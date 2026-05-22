Egyetemi tanszékvezető a KEKVA-k beszántásáról: A régi állapot visszaállításával többen járnának rosszul, mint jól

Még a fideszes kétharmadok alatt sem volt példa az alkotmányellenes „Lex Orbánhoz” hasonlóra

Korábban Hack Péter arról is elmondta a véleményét, hogy a módosító indítvánnyal a Tisza Párt, a jogszabályt Orbán Viktorra szabva, megtiltaná, hogy a volt miniszterelnök újra kormányfő legyen.

A jogtudós szerint ez a javaslat sérti az Alaptörvényt.

„Ez egy visszaható hatályú, kifejezetten személyre szabott jogalkotás, amely ütközik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, hiszen az Alaptörvény deklarálja, hogy Magyarország demokratikus jogállam” – mondta Hack Péter az InfoRádióban.

Azonban arra is rámutatott, ennek ellenére az Alkotmánybíróságnak nincs eszköze, hogy megakadályozza, hogy bekerüljön az Alaptörvénybe az új rendelkezés.

A Mandiner kérdésére a jogtudós most azt mondta: „Orbán Viktor személyesen fordulhat az Emberi Jogok Európai Bíróságához, a visszaható hatályú jogkorlátozásra hivatkozva. Egyebekben pedig a Unió jogállamisági vizsgálatokat folytató szervezeteihez lehet folyamodni.”

Hack Péter ezzel kapcsolatban ara is rámutatott: „Voltak az elmúlt 16 évben visszaható hatályú törvények (például a végkielégítésekre kiszabott 98 százalékos extra adó), azonban az Alaptörvény visszaható hatályú módosítására emlékeim szerint nem volt példa.”