Cser-Palkovics András a Videoton eladásáról: Olyan befektető kell, aki garantálni tudja ezeket

Új pályázatot írt ki a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC értékesítésére a székesfehérvári önkormányzat. A megyeszékhely önkormányzati kommunikációs központjának beszámolója szerint Székesfehérvár közgyűlése pénteken döntött arról, hogy új, egyfordulós pályázatot ír ki a futballklubot működtető gazdasági társaság értékesítésére június 15-i határidővel.

A városvezetés a továbbiakban is konstruktív, együttműködő partnerként kívánja segíteni az új tulajdonost a fenntartható és sikeres klubmodell kialakításában, ami biztosítja a fehérvári labdarúgás jövőbeni fennmaradását és fejlődését – áll a közleményben.