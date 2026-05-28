tisza párt központi statisztikai hivatal gulyás gergely fidesz országgyűlés javaslat szavazás

Gulyás Gergely elárulta, a Fidesz miért támogatja a Tisza Párt javaslatát

2026. május 28. 22:59

A Fidesz–KDNP-frakció támogat minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az Országgyűlés méltóságát – húzta alá a politikus.

2026. május 28. 22:59


Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán arról írt, hogy a Fidesz–KDNP-frakció támogat minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az Országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával.

Mint kiderült, 

ezért a Tisza Párt javaslatát meg fogják szavazni.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az Országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője.

A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi-Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős, 40 százalékos csökkentését, emellett rendelkezik az egyes – országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagsághoz kapcsolódó – tiszteletdíj-szorzókról.

Nyitókép: Gulyás Gergely Facebook-oldala

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
2026. május 28. 23:27
westend 2026. május 28. 23:03 "Rossz döntés."- Nem oszt nem szoroz, hogy ők hogyan szavaznak, hisz a 2/3 ellenében úgysem tudnak mit tenni. Így viszont kihúzzák a méregfogát annak, hogy a Tiszarkák rájuk mutogassanak. Ezért jó, hogy nem szólnak a Fideszes polgik sem, balhézzanak csak szépen a ballibek...
westend
2026. május 28. 23:03
Rossz döntés. Ostoba prolihergelő baromságokat teljesen felesleges támogatni. Senki nem gondolkodik a fideszben?
