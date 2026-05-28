tisza bihari zoltán verseny ciklus polgármester

A Tisza képviselője elismerte, hogy a polgármestereknél is jöhet a két ciklusos korlát (VIDEÓ)

2026. május 28. 22:03

A döntés sok sikeres településvezetőt zárhatna ki a jövőbeni demokratikus versenyből.

2026. május 28. 22:03
A Tisza országgyűlési képviselője elismerte, hogy a miniszterelnöki tisztség után a polgármesterek esetében is bevezethető lenne a két választási győzelemre vonatkozó korlát, ami sok sikeres településvezetőt zárhatna ki a jövőbeni demokratikus versenyből.

Na most valószínű, hogy ez a településeken is be lesz vezetve.

– mondta.

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy egy polgármester legfeljebb kétszer nyerhetne választást, illetve ennek megfelelően legfeljebb két cikluson át lehetne településvezető. A felvetés következményeként sok olyan, helyben sikeres polgármester is kieshetne a jövőbeni demokratikus versenyből, aki korábban többször is elnyerte a választók bizalmát.

Nyitókép forrása: Dr. Bihari Zoltán Facebook-oldala

***

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
•••
2026. május 28. 23:36 Szerkesztve
Sok a sógor meg a koma, kellenének a pozíciók, abban meg ezek szerint nem biztos, hogy képviselőik legyőzik a többször is megválasztott polgármestereket. Úgy gondolom ez az olyan régóta regnáló polgikat, mint Botka nem érinti, max elmennek nyugdíjba, viszont kicsesznek azokkal a településekkel, ahol azért van több cikluson keresztül ott a polgármester, mert jól végzi a dolgát. Mondjuk érdekes lesz megnézni Karácsony, Márkí-Zay vagy akár a Tatabányai polgármesternő reakcióját....
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
•••
2026. május 28. 22:47 Szerkesztve
Ez az egész egy idióta matematikai abszurd. Először is az egész rendszerből ki van hagyva, hogy egy településvezetéshez, ahhoz , hogy működni tudjon a település kell egy vezetésre való alkalmasság. Nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy magyaroszág településeinek 90%-t alkalmatlan polgármester vezeti, ezáltal szerencsésnek mondhatja magát az a település ahol stagnál a fejlődés. Ha valahol valami véletlen folytán - mert a választóknak sincs fogalmuk ténylegesen milyen képességekkel kellene rendelkezni egy polgármesternek - egy szándékában, tudásában, aktivitásában rátermett polgármester ( ritka mint a fehér holló) kerül a település élére, mire fel tudna mutatni egy nagyobb eredményt máris mehet a kukába aztán jön a szerencselovagok sokéves regnálása mire esetleg - gyakorlatilag véletlenül - megint eljön egy szerencsés kimenetelű választás. Esélye nincs a településeknek hosszú távon normális irányításra
Válasz erre
2
0
cickafark
•••
2026. május 28. 22:46 Szerkesztve
Az ilyesmi csak a demokráciát korlátozza. Amerikában is csak ezt a célt szolgálja, ahonnan a mintát vették. És a Tisza-kétharmadot követő kétharmadban úgyis el lesz törölve. A választási rendszer megváltoztatása pont nem az, amivel most kellene foglalkozniuk. Hisz 54%-kal szereztek kétharmados parlamenti mandátumot. Ha valamin kellene változtatni a demokrácia érdekében, hát ezen. Alig több, mint a szavazók felének szavazatával van kétharmados teljhatalmuk, amivel nagyon nem kellene visszaélni, ha nem akarnak kockáztatni egy polgárháborút. Ahol az a négy százaléknyi megtévesztett többség elolvad. Az a négy százalék megtévesztett vagy zsák krumplin megvásárolt csürhe nem fogja megvédeni a tiszás politikusokat a többség haragjától az utcán. Nagyon vékony jégen táncolnak. Nem is nagyon táncolnék a helyükben, mert eddig még nem nagyon tudtak mutatni semmit. Karmelita tárlatvezetésen kívül. A feladat csak most jön. Eddig eljutni volt a könnyebb.
Válasz erre
1
0
cint04
•••
2026. május 28. 22:45 Szerkesztve
A legnagyobb kibaszás a kistelepülésekkel ahol nem hemzsegnek azok akik el akarják vagy el tudják vállalni a polgármesterséget. Ez a települések nagyobb része klasszikusan független polgármestereik vannak és 3-5 ciklusokat nyomnak ... Persze a libsi szarokkal nem lesz gond. Botkát vagy Márkizajt majd ráteszik a tiszalistára 30-ban az agyhalottak helyére. A kistelepüléseken meg a helyi tiszás gecit tolják ott is háborút indítanak ahol békesség volt eddig vagy szereznek valami import polgármestert aki a településnek a közelében sem volt. Gondolom sok rokon van akit el kell látni stallumokkal.. Nem csak a tiszások de a szavazóik is a magyar társadalom szemete az occsmány rosszindulatú férgek gyülekezete - aki ilyenre rá tud szavazni az rosszindulatú.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!