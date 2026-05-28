varga judit miskolci egyetem modellváltás autonómia KEKVA

A HVG-nek nyilatkozva oszlatta el a tévhiteket a miskolci rektor az egyetemi modellváltással kapcsolatban

2026. május 28. 22:05

A modellváltás óta lehetséges a stratégiaalkotás, és az autonómia nem javulna attól, ha az egyetemeket visszaállamosítanák – világított rá Horváth Zita, aki személyesen nem tapasztalta, hogy az egyetemeket belekényszerítette volna az Orbán-kormány az új rendszerbe. Azt is elárulta: Varga Judit kuratóriumi elnökként intelligensen viselkedett.

„Azt gondolom, hogy nem lenne szerencsés visszatérni az állami fenntartásra sem gazdasági, sem az autonómia elvesztésével kapcsolatos félelmek okán”fogalmazott Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora a HVG-nek adott interjújában.

A kérdés azért aktuális, mert Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton tiszás parlamenti képviselő a napokban benyújtotta azt az Alaptörvény-módosító indítványt, amely többek között a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) jogi helyzetével is foglalkozik. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról


A módosítást követően a kormány gyakorolhatná a közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító jogait és dönthetne ezek megszüntetéséről. 

A megszüntetett közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány egyetemes jogutódja pedig az állam lenne.

Hol húzódnak a frontvonalak a modellváltás ügyében?

Mint ismert, jelenleg KEKVA a fenntartója a legtöbb felsőoktatási intézménynek, de az MCC tehetséggondozó műhelynek is. A KEKVA-kat még a negyedik Orbán-kormány idejében hozták létre, a folyamatot pedig sok támadás érte az akkori ellenzék részéről. Leginkább az volt a kritikájuk, hogy szerintük ez a rendszer az állami vagyon intézményesített ellopására való, valamint az egyetemi autonómia megszüntetésére. Utóbbi mellett azzal érveltek, hogy a fenntartó alapítványok kuratóriumai szerintük kormányhoz hű emberekkel lettek feltöltve.

Az akkori kormány viszont azzal érvelt, hogy az új rendszerben könnyebb lesz a hosszú távú, stabil működést biztosítani,  rugalmasabb gazdálkodást tesz lehetővé és növeli a versenyképességet.

A Miskolci egyetem rektora a HVG-nek rámutatott, hogy 

az állami fenntartás nem alkalmas stratégiaalkotásra, a modellváltás viszont ezen változtatott.

Horváth Zita az egyetemi autonómiával kapcsolatos tévhiteket, vagy inkább rémhíreket is eloszlatta. Mint fogalmazott, „Az autonómia attól sem erősödik önmagában, ha azt az állammal való alkuk és az éves logika mentén kell működtetni.”

Megjegyezte azt is, 

ha az államhoz kerül vissza az alapító jog, akkor ugyanúgy érheti az a vád a rendszert, hogy a kormány fogja megmondani, kik üljenek be a kuratóriumokba.”

Az azonban hozzátette: „Ezért gondoljuk azt, hogy a legfontosabb a delegálás pontos szabályozása. Az, hogy valahol jobban vagy kevésbé sérült az egyetemek autonómiája, a kuratóriumi tagok tudásán, intelligenciáján, hozzáállásán múlott, nem a jogszabályi fékeken. Ha egy kurátor visszahívható lenne, és meg lenne szabva, kik, hogyan és meddig lehetnének tagok, akkor szerintem jól tudna működni az alapítványi modell.”

A rektor azt a vádat sem tudta személyes tapasztalat alapján megerősíteni, hogy az egyetemek a kormányzat nyomására mentek bele a modellváltásba.

„A Corvinus tudtommal önként akarta a váltást. Az Állatorvosi Egyetem, a MOME és a Széchenyi Egyetem is már akkor tárgyalt a fenntartó minisztériummal valamifajta modellváltásról, amikor még én is ott dolgoztam” – sorolta Horváth Zita.

Felidézte: „A 2020-as körben, ahova a Miskolci Egyetem is tartozott, nem mi kezdeményeztük ugyan a változást, de éltünk a felkínált lehetőséggel.”

A rektor szerint ugyanis 

Senki nem akar lemaradni és rosszabb helyzetbe kerülni, mint egy másik egyetem.”

