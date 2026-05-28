Aggódnak a németek: hamarosan állampolgárságért folyamodhatnak az ukrán menekültek

Ukrán menekültekre szórják a németek pénzét, míg a Bundestag a tartományokkal veszekszik
Az AfD arra figyelmeztet: komoly baj lehet belőle, ha nem sikerül megegyezni a szociális juttatások szigorításáról.
Jelenleg mintegy 1,3 millió ukrán menekült él Németországban, és sokaknak eszük ágában sincs távozni.
Egyre nagyobb aggodalmat okoz Németországban, hogy 2027-től tömegesen kérhetnek német állampolgárságot az ukrán menekültek, ami súlyos túlterhelést idézhet elő a helyi hatóságoknál – írja a Die Welt. A német városok és önkormányzatok attól tartanak, hogy az ország „végleges túlterhelési helyzet” elé nézhet.
A probléma hátterében az áll, hogy 2027 márciusában lejárhat az ukránok ideiglenes uniós védelmi státusza. Közben sokan addigra teljesíthetik a német állampolgárság megszerzéséhez szükséges tartózkodási időt is, ezért tömegesen nyújthatnak be honosítási kérelmeket.
Jelenleg mintegy 1,3 millió ukrán menekült él Németországban, közülük sokan hosszú távon is maradnának az országban. A lap által idézett belső dokumentum szerint
az állampolgársági hivatalok már most is rendkívül túlterheltek”, és egy újabb kérelmezési hullám „végleges túlterhelési helyzethez vezethet”.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a német hatóságok között sincs egyetértés arról, hogy az ukránok jelenlegi tartózkodási státuszukkal egyáltalán jogosultak-e az állampolgárság megszerzésére:
Engelhard Mazanke, a berlini bevándorlási hivatal vezetője a Weltnek azt mondta:
2025 januárja óta figyelmeztetünk arra a problémára, hogy a következő év során várhatóan drámaian megnőnek az állampolgársági kérelmek.”
Hozzátette: a munkaerőpiaci adatok alapján az ukrán menekültek mintegy harmada már társadalombiztosítási jogviszonyban dolgozik, ami
jelentős lehetőséget jelent az állampolgárságot kérők számának növekedésében”.
Jan Schneider, a Bevándorlási és Integrációs Szakértői Tanács kutatási vezetője szerint a német jog jelenleg kizárja az automatikus honosítást az ideiglenes védelmi státuszból. Ugyanakkor a hatóságok egyedi mérlegelés alapján mégis adhatnak állampolgárságot. Schneider szerint
elképzelhető, hogy egyes progresszív tartományok élni fognak ezzel a lehetőséggel”, akár „nagyobb mértékben is”.
A szakértők attól tartanak, hogy egységes szabályozás hiányában tartományonként eltérő gyakorlat alakulhat ki, ami jogbizonytalanságot és adminisztratív káoszt eredményezhet.
A német önkormányzatokat tömörítő szervezet ezért már nyomást gyakorol a szövetségi kormányra. Christian Schuchardt főigazgató hangsúlyozta:
A szövetségi kormánynak egyértelműen szabályoznia kell, hogy az ukrán menekültek tartózkodási státusza lehetővé teszi-e az állampolgárság megszerzését, vagy ehhez más jogállás szükséges.”
Schuchardt szerint a helyi idegenrendészeti hivatalok sok helyen már most a teljesítőképességük határán működnek, ezért
a jogbiztonság kulcsfontosságú kérdés”.
Az ukrán menekültek eközben egyre súlyosabb társadalmi feszültséget okoznak, és a sok harmadik világbeli bevándorlóval együtt a robbanás szélére sodorhatják a német szociális ellátórendszert. A szövetségi kormány pedig egyelőre tehetetlennek tűnik az egymásra rakódó problémákkal szemben.
