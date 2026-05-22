Székesfehérvár Cser-Palkovics András Videoton FC

Cser-Palkovics András a Videoton eladásáról: Olyan befektető kell, aki garantálni tudja ezeket

2026. május 22. 13:59

Új pályázatot írt ki a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC értékesítésére a székesfehérvári önkormányzat. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere elvárja, hogy a befektető a vételár megfizetésén túl garantálni tudja a következő években a klub szakmai és pénzügyi stabilitását is.

Új pályázatot írt ki a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC értékesítésére a székesfehérvári önkormányzat. A megyeszékhely önkormányzati kommunikációs központjának beszámolója szerint Székesfehérvár közgyűlése pénteken döntött arról, hogy új, egyfordulós pályázatot ír ki a futballklubot működtető gazdasági társaság értékesítésére június 15-i határidővel.

A városvezetés a továbbiakban is konstruktív, együttműködő partnerként kívánja segíteni az új tulajdonost a fenntartható és sikeres klubmodell kialakításában, ami biztosítja a fehérvári labdarúgás jövőbeni fennmaradását és fejlődését – áll a közleményben.

Az önkormányzat tavaly júniusban vette meg – a korábbi tulajdonos ajánlata nyomán 1 forintért – a Videoton FC-t működtető gazdasági társaságot. A város már akkor szigorú feltételeket határozott meg, a legfontosabbak ezek közül, hogy nem tudják és nem is akarják közpénzből finanszírozni a felnőtt, profi labdarúgócsapatot, és ezzel összefüggésben maximum egy szezon erejéig kívánják tulajdonolni a klubot, ugyanis addig biztosított a felnőttcsapat finanszírozása városi hozzájárulás nélkül.

Több hónapos előkészítő és helyzetfeltáró munka után az önkormányzat tavaly novemberben pályázati felhívást tett közzé az üzletrész értékesítésére. A kétfordulós pályáztatási folyamat első körének lezárása után a közgyűlés január 16-án a pályázatot eredménytelennek nyilvánította, azzal, hogy a két addigi jelentkezővel, illetve a további hazai és nemzetközi érdeklődőkkel folytatják az egyeztetéseket, és új pályázatot írnak ki.

Cser-Palkovics András polgármester elmondta, hogy a részletes pályázati felhívás várhatóan kedden jelenik meg a város honlapján.

A pályázat célja, hogy az önkormányzat a teljes üzletrészét értékesítse egy olyan befektető részére, aki a vételár megfizetésén túl garantálni tudja a következő években a klub szakmai és pénzügyi stabilitását is

– szögezte le.

A városvezető elárulta, hogy 

a benyújtás határideje június közepe, az értékelési időszakot követően pedig várhatóan július 1-re szeretnék összehívni azt a közgyűlést, ami reményeik szerint érvényesnek és eredményesnek tudja nyilvánítani a pályázatot, azaz megtalálják a klub új tulajdonosát.

A felhívás rengeteg garanciát tartalmaz, a cél, hogy 

  • pénzügyileg, 
  • szakmailag és
  • jogi értelemben is 

megfelelő garanciákat biztosítani képes, stabil tulajdonost találjanak a Videoton FC számára.

A nagy múltú székesfehérvári csapat tavaly búcsúzott az élvonaltól, a legutóbbi idényben pedig nyolcadik lett az NB II-ben.

Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás

 

