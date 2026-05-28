Magyarország Magyar Péter Sulyok Tamás Nemzetközi Büntetőbíróság törvény

Beadta a derekát Sulyok Tamás: aláírta Magyar Péterék új törvényét

2026. május 28. 22:13

A törvény a kihirdetését követő napon, tehát pénteken lép hatályba.

Pénteken hatályba lép a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépése visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően

Sulyok Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke is aláírta a jogszabályt

– derül ki a Magyar Közlöny csütörtöki számából.

Az Országgyűlés szerdán 133 igen, 37 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett – kivételes eljárásban – fogadta el az Egyesült Nemzetek Diplomáciai Konferenciája által, a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában, 1998. július 17-én elfogadott Statútumának, és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló, New Yorkban, 2002. szeptember 10-én elfogadott Megállapodás felmondásának visszavonásáról szóló törvényt.

A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett jogszabály rögzíti: a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumában.

Hatályát veszti a büntetőbíróságból történő kilépéséről szóló 2025-ös törvény.

Az indoklás szerint az előterjesztés nem csupán egy korábbi, a nemzetközi közösség értékrendjével ellentétes döntés visszavonása, hanem hitvallás is amellett, hogy az igazságosság, az emberi méltóság és a nemzetközi együttműködés értékei Magyarország számára továbbra is iránytűként szolgálnak.

A törvény a kihirdetését követő napon, tehát pénteken lép hatályba,

a végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

(MTI)

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

kiborg-2
2026. május 28. 23:44
"beadta a derekát" - Miért, eddig ellenállt?
kalyibagaliba-2-pont-nulla
2026. május 28. 23:26 Szerkesztve
Nyugalom. Szakemberek irányítják az országot. Szakértői kormányzás van és lesz. Tehát Magyarországon ezek után nem mondhatja senki sem, hogy szakemberhiány van.
benkő péterné
2026. május 28. 23:20
Megmondta Magyar, hogy le kell mondani egy pici szuverenitásról. A szuverenitásnak egy másik pici részéről lemondás a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, vagyis a magyar állam lemond a vádmonopóliumáról. Mese, hogy csak bizonyos típusú ügyekben lesz joga eljárni az EU Ügyészségének, annyira fifikásan határozták meg ezeket a jogokat, hogy bármire és bárkire ráhúzható. Látjuk mit művel az Európai Unió Bírósága: bármivel fordultak Fideszék a Bírósághoz, előre tudni lehetett, hogy SOHA nem lehet igazuk. Nekem ne jöjjenek a jogállamisággal, a független bíróságokkal,akik oly hajlékonyan tudják a jogot csűrni-csavarni hogy mindig a globalitás vagy épp az elmebaj győzzön. Kíváncsi vagyok, hány pici szuverenitásról kell még lemondanunk, hogy Őfényessége az EU liblingje maradjon.
Da Vinci
2026. május 28. 23:07
Foskoffer is menjen a pitsába! De remélem, hogy pont ez lesz a vesztük!