Arra is rámutatott: „Egyetemünk állami támogatása 2020 előtt 5,2–6 milliárd volt, ami egy ekkora egyetemhez képest nagyon szolid működést tudott lehetővé tenni. Nyilván az elől senki nem ugrik el, ha azt mondják, a támogatás jelentősen nő, márpedig 

a modellváltás után két és félszeresére nőtt a finanszírozásunk, 

ennek egy része jön normatív alapon, hallgatói létszám alapján, az összes többi pedig teljesítményindikátorok mentén.”

Azonban azt is megjegyezte: „A teljesítményindikátorok tekintetében voltak vitáink az ágazatirányító minisztériummal, de 

az indikátorok bevezetése nagyobb teljesítményre sarkallta az intézményeket, aminek az eredménye több területen is jól látszik, akár a nemzetközi láthatóságot, a stratégiai gondolkodást vagy a tudományos eredmények ismertségét nézzük. 

Ettől függetlenül azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy egyes intézményeknél lehetett erős kormányzati presszió is.”

A Miskolci Egyetem rektorát Varga Juditról is kérdezte a HVG, mivel a korábbi igazságügyi miniszter egy időben az egyetem fenntartójának kuratóriumi elnöke volt. Horváth Zita elárulta, hogy Varga Judit továbbra is az egyetem alkalmazottja, „és kuratóriumi elnökkét volt annyira intelligens, hogy külön tudta választani az egyetemi és a politikai ügyeket, addig is, amíg nem lépett ki a kuratóriumból. Amíg miniszter és kuratóriumi elnök volt, pénzt nem vett fel, csak miután ez a két feladata megszűnt, akkor került fizetős állásba.”

Egyetemi tanszékvezető a Mandinernek: A régi állapot visszaállításával többen járnának rosszul, mint jól

Hack Péter jogtudós, az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék tanszékvezetője a Mandinernek nemrég azt nyilatkozta:

az állami egyetemeken az oktatók közalkalmazotti státuszban vannak, bérezésük a közalkalmazotti bértábla alapján történik, a KEKVA-k által fenntartott egyetemeken viszont munkaviszonyban vannak az oktatók, így a bérezésük kedvezőbb, mint a közalkalmazottak esetén.”

Hack Péter szerint „Amennyiben az új kormányzat egy az egyben helyreállítaná a korábbi állapotokat, azzal valószínűleg többen járnának rosszul, mint jól.”

Nyitókép: MTI/Vajda János

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 28. 22:37 Szerkesztve
» Gintonic685m007h 0p3ra70r 2026. május 28. 22:28 De miért nem az igazságügyi miniszter nyújtja be a törvényjavaslatokat ? « Mert a kormány épp a puritán állam megvalósításán ügyeskedik. Megfelezett fizetések, megfelezett frakciótámogatások. A képviselői frakciók nem foglalkozhatnak majd jogalkotással vagy szakértéssel, tanulmányokkal. Az kizárólag a minisztériumok hatásköre lesz. Ennek megfelelően az ellenzék ellehetetlenül, a kormánypárti képviselőkből pedig szavazódroid lesz.
néhai Ch.Pilot
2026. május 28. 22:31
@5m007h 0p3ra70r 2026. május 28. 22:16 • Szerkesztve "Hadd mondják már el mit gondolnak a KEKVA ügyben..." Ne viccelj! Ezek TUDJÁK, hogy mi a nép véleménye. Jobban, mint maga a nép. Kommunizmus idején a népnek nem szükséges megnyilvánulnia. A komcsik együtt lélegeznek a néppel... Meg a nép olyan, mint a kis gyermek. Nem is tudja magától, mi a jó neki....
westend
2026. május 28. 22:21
nagyon tapos a sógorkoma menyétei-barma nevű zugügyvéd mióta elbukta a miniszterséget. Ku..a sok kárt tud okozni egy ilyen indulati alapú tv-módosítás amit ezek a sz@rháziak erőltetnek..
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. május 28. 22:16 Szerkesztve
Ha már azt a kurva szuverrnitást forszírozza a tisza. Esetleg kellene szervezni egy nyilvános vitát a releváns egyetemek rektoraival. Hadd mondják már el mit gondolnak a KEKVA ügyben, ne egy Melléthei meg egy Magyar tolmácsolja már a saját interpretációjában.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!