléma hátterében az áll, hogy 2027 márciusában lejárhat az ukránok ideiglenes uniós védelmi státusza. Közben sokan addigra teljesíthetik a német állampolgárság megszerzéséhez szükséges tartózkodási időt is, ezért tömegesen nyújthatnak be honosítási kérelmeket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Jelenleg mintegy 1,3 millió ukrán menekült él Németországban, közülük sokan hosszú távon is maradnának az országban. A lap által idézett belső dokumentum szerint

az állampolgársági hivatalok már most is rendkívül túlterheltek”, és egy újabb kérelmezési hullám „végleges túlterhelési helyzethez vezethet”.

Túlélési stratégiák

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a német hatóságok között sincs egyetértés arról, hogy az ukránok jelenlegi tartózkodási státuszukkal egyáltalán jogosultak-e az állampolgárság megszerzésére:

  • míg egyes önkormányzatok és tartományok – például Alsó-Szászország és Schleswig-Holstein – már most plusz munkaerőt próbálnak felvenni a várható ügyintézési rohamra készülve,
  • mások szerint az ukrán menekültek a jelenlegi jogi státuszuk alapján nem is honosíthatók.

Engelhard Mazanke, a berlini bevándorlási hivatal vezetője a Weltnek azt mondta:

2025 januárja óta figyelmeztetünk arra a problémára, hogy a következő év során várhatóan drámaian megnőnek az állampolgársági kérelmek.”

Hozzátette: a munkaerőpiaci adatok alapján az ukrán menekültek mintegy harmada már társadalombiztosítási jogviszonyban dolgozik, ami

jelentős lehetőséget jelent az állampolgárságot kérők számának növekedésében”.

Jogbizonytalanság jöhet

Jan Schneider, a Bevándorlási és Integrációs Szakértői Tanács kutatási vezetője szerint a német jog jelenleg kizárja az automatikus honosítást az ideiglenes védelmi státuszból. Ugyanakkor a hatóságok egyedi mérlegelés alapján mégis adhatnak állampolgárságot. Schneider szerint

elképzelhető, hogy egyes progresszív tartományok élni fognak ezzel a lehetőséggel”, akár „nagyobb mértékben is”.

A szakértők attól tartanak, hogy egységes szabályozás hiányában tartományonként eltérő gyakorlat alakulhat ki, ami jogbizonytalanságot és adminisztratív káoszt eredményezhet.

A német önkormányzatokat tömörítő szervezet ezért már nyomást gyakorol a szövetségi kormányra. Christian Schuchardt főigazgató hangsúlyozta:

A szövetségi kormánynak egyértelműen szabályoznia kell, hogy az ukrán menekültek tartózkodási státusza lehetővé teszi-e az állampolgárság megszerzését, vagy ehhez más jogállás szükséges.”

Schuchardt szerint a helyi idegenrendészeti hivatalok sok helyen már most a teljesítőképességük határán működnek, ezért

a jogbiztonság kulcsfontosságú kérdés”.

Az ukrán menekültek eközben egyre súlyosabb társadalmi feszültséget okoznak, és a sok harmadik világbeli bevándorlóval együtt a robbanás szélére sodorhatják a német szociális ellátórendszert. A szövetségi kormány pedig egyelőre tehetetlennek tűnik az egymásra rakódó problémákkal szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: X

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
néhai Ch.Pilot
2026. május 28. 22:36
@mreinstand-3 2026. május 28. 21:36 "Miért nem jönnek Magyarországra? Olyan jó állapotban hagyta orbán Magyarországot, hogy biztos nem jelentene túl nagy terhet a költségvetésnek." Ez egyébként szóról-szóra igaz!
Válasz erre
0
0
optimista-2
2026. május 28. 21:54
Ha egy német állampolgárságú ukrán úgy dönt, hogy hazamegy és harcol az oroszok ellen akkor ezzel a Nato belépett a háborúba ?
Válasz erre
1
0
elegemvan
2026. május 28. 21:54
Nyilván az Ukránok jelentik a gondot, nem a migránsok. Az Ukikat most akarják hazaküldeni, egy háborúba. Egyértelműen meghalni. Ez nem okoz gondot a nyugatnak. A migriket meg nem akarják a békébe sem elküldeni. Tehát az Ukik haljanak meg, a migrik meg éljék világukat. Mi a f@sz??
Válasz erre
2
0
kobi40
2026. május 28. 21:52
Bezzeg Ahmedékkel megbarátkoztak.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!