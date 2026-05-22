Cser-Palkovics András a Videoton eladásáról: Olyan befektető kell, aki garantálni tudja ezeket

Csak külföldi befektetőkkel tárgyalnak – Cser-Palkovics szerint ekkor veheti át a Videotont az új tulajdonos
„Három olyan lehetséges befektető van, akivel többszöri egyeztetésen vagyunk túl, és egy pedig újonnan jelentkezett.”
Új pályázatot írt ki a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC értékesítésére a székesfehérvári önkormányzat. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere elvárja, hogy a befektető a vételár megfizetésén túl garantálni tudja a következő években a klub szakmai és pénzügyi stabilitását is.
Új pályázatot írt ki a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC értékesítésére a székesfehérvári önkormányzat. A megyeszékhely önkormányzati kommunikációs központjának beszámolója szerint Székesfehérvár közgyűlése pénteken döntött arról, hogy új, egyfordulós pályázatot ír ki a futballklubot működtető gazdasági társaság értékesítésére június 15-i határidővel.
A városvezetés a továbbiakban is konstruktív, együttműködő partnerként kívánja segíteni az új tulajdonost a fenntartható és sikeres klubmodell kialakításában, ami biztosítja a fehérvári labdarúgás jövőbeni fennmaradását és fejlődését – áll a közleményben.
Az önkormányzat tavaly júniusban vette meg – a korábbi tulajdonos ajánlata nyomán 1 forintért – a Videoton FC-t működtető gazdasági társaságot. A város már akkor szigorú feltételeket határozott meg, a legfontosabbak ezek közül, hogy nem tudják és nem is akarják közpénzből finanszírozni a felnőtt, profi labdarúgócsapatot, és ezzel összefüggésben maximum egy szezon erejéig kívánják tulajdonolni a klubot, ugyanis addig biztosított a felnőttcsapat finanszírozása városi hozzájárulás nélkül.
Több hónapos előkészítő és helyzetfeltáró munka után az önkormányzat tavaly novemberben pályázati felhívást tett közzé az üzletrész értékesítésére. A kétfordulós pályáztatási folyamat első körének lezárása után a közgyűlés január 16-án a pályázatot eredménytelennek nyilvánította, azzal, hogy a két addigi jelentkezővel, illetve a további hazai és nemzetközi érdeklődőkkel folytatják az egyeztetéseket, és új pályázatot írnak ki.
Cser-Palkovics András polgármester elmondta, hogy a részletes pályázati felhívás várhatóan kedden jelenik meg a város honlapján.
A pályázat célja, hogy az önkormányzat a teljes üzletrészét értékesítse egy olyan befektető részére, aki a vételár megfizetésén túl garantálni tudja a következő években a klub szakmai és pénzügyi stabilitását is
– szögezte le.
A városvezető elárulta, hogy
a benyújtás határideje június közepe, az értékelési időszakot követően pedig várhatóan július 1-re szeretnék összehívni azt a közgyűlést, ami reményeik szerint érvényesnek és eredményesnek tudja nyilvánítani a pályázatot, azaz megtalálják a klub új tulajdonosát.
A felhívás rengeteg garanciát tartalmaz, a cél, hogy
megfelelő garanciákat biztosítani képes, stabil tulajdonost találjanak a Videoton FC számára.
A nagy múltú székesfehérvári csapat tavaly búcsúzott az élvonaltól, a legutóbbi idényben pedig nyolcadik lett az NB II-ben.
Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás