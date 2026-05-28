Gulyás Gergely elárulta, a Fidesz miért támogatja a Tisza Párt javaslatát

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az Országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője.

A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi-Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős, 40 százalékos csökkentését, emellett rendelkezik az egyes – országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagsághoz kapcsolódó – tiszteletdíj-szorzókról.

